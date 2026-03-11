Procesory Intel Core Ultra 200 Plus to drugie podejście do generacji Arrow Lake. Producent twierdzi, że w końcu odrobił lekcję i ma czym przekonać klientów. Podobno też graczy.

Procesory Intel Core Ultra 200 spotkały się z mieszanymi opiniami wśród testerów. Producent wprowadził nową architekturę, która wprawdzie zapewniała bardzo dobre osiągi w programach i znacząco poprawiała efektywność energetyczną, ale wyraźnie słabiej wypadała w grach. Potwierdziły to testy modeli Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K oraz Core Ultra 5 245K.

Intel nie zamierza jednak odpuszczać i przygotował ulepszone modele z dopiskiem Plus – Core Ultra 5 250K Plus i Core Ultra 7 270K Plus. Sprzęt już trafił w moje ręce, więc mogę zdradzić pierwsze informacje.

Procesory Intel Core Ultra 200 Plus – co się zmieniło?

Nowe procesory… wcale nie są aż tak nowe. Producent zastosował tę samą architekturę – Arrow Lake, która bazuje na hybrydowym połączeniu dwóch typów rdzeni: wydajniejszych P-Core (Lion Cove) oraz energooszczędnych E-Core (Skymont).

Podobnie jak zwykłe wersje, modele Plus zostały wyposażone w dedykowaną jednostkę NPU z dwoma silnikami opartymi na architekturze NPU3 oraz zintegrowany układ graficzny Intel Graphics z czterema blokami Xe (w wersjach z dopiskiem F jest on nieaktywny).

Nowe modele oferują szybszy kontroler pamięci – obsługuje on dwukanałowe zestawy DDR5, natywnie o przepustowości 7200 MT/s (wcześniej 6400 MT/s). Co więcej w nowych modelach przyspieszono też taktowanie magistrali D2D o 900 MHz, co ma dodatkowo usprawnić komunikację procesora z kontrolerem pamięci.

Oczywiście możliwe jest zastosowanie jeszcze szybszych modułów po podkręceniu lub skorzystanie z technologii Intel Core 200S Boost, która zapewnia obsługę pamięci do 8000 MT/s.

Intel Binary Optimization Tool

Ciekawostką jest także pakiet Intel Binary Optimization Tool, który ma zwiększać liczbę instrukcji wykonywanych na cykl (IPC), a tym samym poprawiać wydajność procesorów. Narzędzie ma działać nawet wtedy, gdy obciążenie zostało pierwotnie zoptymalizowane pod kątem innego procesora x86, konsoli do gier lub starszej architektury.

Według Intela rozwiązanie wykorzystuje kompilator Intel oraz profilowanie IP w celu optymalizacji bibliotek i plików wykonywalnych. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie konfliktów architektonicznych i uzyskanie lepszych wyników wydajnościowych bez konieczności modyfikowania kodu aplikacji.

Dwa nowe modele i więcej rdzeni

Intel przygotował dwa nowe modele: Core Ultra 5 250K Plus jako następcę Core Ultra 5 245K oraz Core Ultra 7 270K Plus jako następcę Core Ultra 7 265K. Nowe jednostki oferują o cztery rdzenie E-Core więcej względem swoich poprzedników.

Model Core Ultra 5

245K Core Ultra 5

250K Plus Core Ultra 7

265K Core Ultra 7

270K Plus Core Ultra 9

285K Generacja Arrow Lake Arrow Lake

Refresh Arrow Lake Arrow Lake

Refresh Arrow Lake Podstawka LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 Rdzenie P + E 6 + 8 6 + 12 8 + 12 8 + 16 8 + 16 Taktowanie rdzeni P (Base/Boost) 4,2/5,2 GHz 4,2/5,3 GHz 3,9/5,5 GHz 3,7/5,5 GHz 3,7/5,7 GHz Taktowanie rdzeni E (Base/Boost) 3,6/4,6 GHz 3,5/4,7 GHz 3,3/4,6 GHz 3,2/4,7 GHz 3,2/4,6 GHz Pamięć L2 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

3x 4 MB 8x 3 MB

3x 4 MB 8x 3 MB

4x 4 MB 8x 3 MB

4x 4 MB Pamięć L3 24 MB 24 MB 30 MB 36 MB 36 MB Kontroler pamięci DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-7200

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-7200

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) TDP (MTP) 125 W (159 W) 125 W (159 W) 125 W (250 W) 125 W (250 W) 125 W (250 W)

Pewnym zaskoczeniem może być brak modelu Core Ultra 9 290K Plus (następcy Core Ultra 9 285K), o którym przed premierą mówiło się w branżowych kuluarach. Producent ostatecznie zdecydował się jednak go nie wprowadzać.

Jak pewnie pamiętacie, zwykłe Core Ultra 200 zdążyły już wyraźnie potanieć od czasu premiery, co poprawiło ich atrakcyjność. Wersje z dopiskiem Plus mają trafić do sprzedaży 26 marca już w obniżonych cenach – Core Ultra 5 250K Plus ma kosztować 199 dolarów (u nas zapewne około 900 zł), natomiast Core Ultra 7 270K Plus 299 dolarów (w Polsce prawdopodobnie około 1350 zł). Wersje 250KF i 270KF bez zintegrowanej grafiki powinny być trochę tańsze.

Wydajność w górę

Nowe procesory mają zapewniać bardzo wysoką wydajność w zastosowaniach procesorowych. Potwierdzają to pierwsze wewnętrzne testy producenta, w których porównano je z modelami konkurencji.

Według danych Intela Core Ultra 5 250K Plus (6+12 rdzeni) ma być nawet dwukrotnie wydajniejszy od AMD Ryzen 5 9600X (6 rdzeni/12 wątków), a Core Ultra 7 270K Plus (8+16 rdzeni) – niemal dwukrotnie wydajniejszy od AMD Ryzen 7 9700X (8 rdzeni/16 wątków). Nie powinno to jednak szczególnie dziwić, ponieważ procesory Intela oferują znacznie większą liczbę rdzeni.

Producent chwali się również, że procesory Core Ultra 200 Plus oferują lepszą wydajność w grach względem poprzednich modeli Core Ultra 200 (średnio o kilkanaście procent, ale będzie to zależeć od konkretnego tytułu). Według Intela poprawa jest na tyle duża, że mają to być jego najwydajniejsze procesory do gier – choć producent nie porównuje ich tutaj bezpośrednio z konkurencyjnymi modelami AMD.

Jak będzie w praktyce? Procesory już są w moich rękach, więc niedługo będziecie mogli zapoznać się z testami wydajności.