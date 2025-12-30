Meta na zakupach. Nowa usługa ma ułatwić życie "miliardom ludzi"

Meta oficjalnie ogłosiła przejęcie usługi Manus. Obserwatorom rynku nie umknął fakt, że mamy do czynienia z niecodziennym zakupem.

Manus specjalizuje się w tworzeniu agentów AI, odpowiadających za automatyzację bardzo złożonych procesów. Sztucznej inteligencji można polecić analizę dużej biblioteki dokumentów czy wygenerowanie strony internetowej lub aplikacji.

Choć usługa wystartowała stosunkowo niedawno, bo w marcu 2025, to Manus szczyci się, że jego baza użytkowników jest liczona w milionach, a liczba zainicjowanych przez nich procesów przekroczyła już 80 milionów.

Manus w rękach Mety

Wartość transakcji nie została ujawniona w oficjalnym komunikacie, ale Wall Street Journal dowiedział się, że mowa o 2 miliardach dolarów. Dziennikarze serwisu zauważają, że jest to sytuacja niecodzienna, bo za usługą stoi firma Butterfly Effect, która w 2022 roku została założona w Chinach, a w 2025 przeniosła się do Singapuru. To jeden z pierwszych przypadków, gdy amerykańska firma przejmuje startup AI o azjatyckich korzeniach.

Co dalej? Manus zapewnia, że dotychczasowi subskrybenci nie powinni odnotować większych zmian, bo usługa pozostanie dostępna przez aplikację i stronę Internetową, a działalność wciąż będzie prowadzona w Singapurze. Meta ogłosiła natomiast, że Manus zostanie zintegrowany z Meta AI i innymi produktami firmy, czyli potencjalnie Facebookiem, Instagramem czy WhatsAppem.

"Z radością witamy zespół Manus i cieszymy się, że dzięki ich technologii będziemy mogli poprawić jakość życia miliardów ludzi oraz funkcjonowanie milionów firm" - czytamy na stronie Mety.