Xiaomi pochwaliło się technologią Mi Air Charge demonstrując nam przy tym, jak w niedalekiej przyszłości może wyglądać ładowanie smartfonów.

Mi Air Charge - ładowanie smartfona wygodniejsze niż kiedykolwiek

Baterie stosowane w smartfonach nie rosną, bo nie mogą przekraczać pewnych rozmiarów. Producenci od dłuższego czasu rekompensują to przede wszystkim technologiami szybkiego ładowania - zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego. Mi Air Charge to coś nieco innego, bo chodzi tu przede wszystkim nie o moc ładowania, ale o sposób, w jaki będzie się ono odbywało. Całkowicie bezprzewodowo i na odległość, a więc nie tylko bez kabla, ale nawet bez podstawek ładujących.

Nowa era ładowania bezprzewodowego? Producent posługuje się właśnie takim sloganem i pewne argumenty do tego ma, bo faktycznie zanosi się na coś bardzo praktycznego. Idea sprowadza się tutaj do wyszukania urządzenia znajdującego się w określonej odległości od źródła i przesyłania do niego energii. Wykorzystywane mają być pięciofazowe anteny interferencyjne precyzyjnie wykrywające lokalizację smartfona. Na obecnym etapie Mi Air Charge umożliwia ładowanie o mocy 5W w promieniu kilku metrów. Możliwe ma być ładowanie wielu urządzeń (każde z tą samą mocą), bez jakichkolwiek strat wynikających z przeszkód fizycznych.

W pełni bezprzewodowe ładowanie naszą przyszłością?

Nie poznaliśmy terminów, w jakich technologia Mi Air Charge miałaby być wdrażana na rynek. Padają jednak zapewnienia, że w przyszłości będzie współpracować nie tylko ze smartfonami, ale też z urządzeniami wearables. Co więcej, nawet urządzenia takie jak głośniki, lampy biurkowe i inne inteligentne produkty domowe mają być tworzone tak, by korzystać z nowej technologii.

Przyszłość bez kabli? Przynajmniej jeśli chodzi o ładowanie może się to ziścić. Tym bardziej, że nie tylko Xiaomi do tego dąży. Podobnym rozwiązaniem pochwalił się też Motorola. Wygląda na mniej zaawansowane w stosunku do Mi Air Charge, ale widać, w jakim kierunku producenci będą zmierzać.

