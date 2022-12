Kolejny dzień, kolejne podwyżki. Tym razem zapowiedział je Microsoft, a niezadowoleni będą przede wszystkim gracze, bo w nich wycelowano.

Nowe gry na Xbox będą droższe

Nie dalej jak kilka tygodni temu Phil Spencer sugerował, że trzeba być przygotowanym na wyższe ceny gier pojawiających się na konsolach Xbox Series i PlayStation 5. Niestety, okazuje się, że nie będziemy długo czekać na realizację tego scenariusza. Decyzja o aktualizacji cennika została już podjęta. Postanowiono, że produkcje AAA (czyli te największe, o najwyższych budżetach) wydawane przez Microsoft będą kosztować na konsolach next-gen nie 59,99 dolarów, ale 69,99 dolarów.

Co oznacza to dla nas? Będziemy musieli poczekać na informację, jak dokładnie przełoży się to na ceny w rodzimej walucie. Można być jednak pewnym, że będziemy płacić znacznie powyżej 300 złotych. Tak jak jest to w przypadku produkcji AAA od Sony Interactive Entertainment, Ubisoftu czy Take-Two Interactive, które podwyżki zafundowały już wcześniej.

Microsoft świąt nie popsuje, podwyżki od nowego roku

Wzrost cen, jak to oficjalnie stwierdzono, „odzwierciedla zawartość, skalę i zaawansowanie techniczne tych tytułów”. No właśnie, o jakich konkretnie tytułach mowa? Starfield od Bethesda Game Studios, Forza Motorsport od Turn 10 Studios i Redfall od Arkane, to właśnie one będą przecierać szlaki w nowych cenach.

W zasadzie można odnieść wrażenie, że powinniśmy się cieszyć, bo podwyżki pojawią się dopiero po świętach. Tyle tylko, że wydaje się to narracją dla pelikanów. W tym roku nowych, głośnych premier spod skrzydeł Microsoft już przecież już nie będzie, w listopadzie też ich nie widzieliśmy.

„Wstrzymaliśmy podwyżki cen aż do świąt, aby rodziny mogły cieszyć się prezentami w postaci gier. Od 2023 roku nasze największe gry nowej generacji, w tym Forza Motorsport, Redfall i Starfield, będą dostępne w cenie 69,99 dolarów na wszystkich platformach. Cena ta odzwierciedla zawartość, skalę i zaawansowanie techniczne tych tytułów. Podobnie jak w przypadku wszystkich gier opracowanych przez nasze zespoły w Xbox, będą one dostępne również w ramach Game Pass od tego samego dnia, w którym zostaną wprowadzone na rynek.”

Cena Game Pass także w górę?

W zasadzie jednym sensownym pocieszeniem dla posiadaczy Xboxów wydaje się dostępność nowych gier w Game Pass. Faktycznie taniej, ale nie nabywamy wtedy gry na własność. Swoją drogą, nie jest wykluczone, że w najbliższej przyszłości również abonament za tę usługę pójdzie w górę. Ba, zdrożeć mogą również same konsole i też nie będzie to szokiem. Sony za PlayStation 5 chce więcej już od kilku miesięcy.

Źródło: polygon, foto: bethesda