Wojna na Ukrainie to nie tylko ogrom ludzkiej tragedii, ale też nowe legendy dające walczącym nadzieję. Jedną z nich jest tzw. Duch Kijowa - polska firma COBI postanowiła upamiętnić go specjalnym zestawem klocków.

Kto to jest Duch Kijowa?

Duch Kijowa (Ghost of Kyiv/Привид Києва) to anonimowy pilot ukraińskiego myśliwca MiG-29, który w pierwszych dniach wojny miał zestrzelić sześć rosyjskich samolotów i przyczynić się do obrony stolicy. Po tych wydarzeniach Duch Kijowa zyskał ogromną popularność w sieci. Informacje o takiej postaci nigdy nie zostały oficjalnie potwierdzone, więc właściwie mówimy o tzw. miejskiej legendzie, która ma dodawać walczącym otuchy i podnosić ich morale.

Klocki MiG-29 „Duch Kijowa”

Polska firma COBI (to taka alternatywa dla popularnych klocków LEGO) postanowiła upamiętnić postać ukraińskiego pilota i przygotowuje specjalny zestaw klocków „Duch Kijowa”.

Zestaw został zainspirowany fanowskim projektem MiG-29 "Ghost of Kyiv", za którym stoi Oskar i Sebastian Podstawek. Model został dopracowany, więc jeszcze lepiej oddaje wygląd myśliwca.

Wydawnictwo planuje także wydać limitowaną figurkę pilota, której wygląd jest inspirowany postacią znanego pułkownika lotnictwa.

Producent tak opisuje swój nowy projekt:

Nie interesuje nas czy "Duch" istnieje naprawdę. To pozytywna legenda dająca nadzieję!

Data premiery i więcej szczegółów zostaną wkrótce ujawnione. Dochód ze sprzedaży zestawów zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

To jak, bawilibyście się Duchem Kijowa? Podobno z klocków nigdy się nie wyrasta :-)

Źródło: COBI, Wikipedia, foto: Andriy Dankovych