Microsoft Teams Premium to nowa propozycja dla osób, które wymagają czegoś więcej niż ma im do zaoferowania komunikator Microsoftu w podstawowej wersji.

Microsoft Teams Premium – co zyskasz, jeśli zapłacisz?

Microsoft Teams Premium to nowa oferta kierowana przede wszystkim do firm i organizacji różnego typu. Ma sprostać potrzebom wymagających użytkowników, a wykorzystuje do tego przede wszystkim sztuczną inteligencję. Trzy hasła, mające definiować rozmowy w usłudze Microsoft Teams Premium, to „spersonalizowane, inteligentne i bezpieczne”.

Dzięki wsparciu ze strony sztucznej inteligencji komunikator ułatwi planowanie i konfigurowanie spotkań pod kątem konkretnych osób i tematów. Po spotkaniu możemy natomiast liczyć na „inteligentne podsumowanie” z automatycznie generowanymi rozdziałami i najważniejszymi treściami z wyraźnym oznaczeniem. Algorytmy ustalą także plan działania i pomogą w przypisaniu jego kolejnych punktów do odpowiednich osób.

Zaawansowane wyszukiwanie transkrypcji, tłumaczone na żywo napisy oraz rozbudowane funkcje seminariów internetowych (optymalizujące środowisko prelegenta i uczestnika) to kolejne istotne cechy usługi Microsoft Teams z dopiskiem „Premium”.

Bezpieczeństwo odgrywa tu ważną rolę

Co się tyczy bezpieczeństwa, w tym nowym wariancie można liczyć na zaawansowaną ochronę. Przyjmuje ona postać między innymi kompleksowego szyfrowania, wyznaczania osób ze zgodą na nagrywanie czy też nakładania znaków wodnych.

Usługa Microsoft Teams Premium w Polsce ma być dostępna jeszcze w tym miesiącu. Na razie można wypróbować wersję zapoznawczą. Nie wiemy jeszcze, ile za nią zapłacimy, ale w Stanach Zjednoczonych kosztuje 10 dolarów miesięcznie za pojedynczy profil.

Źródło: Microsoft