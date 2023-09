Od wielu lat gigant z Redmond pozwala za pomocą kluczy z systemów Windows 7 oraz 8/8.1, dokonać instalacji systemów Windows 10 i 11. Choć już nie raz było ogłaszane, że ta funkcja „niedługo” zostanie wyłączona, to nadal bez problemu można było to zrobić. Jak będzie tym razem?

Windows 10 miał swoją premierę w 2015 roku i (w założeniach) miał być ostatnim systemem operacyjnym firmy Microsoft – Chodziło o to, że ten OS miał być cały czas rozwijany i aktualizowany w „nieskończoność”. W związku z tym gigant z Redmond chciał, aby każdy użytkownik Windowsa 7, 8 i 8.1 mógł w ciągu roku bezpłatnie przejść na najnowszą wersję systemu operacyjnego. Co ciekawe, po tym czasie przedłużono ten okres, choć pod pewnym warunkiem. Oficjalnie mogły już to zrobić tylko osoby, które potrzebowały i korzystały z tzw. funkcji wspomagających. W rzeczywistości jednak każdy kto chciał, mógł zainstalować „dziesiątkę” na podstawie poprzednich kluczy systemów.

Wprowadzenie Windows 11 w 2021 roku nie przyniosło większej zmiany w tej kwestii. Klucze poprzednich systemów nadal pozwalały na aktualizację i/lub instalację najnowszego systemu firmy Microsoft. Jednak gigant z Redmond chce ukrócić tę praktykę. W zeszłym tygodniu przedsiębiorstwo ogłosiło, że kończy ścieżkę bezpłatnej aktualizacji z systemów Windows 7 i 8.x.

Oferta bezpłatnej aktualizacji firmy Microsoft do systemu Windows 10/11 zakończyła się 29 lipca 2016 roku. Ścieżka instalacji, umożliwiająca uzyskanie bezpłatnej aktualizacji z systemu Windows 7/8 właśnie została usunięta. Uaktualnienia do systemu Windows 11 z systemu Windows 10 nadal jednak będą bezpłatne

Zmiana została już wdrożona w kanale „Canary” programu Windows Insider. Oznacza to, że w najbliższej przyszłości trafi ona do stabilnej wersji systemu operacyjnego. Jednocześnie Microsoft testuje obecnie kolejne duże odświeżenie systemu Windows (12), które ma zadebiutować na początku przyszłego roku. Prawdopodobnie mamy więc jeszcze trochę czasu, aby skorzystać z możliwości aktywacji swoich kluczy, zanim możliwość ta zostanie wyłączona na dobre.

A czy Wy nadal korzystacie z możliwości aktywacji najnowszych systemów Windows kluczami z poprzednich wersji? Otwieram dyskusję w sekcji komentarzy i zapraszam do oddania głosu w ankiecie.

