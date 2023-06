Steam Deck na nowo zdefiniował konsole typu „handheld”. W tym przypadku mamy do czynienia z przenośnym komputerem, który potrafi uruchamiać gry z PC. Przeniesienie tych tytułów na „mały ekran” zostało okupione pewnymi ograniczeniami, w tym temperaturą pracy sprzętu.

Pomimo tego, że konsola Valve w gruncie rzeczy okazała się sukcesem, ma ona pewne przywary i ograniczenia. Dość wysoka waga, kiepski wyświetlacz, czy wysoka temperatura pod pełnym obciążeniem, to tylko pierwsze z brzegu przykłady. Choć na część pojawiły się już pewne rozwiązania (chociażby dotyczący możliwości wymiany matrycy na DeckHD), to niektóre do końca życia konsoli prawdopodobnie nie zostaną rozwiązane. Ktoś jednak odkrył, że jest sposób na zredukowanie temperatur procesora w Steam Deck i to aż o 32%! Wystarczy tylko… zamontować chłodzenie cieczą.

Jak możecie zobaczyć na powyższym materiale z platformy TikTok, użytkownik konsoli, kryjący się pod pseudonimem @vurathayho, wraz ze swoim znajomym dokonali modyfikacji SteamDeck w taki sposób, by podpiąć do niej AiO w rozmiarze 240mm. Efekt? Temperatura w grze Cyberpunk 2077 spadła z 85°C do 60°C. No i warto zaznaczyć, że konsola stała się praktycznie bezgłośna ( ͡° ͜ʖ ͡°).



Wentylator w Steam Deck - To maleństwo musi schłodzić całe APU

Abstrahując od absurdalności tego projektu, w tym całym przedsięwzięciu zastanawiające jest jedno – Czy istnieje rozwiązanie kompromisowe? Jak Zwiększyć skuteczność rozpraszania ciepła, bez straty na wydajności, mobilności oraz bez zwiększania generowanego hałasu? Może warto pomyśleć o komorze parowej, albo chłodzeniu z wykorzystaniem grafenu? Dajcie znać w komentarzu, co Valve mógłby zastosować w swojej następnej konsoli.

Źródło: tom'sHARDWARE