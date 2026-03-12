Project Helix nabiera kształtów. Studia dostaną nowego Xboxa w 2027 roku
Microsoft zapowiada, że w 2027 r. zacznie wysyłać do studiów pierwsze egzemplarze "Project Helix". Firma podkreśla, że konsola Xbox nowej generacji ma uruchamiać gry z Xboxa i PC i nie zabraknie w niej obsługi najnowszych technik.
Microsoft planuje rozpocząć wysyłkę wczesnych sztuk konsoli nowej generacji, znanej pod kryptonimem Project Helix, do studiów tworzących gry w 2027 r. Informację przekazano podczas zamkniętej prezentacji firmy na GDC 2026.
Wysyłamy wersje alfa Project Helix do deweloperów od 2027 r. - powiedział Jason Ronald, wiceprezes Xbox ds. nowej generacji w rozmowie z IGN. Jak zaznaczono, nie doprecyzował, co dokładnie oznacza w tym przypadku "wersję alfa", ale kontekst wystąpienia sugeruje, że chodzi o devkity, które pozwalają studiom rozpocząć prace nad grami.
Project Helix dostanie zestaw technik od AMD
Ronald powtórzył, że Project Helix ma uruchamiać zarówno gry z konsol Xbox, jak i tytuły wydane na PC. Według zapowiedzi urządzenie dostanie niestandardowy system-on-a-chip przygotowany przez AMD, a jednym z celów jest obsługa grafiki z path tracingiem.
Z udostępnionych slajdów ma wynikać, że Microsoft i AMD pracują nad technologiami zbliżonymi do tych, które AMD współprojektuje również z Sony dla kolejnego PlayStation. Ronald wskazał m.in. ray regeneration (technika poprawiająca efekty ray tracingu), a także generowanie wielu klatek jednocześnie oraz podbijanie rozdzielczości oparte na uczeniu maszynowym.
Z grafiki możemy przeczytać, że sprzęt:
Napędza dedykowany układ SOC AMD
- Stworzony dla nowej generacji DirectX
- Oferuje moc i możliwości Ray Tracing na miarę następnej generacji
- Modelowanie kolejności zadań sterowane przez GPU
Wykorzysta techniki AMD FSR Next
- Stworzone pod następną generację renderowania neuralnego
- Upscaling oparty o nową generację nauczania maszynowego Next Generation ML Upscaling
- Nowe generowanie klatek w oparciu o uczenie maszynowe
- Nowa generacja regeneracji promieni dla Ray Tracing i Path Tracing
Zaoferuje głęboką kompresję tekstur
- Neuralna kompresja tekstur
- Szybszy dostęp do dysku + Zstd (algorytm kompresji)
We wpisie na blogu opublikowanym po prezentacji Ronald informuje, że Project Helix "zapewnia skok o rząd wielkości w wydajności i możliwościach ray tracingu, integruje inteligencję bezpośrednio w przetwarzaniu potokowym grafiki i obliczeń oraz daje zauważalne zyski w efektywności, skali i ambicjach wizualnych. Efektem są bardziej realistyczne, wciągające i dynamiczne światy dla graczy".
Project Helix w dalszym ciągu pozostaje tajemnicą, a największą zagadką jest cena. Przez ostatnie lata konsole obecnej generacji albo utrzymywały, albo zwiększały ceny. Dorzucając do tego problemy z dostępnością podzespołów istnieje ryzyko, że nowe konsole stacjonarne będą zauważalnie droższe. Jeden z analityków Kantan Games w rozmowie z GamesRadar przyznał, że konsola w najdroższym wariancie może zbliżyć kosztować 900 dolarów (około 3317 złotych) lub więcej.
Źródło: Gamestop
