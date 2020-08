Gdybyście byli z czegoś dumni, to chcielibyście się tym chwalić czy może to ukrywać? Pytamy, bo Microsoft, na przykład, prezentując swoje nowe „piękne i spójne ikonki” w systemie Windows 10 zdecydował się nie pokazywać swojego nowego menu Start.

Nowe ikonki Windows 10 zaprezentowane w menu, które… nie istnieje

Lada chwila w Windows 10 pojawi się nowe menu Start. No, może to trochę za dużo powiedziane – jeden z najbardziej charakterystycznych elementów systemu zostanie jednak odświeżony – by było przejrzyściej, wygodniej i ładniej. Microsoft musi jednak nie być nim w pełni zachwycony, skoro w oficjalnym spocie reklamowym zastąpił go innym. Materiał, o którym mówimy, prezentuje zaktualizowane ikony – te również mają być ładniejsze, ale przede wszystkim spójne. Możecie go obejrzeć poniżej:

Nie da się nie zauważyć innego menu Start – w spocie widzimy kafelki, które nie są płaskie, a jakby szklane, są też mniej statyczne, lecz bardziej dynamiczne, a do tego przesuwanie po nich kursorem powoduje przechodzenie kolorowej poświaty na ich krawędziach. Poniżej możecie sobie porównać reklamowe i faktyczne menu, a w komentarzach dajcie znać, które z nich podoba wam się bardziej.

Będzie nowe, dynamiczne menu Start w Windows 10?

Przede wszystkim jednak jesteśmy ciekawi, dlaczego Microsoft zdecydował się na coś takiego. Czyżby faktyczne menu Start nie było wystarczająco piękne, żeby na jego przykładzie pochwalić się nowymi ikonkami? A może jest jeszcze inaczej i menu ze spotu stanie się faktem w którejś z kolejnych aktualizacji?

Źródło: Microsoft, MSPowerUser

