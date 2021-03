Motorola zaprezentowała dwa telefony, które reprezentują dwie zgoła odmienne kategorie cenowe i wydajnościowe. Oba za to z obsługą sieci 5G. Dodatkowo z Moto G100 będziemy mogli skorzystać tak jak z innych flagowców, w trybie desktopu.

Motorola to marka, która kojarzy się nam przede wszystkim z telefonami ze średniej i dolnej półki cenowej. Oczywiście są tez wyjątki jak Motorola Edge+, ale w serii G dotychczas nie pojawiały się wydajnościowe potwory. A teram mamy Moto G100, która jest najszybszym telefonem tej marki w historii. Wszystko za sprawą chipsetu Snapdragon 870 i 8 GB pamięci RAM. Wraz z Moto G50 rozbudowuje ona portfolio dziesiątej generacji serii G, które zapoczątkowały Moto G30 i G10.

Ready For czyli tryb pulpitu w smartfonie Motorola

Tak duża moc nie może się marnować, więc producent wyposażył ten telefon także w nową dla marki technologię Ready For, która pozwala działać smartfonowi tak jak w przypadku Samsung Dex czy Huawei Desktop Mode. Inaczej rzecz ujmując, telefon zamienia się w niewielki komputerek, a system jest zoptymalizowany tak, by wyświetlać pulpit podobnie jak w systemie Windows. W ten sposób możemy podłączyć do telefonu mysz i klawiaturę, ewentualnie użyć telefon jako gładzik i wirtualną klawiaturę. Wystarczy tylko podłączyć telefon do monitora lub telewizora. Z pomocą stacji dokującej zyskamy trochę większa funkcjonalność Ready For, ale te akcesorium nie tu niezbędne.

Dzięki takiemu trybowi pracy, wielozadaniowość na telefonie nabiera większego sensu niż tylko poprzez dzielenie niewielkiej przestrzeni ekranu na pół.

Po dwóch stronach Moto lustra

Moto G100 jest nie tylko najwydajniejszym telefonem z serii G, ale tez najwydajniejszym w historii. To trochę wabik, bo jako pierwszy telefon tej marki z chipsetem Snapdragon 870 była skazana na taki tytuł w dniu premiery. W Moto G100 istotna ma być także fotografia, ale nie dostaniemy tu teleobiektywu, za to aparat z ultraszerokim polem widzenia otrzymał oryginalne rozwiązanie bo lampę pierścieniową LED, która jest ukryta na obwodzie obiektywu tego aparatu.

Moto G100 to po Moto Edge kolejna próba zrealizowania celu jakim jest flagowiec nie odstający od tych innych w branży. A czy udana, to już najlepiej o tym zaświadczy lektura specyfikacji.

Oprócz Moto G100 debiutuje również Moto G50 ze Snapdragonem 480, która będzie prawie trzy razy tańsza niż jej wielki brat. Moto G50 ma tę samą pojemność akumulatora, również wspiera 5G (pasma NSA), odświeżanie 90Hz w wyświetlaczu, dlatego jest skierowana do osób, które stawiają na pierwszym miejscu te cechy, a mniej wagi przykładają do rozdzielczości ekranu czy szybkości pracy.

Moto G100 i Moto G50 - podsumowanie parametrów

Model Moto G100 Moto G50 System

operacyjny Android 11 z MyUX (GMS) Wyświetlacz » 6.7" LCD

» 2520 x 1080 pikseli

» 90 Hz

» HDR10 / kolory DCI-P3

» 409 ppi » 6.5" LCD

» 1600 x 720 pikseli

» 90 Hz

» 269 ppi Procesor Snapdragon 870 / Adreno 650 Snapdragon 480 Pamięć » 8 GB RAM LPDDR 5

» 128 GB wbudowanej UFS 3.1

» slot microSD » 4 GB RAM

» 64 lub 128 GB wbudowanej

» slot microSD Aparaty tył 64 Mpix f/1,7

16 Mpix f/2,2 (ultraszeroki + pierścieniowa lampa)

2 Mpix (głębia)

AF laserowy TOF 48 Mpix f/1,7

5 Mpix f/2,4 (aparat makro)

2 Mpix (głębia) Aparaty przód 16 Mpix f/2,2

8 Mpix f/2,4 (ultraszeroki) 13 Mpix f/2,2 Wideo 6K/30p, 4K/60p, FullHD/120p - Bateria » 5000 mAh

» ładowanie Turbo Power 20W » 5000 mAh

» ładowanie 10W Biometria czytnik linii papilarnych

na krawędzi,

rozpoznawanie twarzy rozpoznawanie twarzy Audio głośnik na dole obudowy

3 mikrofony głośnik na dole obudowy

2 mikrofony Łączność

bezprzewodowa Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ax, NFC

LTE, 5G (NSA), GPS, hybrydowy SIM Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac, NFC

LTE, 5G (NSA), GPS, hybrydowy SIM Złącza USB 3.1 typu C / minijack 3.5 mm USB 2.0 typu C / minijack 3.5 mm Wodoszczelność powłoka hydrofobowa powłoka hydrofobowa Wymiary 168,38 x 73,97 x 9,69 mm 164,9 x 74,9 x 8,95 mm Waga 207 g 192 g

Gdzie kupimy setkę i pięćdziesiątkę? I za ile?

Obecnie nowych Motoroli należy szukać na stronie motorola.com (w tamtejszym sklepie) albo u operatorów komórkowych. I tak:

cena Moto G100 wyniesie 2499 złotych, a z operatorów zaoferują ją Plus i Play w kolorze Iridescent Ocean,

cena Moto G50 wyniesie 899 złotych, a trafi ona do T-Mobile, Orange i Plus w kolorach Steel Grey i Aqua Green.

O dostępności w sklepach poza powyżej wspomnianymi, na razie brak informacji.

Źródło: Motorola

