Przewidywanie i podpowiadanie dalszej części słowa czy zdania to funkcja, którą pewnie dobrze znasz ze swojego smartfona. Wkrótce zawita też do twojego pakietu biurowego – o ile korzystasz z Microsoft Office.

Na dobry początek tę nową funkcję otrzymają dwa programy z pakietu MS Office. Konkretnie to Microsoft Word i Outlook będą przewidywać i podpowiadać dalszą część słowa lub kolejny wyraz podczas wprowadzania tekstu. Opcja ta będzie dostępna już w przyszłym miesiącu dla abonentów Microsoft 365, ale zła wiadomość jest taka, że (przynajmniej na razie) skorzystamy z niej tylko wtedy, gdy będziemy pisać po angielsku. Spodziewamy się jednak, że w przyszłości się to zmieni.

„Inteligentne” podpowiedzi w Microsoft Word i Outlook

To, co warto podkreślić już teraz, to że nie będą to losowe podpowiedzi – funkcja będzie bazować na sztucznej inteligencji, a konkretnie na uczeniu maszynowym. Oznacza to – ni mniej, ni więcej – że taki Word będzie się uczyć tego, o czym piszesz i w jaki sposób piszesz, żeby faktycznie pomagać ci to robić. Innymi słowy, wyrazy i ich formy będą dostosowane do ciebie.

A jak to w ogóle będzie działać? Podczas pisania za kursorem będą pojawiać się podpowiedzi wyświetlane na szaro. Każdą z nich możesz zaakceptować (klikając Tab) lub odrzucić (klikając Esc). I to by było na tyle.

By pisać szybciej i bez literówek

Tak jak na smartfonie, podpowiedzi w Wordzie i Outlooku mają przyspieszyć pisanie i rzeczywiście mogą to zrobić. Przy okazji mogą też pomóc w eliminacji literówek – szczególnie w tych dłuższych wyrazach (które czasem dłużej się sprawdza niż pisze). Daj znać, co o tym myślisz.

Źródło: Neowin

