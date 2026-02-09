Spuchł mu Samsung Galaxy Ring. Mógł zachować się lepiej

Samsung Galaxy Ring to wyjątkowe urządzenie w portfolio producenta. Akcesorium, które stanowi dodatek do pomiarów wykonywanych przez zegarki koreańskiego producenta, zebrało pewne grono fanów. Wśród nich pewien nie do końca świadomy zagrożeń użytkownik.

Koreański producent próbował sprzedawać swój pierścień jako narzędzie do pomiaru stanu zdrowia, które udowadnia, że ćwiczysz więcej, niż sądzisz. Wiele osób oprócz tego widzi w nim stylowe akcesorium. Wśród nich użytkownik Reddita u/MaybeNotThrowing (co w tej historii wydaje się dość ironiczne, skoro użytkownik nazwał swoje konto "może nie rzucę"), który zdecydowanie chciał sprawdzić limity wytrzymałości pierścienia i nie podszedł do sprawy tak, jak powinien.

Samsung Galaxy Ring puchnie, ale to nie producent zawinił

Użytkownik Reddita kupił pierścień przy okazji globalnej premiery, a więc w okolicach lipca 2024 roku. Nie trafił mu się zbyt dobry egzemplarz, bo jego bateria przestała działać 9 miesięcy po zakupie. Od tamtego czasu użytkownik uparł się jednak przy tym, by nosić ten pierścień, tłumacząc, że “przyzwyczaił się do uczucia jego noszenia”. Tak było do ostatniego tygodnia.

Użytkownik postanowił podłączyć urządzenie do ładowania po raz ostatni. Okazało się, że pierścień nie mieści się na stacji ładującej. Po przyjrzeniu się sprawie okazało się, że bateria spuchła, co mogło zakończyć się o wiele gorzej niż zbyt ciasnym akcesorium.

Samsung Galaxy Ring spuchł, co widać w jego lewej części (via: Reddit)

W tym przypadku użytkownik Reddita bezproblemowo mógł dokonać wymiany baterii w ramach gwarancji. Jednocześnie świadomie zdecydował się na noszenie niedziałającego pierścienia, co nie jest najlepszym wyborem.

Co może się stać ze “spuchniętą” baterią?

Baterie litowo-jonowe zwiększają swoją objętość wtedy, gdy wewnątrz ogniwa gromadzą się gazy. Najczęściej te składają się z jonów w stanie wolnym, które nie wędrują już od anody do katody. Oprócz tego na elektrodach mogą osadzać się substancje, które zakłócają działanie. Większość nowoczesnych urządzeń implementuje rozwiązania, które mają zapobiec przeładowaniu ogniw i zmniejszyć ich niszczenie, ale to w dalszym ciągu może się zdarzać.

Spuchniętej baterii nie wolno pod żadnym pozorem przebijać ani otwierać. Może to doprowadzić do egzotermicznej reakcji chemicznej, w której ta może stać się bardzo gorąca i się podpalić. Oprócz tego do atmosfery wydzielają się gazy takie jak fluorek wodoru o toksycznych właściwościach i ostrym zapachu.

W przypadku, gdy bateria powiększa się poza objętość urządzenia, natychmiast należy wyłączyć urządzenie i zanieść je do profesjonalnego serwisu. W przypadku urządzeń, których nie zaniesiemy do serwisu, gdy bateria się zepsuje, koniecznie należy dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Nie należy czekać z tym do znacznego napęcznienia baterii, gdyż zwiększa to szansę na jej eksplozję.