Microsoft Flight Simulator to bez wątpienia jedna z najlepszych gier tego roku. Produkcja Asobo Studio zaskakuje pięknymi widokami, ale ma też ogromne wymagania – w maksymalnych ustawieniach nie obejdzie się bez komputera za kilkanaście tysięcy złotych.

Jesteśmy po premierze Microsoft Flight Simulator 2020, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem recenzentów. Nie ma się jednak czemu dziwić – najnowsza odsłona MSFS zaskakuje pięknymi widokami i ciekawym pomysłem na wykorzystanie obecnej technologii. Niestety, produkcja Asobo Studio wymaga też bardzo dobrego komputera.

Jaki komputer jest potrzebny do grania w Microsoft Flight Simulator?

Cóż, jeszcze przed premierą było wiadomo, że Microsoft Flight Simulator (2020) będzie wymagał mocnego PC-ta – wymagania gry zaskoczyły niejednego fana elektronicznej rozgrywki (które zresztą później potwierdzili redaktorzy Digital Foundry).

Wymagania Microsoft Flight Simulator Wymagania minimalne: Procesor: Intel Core i5-4460 lub AMD Ryzen 3 1200

Karta graficzna: GeForce GTX 770 lub Radeon RX 570

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 150 GB wolnego miejsca

System operacyjny: Windows 10 (1909)

Połączenie sieciowe: powyżej 5 Mb/s Wymagania zalecane: Procesor: Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 1500X

Karta graficzna: GeForce GTX 970 lub Radeon RX 590

Pamięć: 16 GB RAM

Dysk: 150 GB wolnego miejsca

System operacyjny: Windows 10 (1909)

Połączenie sieciowe: powyżej 20 Mb/s Wymagania ultra: Procesor: Intel Core i7-9800X lub AMD Ryzen 7 Pro 2700X

Karta graficzna: GeForce RTX 2080 lub Radeon VII

Pamięć: 32 GB RAM

Dysk: 150 GB wolnego miejsca (SSD)

System operacyjny: Windows 10 (1909)

Połączenie sieciowe: powyżej 50 Mb/s

Redakcja Guru3D przeprowadziła dokładne testy wydajności, które potwierdzają wcześniejsze informacje o wymaganiach gry.

Do grania w rozdzielczości 1080p na maksymalnych ustawieniach trzeba wyposażyć się w dobrą kartę graficzną – modele ze średniej półki pokroju GeForce GTX 1660 SUPER lub Radeon RX Vega 64 przekraczają 30 fps, wydajne karty pokroju Radeon RX 5700 XT czy GeForce RTX 2070 SUPER pozwalają na rozgrywkę z płynnością trochę ponad 40 fps, a topowy GeForce RTX 2080 Ti osiąga nieco ponad 50 fps.

Jeszcze gorzej to wygląda w rozdzielczości 1440p. Modele ze średnio-wysokiej półki typu GeForce RTX 2060 SUPER lub Radeon RX 5700 osiągają około 30 - 40 kl./s. 40 fps przekraczają tylko trzy najlepsze karty graficzne na rynku - GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2080 SUPER i GeForce RTX 2080 Ti.

O komfortowym graniu w 4K w maksymalnych ustawieniach większość użytkowników może zapomnieć – komfortowe 30 fps oferuje jedynie GeForce RTX 2080 Ti.

Ciekawie wygląda kwestia wykorzystania pamięci graficznej. Okazuje się, że Microsoft Flight Simulator w 1080p i 1440p potrafi zrobić użytek z 6-7 GB pamięci VRAM, a w 4K wykorzystanie wynosi aż 9 GB. Mało tego! W 4K w gęstych lokalizacjach zużycie VRAM dochodzi nawet do 12,5 GB (!) - takim wymaganiom jest w stanie sprostać Radeon VII (16 GB VRAM) lub kosmicznie drogi Titan RTX (24 GB VRAM).

Microsoft Flight Simulator to bez wątpienia jedna z najlepszych gier na PC, ale do podziwiania świata w wysokiej rozdzielczości i/lub najwyższych ustawieniach trzeba zaopatrzyć się w bardzo wydajny komputer do grania – konfiguracja pozwalająca na komfortowe granie w jakości 4K może kosztować kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Alternatywą może być odpalenie gry na mniejszych ustawieniach lub... zagranie na Xbox One.

Możemy zdradzić, że sami też sprawdzamy najnowszą odsłonę Microsoft Flight Simulator i niebawem będziecie mogli zapoznać się z jej recenzją. Stay tuned! :)

Źródło: Guru3D

