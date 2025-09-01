Chińska firma AntGamer pracuje nad monitorem o częstotliwości odświeżania 1000 Hz. Nowy model ma oferować wyjątkowo szybki ekran, co z pewnością docenią miłośnicy dynamicznych gier esportowych. Oczywiście pod warunkiem, że dysponują odpowiednio wydajnym komputerem.

Producenci monitorów prześcigają się w tworzeniu coraz szybszych wyświetlaczy, które pozwalają na uzyskanie wyjątkowo płynnego obrazu. Najlepsze modele oferują częstotliwość odświeżania na poziomie 500–600 Hz, a niektóre firmy już zapowiedziały panele osiągające 720 Hz.

Chińska firma AntGamer planuje jednak przebić ten wynik i wprowadzić na rynek monitor umożliwiający wyświetlanie obrazu z częstotliwością aż 1000 Hz.

Monitor o odświeżaniu 1000 Hz

Zapowiedź tego modelu pojawiła się przy okazji premiery monitora AntGamer ANT257PF z odświeżaniem 750 Hz. Wiadomo jednak, że część zastosowanych w nim technologii zostanie rozbudowana i wykorzystana w nadchodzącym wyświetlaczu 1000 Hz.

Podczas prezentacji firma zwróciła uwagę na wyzwania związane z projektowaniem tak szybkich ekranów. Wśród nich znalazły się m.in. utrzymanie integralności sygnału o wysokiej przepustowości, udoskonalenia cienkowarstwowych materiałów półprzewodnikowych z amorficznego krzemu, a także zmiany w konstrukcji komórek wyświetlacza w celu osiągnięcia „ekstremalnie szybkiego czasu reakcji”.

Wiadomo, że nowy monitor będzie wyposażony w matrycę TN o odświeżaniu 1000 Hz, a także technologie Local Dimming i Black Frame Insertion (BFI). AntGamer współpracuje przy projektowaniu sprzętu z AMD, a premiera przewidywana jest na 2026 r.

Dla kogo monitor 1000 Hz

Nowość od AntGamer może zainteresować najbardziej wymagających graczy, którzy stawiają płynność animacji ponad jakość obrazu. Przy takich częstotliwościach odświeżania najlepiej sprawdzą się gry e-sportowe, takie jak Counter-Strike 2 czy PUBG.

Trzeba jednak pamiętać, że aby w pełni wykorzystać potencjał monitora, niezbędny będzie komputer zdolny do generowania 1000 klatek na sekundę – co nawet przy topowych konfiguracjach może okazać się ogromnym wyzwaniem.

foto na wejście: Adobe stock