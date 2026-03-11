Gładki, gładszy, OPPO Find N6. Mówią, że to pierwszy smartfon z takim ekranem

Problem widocznego i wyczuwalnego zgięcia ekranu towarzyszy kategorii składanych smartfonów od momentu jej powstania. OPPO twierdzi, że Find N6 to pierwszy smartfon, w którym problem ten został wyeliminowany. No, prawie wyeliminowany.

OPPO określa uzyskany efekt terminem "Zero-Feel Crease", co jest główną lokomotywą marketingową nadchodzącego składanego smartfonu.

Pierwsze skrzypce gra tutaj nietypowy proces produkcyjny tytanowego zawiasu. Jego powierzchnia jest skanowana laserem, a ewentualne nierówności wypełniane kropelkami światłoczułej żywicy, utwardzanej następnie przy pomocy światła UV. Po wielokrotnym powtórzeniu tego procesu rozłożony zawias ma być wyjątkowo gładki, co wpływa na zachowanie znajdującego się nad nim ekranu.

Zmianie uległa również sama geometria mechanizmu składania. W nowej generacji zagięcie ekranu przybierające kształt kropli wody zostało poszerzone, co ma przekładać się na większy promień łuku i mniejsze naprężenia fizyczne oddziałujące na panel.

Aby spowolnić proces pogłębiania się bruzdy w wyniku codziennego użytkowania, projektanci musieli zmierzyć się ze zjawiskiem stopniowego przesuwania się wewnętrznych warstw ekranu. Rozwiązaniem tego problemu ma być zastosowanie nowego pokrycia panelu – Auto-Smoothing Flex Glass, które jest o 50 proc. grubsze od powszechnie stosowanego w branży szkła Ultra-Thin Glass. Zwiększona grubość w połączeniu z wyższą elastycznością mają sprawiać, że materiał skuteczniej opiera się odkształceniom i wykazuje lepszą zdolność do odzyskiwania pierwotnego kształtu po rozłożeniu urządzenia.

OPPO przekonuje, że nawet po 600 000 złożeniach głębokość zgięcia wynosi raptem 22 mikrometry, czyli znacznie mniej niż w Samsungu Galaxy Z Fold 7 (216 mikrometrów) czy Honorze Magic V5 (165 mikrometrów).

OPPO Find N6 - czy to naprawdę pierwszy składany smartfon z ekranem bez fałdy?

W przypisie do materiałów promocyjnych OPPO zastrzega, że "zgięcie ekranu jest zazwyczaj niewidoczne pod większością kątów i w normalnych warunkach użytkowania", ale "nie oznacza to, że zgięcie fizycznie nie istnieje". Poziom widoczności fałdy ma być uzależniony od "indywidualnej percepcji, oświetlenia oraz rodzaju wyświetlanych treści".

Dominic Preston z serwisu The Verge miał już okazję zobaczyć OPPO Find N6 na żywo i twierdzi, że zgięcie ekranu da się dostrzec, ale ma to wymagać ułożenia telefonu pod odpowiednim kątem i zmrużenia oczu. "To najmniej natrętne zagięcie, jakie znalazłem w jakimkolwiek składanym urządzeniu, tak delikatne, że naprawdę nie mogę sobie wyobrazić, że mogłoby komukolwiek przeszkadzać" - dodał.

OPPO Find N6 (fot. Dominic Preston / The Verge)

Pełną prezentacją OPPO Find N6 zaplanowano na 17 marca. Producent potwierdził, że nadchodzący składany smartfon będzie dostępny globalnie.