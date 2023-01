Microsoft Edge wprowadzi nowy sposób przeglądania kart, dzięki którym równoczesne korzystanie z dwóch stron internetowych będzie wygodniejsze. Aktualnie trwają testy.

Microsoft Edge dawno już nie jest tylko młodszym bratem Internet Explorera, czyli wieloletniego bohatera niezliczonych memów. To dopracowana i bazująca na silniku Chromium przeglądarka internetowa, która nie musi się niczego wstydzić w starciu z rywalami, takimi jak Google Chrome, Opera czy Firefox.

Nowy sposób przeglądania kart w Microsoft Edge

Microsoft robi wiele, by zapewnić jak najszerszą funkcjonalność przeglądarki Edge, a aktualnie trwają prace nad aktualizacją, która nie tylko odświeży wygląd aplikacji, ale też wzbogaci ją o nowe funkcje i rozwiązania – w tym: zupełnie nowy sposób przeglądania kart.

Chodzi tu o widok podzielonego ekranu – dzięki niemu możliwe będzie wygodne umieszczenie dwóch kart obok siebie. I choć samo w sobie nie byłoby to żadną rewelacją, to na uwagę zasługuje fakt, że obok siebie ląduje nie osobne okna, lecz właśnie karty otwarte wewnątrz tego samego okna. W efekcie wszystkie elementy interfejsu nie muszą być powielane.

Podobną funkcję oferuje wprawdzie Vivaldi, ale próżno szukać jej wśród najpopularniejszych przeglądarek na świecie.

Jeszcze więcej nowego w Microsoft Edge

Kolejną ciekawą nowinką jest Tab Activity Center. To miejsce, w którym możemy przyjrzeć się swojej historii przeglądania. Dowiemy się, na jakich stronach i w jakiego typu serwisach spędzamy najwięcej czasu, jakie słowa pojawiają się najczęściej itd.

Jak już wspomniałem, aktualizacja ma również ściślej integrować przeglądarkę Edge z systemem Windows 11. Będzie to widać po stronie wizualnej (jak na przykład bardziej zaokrąglone narożniki okna czy charakterystyczny widok kart), ale też funkcjonalnej.

Istnieje na przykład taki pomysł, by Microsoft Edge pełnił funkcję domyślnego menedżera haseł w systemie Windows 11. To przy okazji miałoby także ułatwić synchronizację tych danych między różnymi urządzeniami.

Kiedy to wszystko się pojawi?

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie aktualizacja ujrzy światło dzienne. Nie jest też pewne, że wszystko, co zostało tu przedstawione, faktycznie trafi do pełnego wydania. Czy liczysz na to, że tak się jednak stanie?

Źródło: XDA-developers, Windows Central