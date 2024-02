Mimo 10 lat od premiery Valiant Hearts: The Great War to wciąż perełka wśród gier. Fani ten niesamowitej, antywojennej opowieści długo prosili Ubisoft o jej kontynuację, a gdy ta w końcu się ukazała mało kto ją zauważył. Valiant Hearts: Coming Home dostanie jednak druga szansę.

Nie ma chyba gracza, który nie kojarzyłby Valiant Hearts: The Great War. Te niepozorna produkcja o komiksowej grafice wydana w 2014 roku po dziś dzień pozostaje jedną z najlepszych gier przygodowych z naprawdę potężnie wybrzmiewającym, antywojennym przesłaniem. Aż szkoda, że przez lata Ubisoft nic z tą marką nie zrobił.

No prawie nic, bo podczas gali The Game Awards 2022 nagle ogłoszono nadejście kontynuacji zatytułowanej Valiant Hearts: Coming Home tworzonej wspólnie z Netflixem. A wiecie, że ta gra już wyszła? I to w styczniu 2023 roku? Pewnie nie, bo jak łatwo się domyślić tytuł ten trafił wyłącznie do użytkowników platformy Netflix, a jak wiemy gry niekoniecznie interesują subskrybentów amerykańskiego giganta streamingu. Wedle danych z końca 2023 zaledwie jeden procent z nich decyduje się na ich uruchomienie. Chyba przyznacie sami - szkoda zmarnowanego potencjału. Mamy jednak i dobrą wiadomość.

Valiant Hearts: Coming Home trafi na PC, a później pewnie i konsole

Co prawda nie jest to jeszcze oficjalnie potwierdzona wiadomość, bo jako takiego komunikatu ze strony Ubisoftu nie było, ale jak zauważył jeden z użytkowników dawnego Twittera, Valiant Hearts: Coming Home pojawiło się w koreańskim systemie oceniania gier jako tytuł zmierzający na pecety.

rozwiń

Najpewniej więc wygasła umowa o ekskluzywności Netflixa, co może oznaczać też, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się również ogłoszenia premiery tego tytułu na konsolach. I choć zapewne nie dorównuje on oryginałowi pod względem rozgrywki, jakby nie patrzeć Valiant Hearts: Coming Home od początku pomyślany był jako gra mobilna, to i tak miło będzie w to zagrać na dużym ekranie.

Źródło: Twitter.com