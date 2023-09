Microsoft szykuje nowe wersje swoich przenośnych komputerów. Nie udało się jednak dochować tajemnicy – znamy specyfikację potężnego modelu Microsoft Surface Laptop Studio 2.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Microsoft Surface Laptop Studio 2 otrzyma nie tylko potężne podzespoły, ale też ciekawe nowinki, takie jak superelastyczny zawias za ekranem czy slot umożliwiający instalację karty pamięci microSD.

Potężny Microsoft Surface Laptop Studio 2

Na początek Microsoft Surface Laptop Studio 2. Laptop zostanie wyposażony w dość duży, 14,4-calowy ekran dotykowy o proporcjach 3:2. Wyświetlany na nim będzie obraz o rozdzielczości 2400 x 1600 pikseli, odświeżany z częstotliwością 120 Hz. Elastyczny zawias pozwoli położyć ten panel na klawiaturze i uzyskać w ten sposób coś na wzór tabletu. Dość ciężkiego jednak, bo mówimy o okolicach 2 kilogramów.

Sercem laptopa będzie 14-rdzeniowy procesor Intel Core i7 13. generacji (w najwyższym wariancie będzie to konkretnie układ i7-13800H o taktowaniu dochodzącym do 5,5 GHz). Towarzyszyć mu będą: karta graficzne GeForce RTX 4060 lub RTX 4050, od 16 do 32 GB pamięci RAM oraz SSD o pojemności sięgającej 2 TB. Chcesz dowiedzieć się więcej? Rzuć okiem na podsumowanie poniżej.

(Nieoficjalna) specyfikacja Microsoft Surface Laptop Studio 2:

Ekran: 14,4 cala, 2400 x 1600 pikseli, 120 Hz, dotykowy

Procesor: Intel Core i7-13800H (5,5 GHz) lub Intel Core i7-13700H (5,3 GHz)

Karta graficzna: GeForce RTX 4050 (6 GB) lub RTX 4060 (8 GB)

Pamięć: 16, 32 lub 64 GB LPDDR5X RAM

Dysk: SSD 512 GB, 1 TB lub 2 TB

Interfejs: 1 x microSD, 1 x USB-A, 2 x USB-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth

Akumulator: 58 Wh (do 19 godz. działania)

Waga: ok. 2 kg

Potwierdzenia (lub zdementowania) wszystkich tych informacji spodziewamy się już 21 września 2023 r., kiedy to Microsoft organizuje wielką konferencję poświęconą sztucznej inteligencji. Wtedy też powinniśmy poznać oficjalne ceny nowych komputerów. Według przecieków Surface Laptop Go 3 będzie kosztować co najmniej 899 euro, a Surface Laptop Studio 2 – minimum 2249 euro.

Źródło: Windows Central, WinFuture, inf. własna