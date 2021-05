Być może rynek smartfonów doczeka się wkrótce przełomu, tym razem związanego z ładowaniem akumulatorów. Istnieje spora szansa na to, że dokona go Motorola.

Ładowanie bezprzewodowe Over-the-Air

Kilka miesięcy temu szerokim echem odbiła się zapowiedź prac nad Mi Air Charge, o której zresztą pisaliśmy. Już wtedy było pewne, że nie tylko Xiaomi pracuje nad podobnym rozwiązaniem, ale również między innymi Motorola. W minionym tygodniu podpisała ona porozumienie z GuRu Wireless, Inc. To jeden z liderów konfigurowalnych rozwiązań zasilania bezprzewodowego, a cel współpracy w tym przypadku jest bardzo jasno sprecyzowany. To udostępnienie ładowania Over-the-Air w nowych smartfonach, oczywiście tych z logo Motorola.

„W firmie Motorola nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem na rynek innowacji, które mogą poprawić jakość życia konsumentów. Dzięki temu rozwiązaniu zapewnimy poczucie wolności i elastyczność, jaką mogą cieszyć się użytkownicy dzięki rewolucyjnej technologii ładowania bezprzewodowego Over-the-Air. We współpracy z GuRu widzimy nową, ekscytującą generację urządzeń zasilanych bezprzewodowo.” - Dan Dery, wiceprezes ds. produktu w Motoroli

Kilka metrów od źródła zasilania

Póki co Motorola i GuRu skupiają się nie na technicznych aspektach przygotowywanego rozwiązania, ale na korzyściach, jakie da ono użytkownikom. Te są dość oczywiste, ładowanie bezprzewodowe Over-the-Air to coś dobrze wpasowującego się w coraz szybsze tempo życia, kolejny krok po rozpowszechnionym już ładowaniu indukcyjnym. W tym przypadku zlikwidowana zostanie konieczność fizycznego kontaktu smartfona i źródła zasilania, ograniczeniem będzie jedynie zasięg, Xiaomi mówi o kilku metrach, Motorola jeszcze tego nie precyzuje.

„Innowacja zawsze była częścią DNA Motoroli. Firma od dawna wzbogaca nasze życie dzięki ekosystemowi inteligentnych urządzeń i rozwiązań. Cieszymy się, że możemy połączyć siły z liderem w branży, którego celem jest polepszenie doświadczeń konsumentów.” - Florian Bohn, CEO i współzałożyciel GuRu

Za wcześniej na konkretne terminy odnośnie tego, kiedy omawiane rozwiązanie będzie gotowe i zacznie pojawiać się w nowych smartfonach. W nadchodzących miesiącach producent ma jednak podawać kolejne informacje o postępach w pracach. Na ten moment wydaje się, że najbliżej celu są właśnie Motorola i Xiaomi.

Źródło: Motorola