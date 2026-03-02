Jaka bateria, wariacie? Motorola Edge 70 Fusion debiutuje w dwóch wersjach

Gdy udasz się do sklepu po Motorolę Edge 70 Fusion, będziesz mógł wybrać ilość pamięci, kolor obudowy oraz… pojemność baterii.

Nierzadko zdarza się, że ten sam smartfon ma różną pojemność akumulatora w zależności od rynku. Często wynika to z unijnych przepisów, które w przypadku urządzeń z większymi bateriami nakładają na producentów dodatkowe wymogi transportowe. Ale to nie tego typu sytuacja.

Motorola zaprezentowała na MWC 2026 dwie różne wersje nowego telefonu i zapowiedziała, że obie trafią do sprzedaży w Polsce.

5200 mAh czy 7000 mAh? Taki wybór daje Motorola Edge 70 Fusion

Dwie wersje Motoroli Edge 70 Fusion różnią się pojemnością baterii, grubością obudowy oraz wagą. Reszta specyfikacji - wliczając w to ekran, czip czy aparaty - są w obu przypadkach identyczne.

Warto zachować czujność przy zakupie, bo - mimo znaczących różnic - oba telefony mają dokładnie taką samą nazwę. W internetowym sklepie producenta akumulator wybierany jest na etapie doboru konfiguracji, razem z kolorem i pamięcią.

Motorola Edge 70 (5200 mAh) Motorola Edge 70 (7000 mAh) Ekran AMOLED 6,78 cala,

2712 x 1220 (439 ppi),

144 Hz Głośniki stereo Czip Snapdragon 7s Gen 3,

4 nm Pamięć RAM 8 lub 12 GB Pamięć na dane 256 GB Aparat główny 50 Mpix (1,56 cala),

f/1,8,

optyczna stabilizacja Aparat UW 13 Mpix (1/3,0 cala),

ultraszerokokątny,

f/2,2,

tryb makro Aparat przedni 32 Mpix,

f/2,2 Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4,

NFC Biometria w ekranie,

optyczny Bateria 5200 mAh,

ładowanie 68 W 7000 mAh,

ładowanie 68 W Wymiary 162,76 X 75,60 x 7,21 mm 162,76 X 75,60 x 7,99 mm Waga 177 g 193 g System Android 16,

min. 3 aktualizacje,

min. 5 lat aktualizacji zabezpieczeń Odporność IP69,

MIL-STD 810H

Mimo że Motorola Edge 70 Fusion jest znacznie tańsza od flagowego modelu Signature, odziedziczyła po nim pakiet funkcji Moto AI, w tym podsumowywanie powiadomień.

Jest i Motorola Edge 70 Fusion FIFA World Cup 26 Collection

Na mocy partnerstwa z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej, Motorola przygotowała limitowaną wersję smartfonu, skierowaną do fanów futbolu.

Wersja ta wyróżnia się unikalnym wariantem kolorystycznym obudowy, stworzonym wyłącznie na potrzeby tej edycji. Model z kolekcji FIFA World Cup 26 oferowany jest tylko w wersji z baterią 5200 mAh oraz pamięcią 8/256 GB, ale do zestawu dokładane są słuchawki Moto Buds Bass.

Motorola Edge 70 Fusion - ceny i dostępność w Polsce

Ceny wszystkich konfiguracji zapowiedzianych na polskim rynku prezentują się tak:

Motorola Edge 70 Fusion 8/256 GB (5200 mAh) – 1899 zł;

Motorola Edge 70 Fusion 8/256 GB (7000 mAh) – 1999 zł;

Motorola Edge 70 Fusion 12/256 GB (5200 mAh) – 1999 zł;

Motorola Edge 70 Fusion 12/256 GB (7000 mAh) – 2299 zł;

zestaw Motorola Edge 70 Fusion 8/256 GB FIFA World Cup 26 Collection (5200 mAh) + Moto Buds Bass – 2499 zł.

Data startu sprzedaży nie została jeszcze ujawniona.