Funkcja „Dodaj tekst” trafi wkrótce do wszystkich użytkowników przeglądarki Microsoft Edge. Dzięki temu edytowanie pliku PDF będzie jeszcze wygodniejsze.

Dodawanie tekstu do dokumentu PDF w Microsoft Edge

Producenci coraz bardziej popularnej w ostatnim czasie przeglądarki internetowejMicrosoft Edge stale rozwijają jej funkcjonalności. Najnowszą zmianą, która wkrótce trafi do jej publicznej wersji jest dodawanie tekstu do plików PDF bezpośrednio w Edge.

Twórcy umieścili przycisk dodawania tekstu na głównym widoku po otwarciu dokumentu. Wywołanie funkcji spowoduje wyświetlenie ramki do wprowadzenia treści oraz podstawowe opcje edycji (zmiana koloru, zwiększenie czcionki i odległości pomiędzy znakami).

Dodawanie tekstu do pliku PDF w Microsoft Edge (Źródło: windowslatest.com)

Funkcjonalność dodawania tekstu do PDF jest na razie dostępna w kanale Canary Microsoft Edge (wersja oznaczona numerem 94). Wprowadzenie jej do publicznej, stabilnej wersji przeglądarki to kwestia kolejnych tygodni.

Microsoft zamierza wprowadzić kolejne ulepszenia edycji plików PDF (w tym zakreślanie tekstu) w wersji Edge 95.

Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie korzystać z tej nowości w Edge.

Źródło: windowslatest.com