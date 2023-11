Solidarność graczy pozwoliła firmie Wargaming zebrać ponad milion dolarów w ramach kampanii WargamingUnited. Ta kwota została przekazana na zakup ambulansów typu C.

Wargaming mówi "nie" dla wojny

Pasją Wargaming są gry wojenne, aczkolwiek pracownicy studia mówią “nie” tej prawdziwej wojnie. Firma w październiku rozpoczęła największą jak dotąd akcję charytatywną w swojej historii, a teraz nadszedł czas podsumowania.

Gracze z całego świata wykazali się niespotykanym zaangażowaniem w trwającej dwa tygodnie kampanii charytatywnej WargamingUnited. Kampania obejmowała sześć gier:

World of Tanks

World of Tanks Blitz

World of Tanks Modern Armor

World of Warships

World of Warships: Legends

World of Warplanes

Solidarność graczy chwyta za serce

We wskazanych tytułach pojawiły się specjalne pakiety o tematyce ukraińskiej z przedmiotami kosmetycznymi stworzonymi specjalnie na potrzeby zbiórki. Zostały one zaprojektowane przez artystów ze studia Wargaming w Kijowie.

Niech o solidarności świadczy fakt, że gracze ze 115 krajów uczestniczących w kampanii zakupili łącznie 90 tys. takich zestawów. W wyniku tego firma Wargaming przekazała za pośrednictwem platformy UNITED24 1 072 940 dolarów na zakup ambulansów typu C, które ruszą do pracy, by ratować ludzkie życia.

UNITED24 - co to jest?

UNITED24 jest oficjalną platformą fundraisingową Ukrainy. Jej celem jest zjednoczenie świata w misji wspierania Ukrainy: aby chronić, ratować i odbudowywać.

To nie pierwsza tego typu akcja. Wargaming w przeszłości zebrał 100 tys. by pomóc tym, którzy ucierpieli po wysadzeniu przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.