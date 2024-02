Gry mobilne cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Polacy również wpisują się w ten trend. Na rynku bez problemu znajdziemy tytuły free to play, a skoro o nich mowa, to jak wygląda kwestia mikropłatności? Ilu Polaków płaci za postępy w grach mobilnych?

Wirtualna rozrywka zmienia się na naszych oczach, a najlepszym dowodem są gry mobilne. Raczej nikogo już nie dziwi mobilny port produkcji z segmentu AAA, jak na przykład Death Stranding na iPhone, nie wspominając już o niezliczonych grach free to play. Olbrzymi potencjał gier mobilnych nie umyka uwadze prawdziwym gigantom branży; pewnie większość słyszała o Netflix Games.

Ile pieniędzy wydajemy na mikropłatności?

Jak wynika z badania Huawei CBG Polska, dla 49 proc. Polaków gry mobilne są codziennością. Aż 46 proc. graczy mobilnych jest skłonnych płacić za postępy w grze. Odsetek ten jest znacznie wyższy wśród mężczyzn (56 proc.) niż wśród kobiet (38 proc.). Najmniej skłonni do korzystania z mikropłatności są młodzi dorośli w wieku do 24 lat (tylko 31 proc. z nich), podczas gdy najbardziej skłonni są gracze w wieku 25-34 lata (55 proc.). Ile wobec tego wydajemy na taką formę rozrywki?

Co do kwot, które Polacy wydają na gry mobilne, najczęściej jest to kwota od 11 do 50 złotych, na co decyduje się 22 proc. graczy mobilnych. Większe kwoty, od 51 do 100 złotych, wydaje 8 proc. graczy, a powyżej 100 złotych miesięcznie na gry mobilne wydaje 5 proc. graczy. Tylko 6 proc. graczy wydaje mniej niż 10 złotych miesięcznie na gry mobilne.

Co motywuje graczy mobilnych do płacenia?

Co do tego, na co gracze najchętniej wydają swoje pieniądze, najczęściej są to przedmioty (18 proc. graczy), umiejętności (17 proc.), wirtualna waluta i przepustki sezonowe (16 proc.), a także nowe ubrania lub wygląd postaci (14 proc.). Co ciekawe, większy odsetek kobiet niż mężczyzn (13 proc. w porównaniu do 9 proc.) jest skłonny zapłacić za odblokowanie dodatkowych misji i miejsc niedostępnych w grze.

Najczęstszym powodem, dla którego gracze decydują się na mikropłatności, jest chęć grania dłużej, bez przerw na reklamy, co wskazało 14 proc. graczy. Również dla 14 proc. graczy ważne jest szybkie przejście do kolejnego etapu lub misji, a 13 proc. graczy korzysta z mikropłatności, aby szybciej wyjść z trudnych sytuacji w grze lub szybciej rozwinąć swoją postać. Chęć wygrania jest powodem płatności dla 12 proc. graczy.

Według badania przeprowadzonego wśród graczy, aż 68 proc. z nich twierdzi, że to swoboda, jaką dają gry na urządzeniach mobilnych, przyciąga ich najbardziej. Możliwość grania w dowolnym miejscu i czasie, kiedy tylko mamy na to ochotę, jest dla nich nieoceniona.

Wymagania sprzętowe? Nie znam, nie słyszałem

Innym ważnym aspektem, który przyciąga graczy do gier mobilnych, jest łatwość i szybkość, z jaką można pobrać nowe tytuły. Nie ma tu wymogu posiadania zaawansowanego sprzętu, co jest wymagane w przypadku wielu gier na komputery czy konsole. Tę zaletę gier mobilnych zauważyło 28 proc. badanych.

Co więcej, 24 proc. graczy zwróciło uwagę na duży wybór darmowych gier dostępnych na smartfony. Dla 12 proc. z nich, gry mobilne są kontynuacją rozgrywki rozpoczętej na innej platformie, takiej jak komputer czy konsola.

Wysoka dostępność gier mobilnych

"Sklepy z aplikacjami, takie jak Huawei AppGallery, oferują graczom szeroki wybór darmowych gier, które nie mają wygórowanych wymagań sprzętowych. Dzięki temu, gry te działają na większości smartfonów na zadowalającym poziomie. To sprawia, że gracze chętnie testują nowe tytuły" - mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

Z danych firmy wynika, że aż 60 proc. graczy pobrało nową grę w ciągu ostatniego miesiąca, a 36 proc. z nich zrobiło to w ciągu ostatniego tygodnia. "Gracze mobilni chcą szybko osiągać postępy w grach, za co są gotowi zapłacić. Chcą osiągnąć cel i przejść do kolejnego tytułu. Dlatego regularnie dodajemy do AppGallery nowe gry" - dodaje Rakowska.

Granie idzie w parze z innymi zajęciami

Ale czy grając, skupiamy się wyłącznie na grze? Badania pokazują, że aż 76 proc. graczy wykonuje kilka czynności równocześnie. Taki multitasking jest szczególnie popularny wśród najmłodszych graczy (do 24 roku życia), gdzie osiąga poziom 86 proc.

Najczęściej, równolegle z graniem, gracze słuchają muzyki - robi to blisko połowa z nich (45 proc.). Co trzeci gracz w tym samym czasie lubi oglądać filmy i seriale (32 proc.), a co czwarty przegląda social media (23 proc.). Co ciekawe, 1 na 10 graczy aktywnie angażuje się w społeczność graczy, rozmawiając z innymi na komunikatorze gry.

Źródło: Huawei Polska