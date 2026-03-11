Z danych wynika, że telewizory Samsung wciąż królują w naszych salonach. Marka po raz dwudziesty z rzędu, plasuje się na pierwszym miejscu na świecie pod względem sprzedaży telewizorów. Firma nie podaje liczby sztuk dostarczonych do sklepów, ale liczy faktycznie sprzedane.

Samsung chwali się w komunikacie prasowym, że w 2025 roku odpowiadał za 29,1 proc. wartości globalnej sprzedaży telewizorów, utrzymując pozycję lidera nieprzerwanie od 20 lat - od 2006 roku. Gigant z Korei Południowej znów zajął pierwsze miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów - mówi o tym ranking przeprowadzony przez firmę zewnętrzną (Omdia), która na zlecenie marki zbadała dane sprzedażowe dostępne do lutego 2026 r.

Telewizory Samsung liderem od 20 lat

W odpowiedzi na ostatnie komunikaty konkurencji firma podkreśla, że liczy faktycznie sprzedane egzemplarze, a nie tylko dostarczone do sklepów - manewr często stosowany w branży muzycznej i wydawniczej, co robi np. TCL. Jak pisaliśmy, konkurencja nie śpi - TCL od miesięcy konsekwentnie zwiększa swoje wysyłki, a grudniowy boom pozwolił marce wyprzedzić Samsunga i objąć pierwsze miejsce w globalnych wysyłkach. Choć tylko na jeden miesiąc.

- Gdy konsument wybiera telewizor, wybiera markę, której może zaufać na wiele lat - mówi SW Yong, prezes i szef działu Visual Display, VD w Samsung Electronics. - Nasza 20-letnia dominacja na światowym rynku telewizyjnym odzwierciedla to zaufanie budowane przez dekady doskonałej inżynierii oraz innowacji klasy premium - dodaje.

Smart TV i design: jak telewizory zmieniły przestrzeń domową

Samsung konsekwentnie wprowadzał rozwiązania, które kształtują rynek telewizorów. Już w 2009 roku firma przyspieszyła globalne przejście na technologię LED, stawiając nowe standardy dla smukłych i energooszczędnych ekranów. W 2011 roku pojawiły się Smart TV, które przekształciły telewizory w zintegrowane platformy rozrywki. Modele takie jak The Serif (2015) czy The Frame (2017) redefiniowały rolę telewizora w przestrzeni domowej, a telewizory QLED i 8K wprowadzały nowe standardy jakości obrazu.

W 2020 roku Samsung pokazał technologię MICRO LED, która wykorzystuje piksele samoemisyjne, oferując idealną jasność, kontrast i wierność kolorów na ultra-dużych ekranach. Równolegle rozwijał telewizory OLED i Neo QLED, a w ostatnich latach rozszerzył ofertę Mini LED oraz inteligentnych funkcji AI, które optymalizują obraz, dźwięk i personalizację w czasie rzeczywistym.

2009 – LED, smuklejsze i energooszczędne ekrany.

2011 – Smart TV, czyli telewizor jako platforma rozrywki.

2015–2017 – The Serif i The Frame redefiniują telewizor w domu.

2017 – QLED z kropek kwantowych, nowe standardy jakości obrazu.

2018 – 8K z ponad 33 milionami pikseli.

2020 – MICRO LED, idealny kontrast i jasność na ultra-dużych ekranach.

Premium i nowa generacja

Na co stawia teraz Samsung? Na matryce Micro RGB, ultra-duże przekątne i ekrany klasy premium, rozszerzając Mini LED na różne segmenty cenowe. Jak opisuje w komunikacie, procesory AI i inteligentne algorytmy pozwalają dostosować obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym, co według nich umacnia pozycję Samsunga w segmencie technologii nowej generacji.

Źródła i zdjęcia: materiały prasowe Samsung