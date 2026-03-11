  • benchmark.pl
  • RTV
  • Telewizory Samsung rządzą światem od dwóch dekad. Zaskoczeni?
RTV

Telewizory Samsung rządzą światem od dwóch dekad. Zaskoczeni?

przeczytasz w 2 min.
Amanda Grzmiel | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Z danych wynika, że telewizory Samsung wciąż królują w naszych salonach. Marka po raz dwudziesty z rzędu, plasuje się na pierwszym miejscu na świecie pod względem sprzedaży telewizorów. Firma nie podaje liczby sztuk dostarczonych do sklepów, ale liczy faktycznie sprzedane.

Samsung chwali się w komunikacie prasowym, że w 2025 roku odpowiadał za 29,1 proc. wartości globalnej sprzedaży telewizorów, utrzymując pozycję lidera nieprzerwanie od 20 lat - od 2006 roku. Gigant z Korei Południowej znów zajął pierwsze miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów - mówi o tym ranking przeprowadzony przez firmę zewnętrzną (Omdia), która na zlecenie marki zbadała dane sprzedażowe dostępne do lutego 2026 r. 

Telewizory Samsung liderem od 20 lat

W odpowiedzi na ostatnie komunikaty konkurencji firma podkreśla, że liczy faktycznie sprzedane egzemplarze, a nie tylko dostarczone do sklepów - manewr często stosowany w branży muzycznej i wydawniczej, co robi np. TCL. Jak pisaliśmy, konkurencja nie śpi - TCL od miesięcy konsekwentnie zwiększa swoje wysyłki, a grudniowy boom pozwolił marce wyprzedzić Samsunga i objąć pierwsze miejsce w globalnych wysyłkach. Choć tylko na jeden miesiąc.

- Gdy konsument wybiera telewizor, wybiera markę, której może zaufać na wiele lat  - mówi SW Yong, prezes i szef działu Visual Display, VD w Samsung Electronics. - Nasza 20-letnia dominacja na światowym rynku telewizyjnym odzwierciedla to zaufanie budowane przez dekady doskonałej inżynierii oraz innowacji klasy premium - dodaje. 

Smart TV i design: jak telewizory zmieniły przestrzeń domową

Samsung konsekwentnie wprowadzał rozwiązania, które kształtują rynek telewizorów. Już w 2009 roku firma przyspieszyła globalne przejście na technologię LED, stawiając nowe standardy dla smukłych i energooszczędnych ekranów. W 2011 roku pojawiły się Smart TV, które przekształciły telewizory w zintegrowane platformy rozrywki. Modele takie jak The Serif (2015) czy The Frame (2017) redefiniowały rolę telewizora w przestrzeni domowej, a telewizory QLED i 8K wprowadzały nowe standardy jakości obrazu.

W 2020 roku Samsung pokazał technologię MICRO LED, która wykorzystuje piksele samoemisyjne, oferując idealną jasność, kontrast i wierność kolorów na ultra-dużych ekranach. Równolegle rozwijał telewizory OLED i Neo QLED, a w ostatnich latach rozszerzył ofertę Mini LED oraz inteligentnych funkcji AI, które optymalizują obraz, dźwięk i personalizację w czasie rzeczywistym.

  •     2009 – LED, smuklejsze i energooszczędne ekrany.
  •     2011 – Smart TV, czyli telewizor jako platforma rozrywki.
  •     2015–2017 – The Serif i The Frame redefiniują telewizor w domu.
  •     2017 – QLED z kropek kwantowych, nowe standardy jakości obrazu.
  •     2018 – 8K z ponad 33 milionami pikseli.
  •     2020 – MICRO LED, idealny kontrast i jasność na ultra-dużych ekranach.

Premium i nowa generacja

Na co stawia teraz Samsung? Na matryce Micro RGB, ultra-duże przekątne i ekrany klasy premium, rozszerzając Mini LED na różne segmenty cenowe. Jak opisuje w komunikacie, procesory AI i inteligentne algorytmy pozwalają dostosować obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym, co według nich umacnia pozycję Samsunga w segmencie technologii nowej generacji.

Źródła i zdjęcia: materiały prasowe Samsung

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login