Rozebrali okulary Mety. Odkryli sekret ich ekranu

Pierwszych użytkowników Meta Ray-Ban Display zaskoczyło wyjątkowo dyskretne ulokowanie jego wyświetlacza. Jak inżynierom udało się osiągnąć coś, co do niedawna wydawało się niemożliwe?

Na różnych targach branżowych miałem okazję pobawić się przynajmniej kilkunastoma różnymi okularami AR. Wspólną wadą wszystkich modeli, z którymi miałem do czynienia, jest to, że ich wyświetlacze są widoczne nie tylko dla użytkownika, ale i osób postronnych.

W niektórych okularach widoczny na zewnątrz jest cały wyświetlony obraz, a w innych ciemny zarys ekranu lub tęczowe artefakty. Wady? Wygląda to nieestetycznie, może wywoływać dyskomfort u rozmówców, a w skrajnych sytuacjach umożliwić odczytanie treści powiadomienia przez osobę, która patrzy ci w oczy.

Pod koniec września do sprzedaży w USA trafiły jednak okulary Meta Ray-Ban Display z wbudowanym wyświetlaczem. Wielu recenzentów i użytkowników zwraca uwagę na to, że ekran jest praktycznie niewidoczny dla osób postronnych, a jednocześnie doskonale czytelny dla użytkownika. Jak to możliwe, skoro zastosowane szkła są przezroczyste?

Rozebrali okulary Meta Ray-Ban Display. Odkryli skomplikowany system luster

Ekipa iFixit rozkręciła nowe okulary Mety i odkryła, że ich wyświetlacz wykorzystuje niewielki projektor umieszczony w oprawce. Rzutuje on światło w poprzek szkieł, które następnie prowadzone jest do oka użytkownika siecią mikroskopijnych tuneli z lustrami. Te umieszczone są pod takim kątem, że wyświetlony obraz jest czytelny tylko z jednej strony przezroczystego szkła.

Szkło okularów Meta-Ray-Ban Display (fot. iFixit / YouTube)

Szkła wykorzystujące technikę zwaną geometrycznym falowodem zostały zaprezentowane w 2024 roku przez firmę Lumus. Produkcja tego typu szkieł to skomplikowany i kosztowny proces sprowadzający się do nakładania na siebie wielu warstw i ich precyzyjnego cięcia z użyciem miniaturowej piły diamentowej. “To specjalistyczne cięcie szkła wyróżnia gogle Meta Display spośród innych okularów AR, które widzieliśmy” - mówią eksperci z iFixit.

Na razie okulary Meta Ray-Ban Display dostępne są jedynie w Stanach Zjednoczonych. Na początku 2026 roku mają trafić do sklepów w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Kanadzie.