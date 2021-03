Seria Metro jest jedną z tych, które nie wymagają bliższego przedstawiania. Jeśli jednak ktoś do tej pory nie miał okazji się z nią zapoznać, pojawia się świetna okazja do nadrobienia zaległości.

Wyprzedaż serii Metro na Steam

W ramach oferty weekendowej (kończącej się 15 marca) na platformie Steam trwa wyprzedaż gier z serii Metro. Rabatami objęto tutaj zarówno starsze jak i nowsze odsłony cyklu cenionych strzelanek od 4A Games. Także Metro Exodus z 2019 roku, które w najbliższym czasie doczeka się wydania Enhanced Edition.

Co istotne, mowa o naprawdę sporych korektach cen na plus (z punktu widzenia kupujących). W niektórych przypadkach rabaty sięgają nawet 80%. Poza samymi grami w promocji udział biorą również różnego rodzaju zestawy, a także dodatki.

Metro Exodus - za 57,46 zł (-66%)

Metro Exodus - Gold Edition za 79,50 zł (-70%)

Metro Franchise Bundle za 118,41zł (-71%)

Metro 2033 Redux za 14,39 zł (-80%)

Metro Last Light Redux za 14,39 zł (-80%)

Metro Exodus Expansion Pass za 38,40 zł (-60%)

Metro Exodus - Sam's Story za 30,00 zł (-60%)

Metro Exodus - The Two Colonels za 9,99 zł (-60%)

Metro 2033 za darmo na Steam

To nie wszystko, ponieważ jednocześnie pojawiła się oferta jeszcze bardziej kusząca od obniżek cen. Metro 2033 można przypisać do swojego konta na Steam zupełnie za darmo. Co ważne, nie jest do jedynie okres próbny, pobrana gra zostanie w kolekcji na stałe. Zainteresowani? Również w tym przypadku trzeba wyrobić się do 15 marca.

To pierwsza, dość wiekowa już odsłona omawianej serii. Premiera miała miejsce w 2010 roku. Z tego względu oprawa graficzna nie robi już większego wrażenia, ale klimat i sama rozgrywka wciąż mogą przypaść do gustu niejednemu graczowi. Nie potrzeba zresztą do tego przekonywać, skoro każdy może sprawdzić za darmo.

Źródło: Steam

