Niemal równo miesiąc minął od prezentacji POCO M4 Pro 5G do jego pojawienia się na polskim rynku. Poznajcie najważniejsze informacje z tym związane.

Startuje sprzedaż POCO M4 Pro 5G, dla najszybszych jest promocja

Zainteresowani POCO M4 Pro 5G otrzymują do wyboru trzy wersje kolorystyczne - Power Black, Cool Blue oraz POCO Yellow. Jednocześnie mogą spodziewać się dwóch wariantów różniących się zasobami pamięci - 4 GB + 64 GB za 1099 złotych oraz 6 GB + 128 GB za 1199 złotych.

Jest jednak okazja do tańszych zakupów i wcale nie trzeba czekać kilku tygodni na przeceny. Nie pierwszy raz w przypadku Xiaomi (Redmi i POCO właśnie) pojawia się błyskawiczna oferta. Przez jeden dzień od premiery (czyli od dziś), oba warianty POCO M4 Pro 5G są tańsze o 200 złotych. Przy tym budżecie to spory rabat, zwłaszcza, że pojawia się na „dzień dobry”.

Wydajność, ekran i bateria mają robić dobre wrażenie

Już podczas wspomnianej prezentacji wyraźnie zaakcentowano te kwestie, w których POCO M4 Pro 5G powinien wypadać najlepiej. Mowa o rodzinie smartfonów celujących w jak najlepszą wydajność, w tym przypadku dba o nią procesor MediaTek Dimensity 810 (6 nm), na szczęście współpracujący z pamięcią wewnętrzną UFS 2.2, której mocno brakuje np. w Redmi 10. Względem poprzedniej generacji posiadającej Qualcomm Snapdragon 662 powinno być zauważalnie lepiej, ale to w końcu nic zaskakującego.

Spokojnym można być co do baterii, pojemność 5000 mAh i szybkie ładowanie 33W to w tej cenie bardzo dobre zestawienie. Wyświetlacz też ma szansę na zapisanie się na plus, to panel IPS o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania 90 Hz (z opcją DynamicSwitch) i częstotliwości próbkowania dotyku 240 Hz.

Za co jeszcze się tu płaci? Za moduły łączności Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac, NFC i 5G oraz dual SIM. Także za głośniki stereo i aparat fotograficzny. Tu jest interesująco, bo producent pokusił się jedynie o dwa obiektywy - główny 50 Mpix i ultraszerokokątny 8 Mpix. Dość często pojawiają się opinie, że dodatkowe obiektywy po 2 Mpix w tańszych telefonach to jedynie niepotrzebne dodatki, będzie okazja przekonać się, czy faktycznie są zbędę. Oczywiście aparatu selfie nie zabrakło (ma 16 Mpix).

Czy POCO M4 Pro 5G to ciekawy smartfon?

To co na papierze, nawet jeśli prezentuje się obiecująco, nie może dać wszystkich odpowiedzi. Wkrótce będziemy jednak mogli powiedzieć Wam więcej. Jesteśmy w trakcie testów POCO M4 Pro 5G. Wypatrujcie recenzji, bo w niej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje, w tym wyniki wydajności, czasy pracy na baterii czy przykładowe zdjęcia i filmy. Na ich podstawie da się odpowiedzieć na pytanie, czy POCO M4 Pro 5G jest lepszy o konkurentów ze swojej półki cenowej.

Źródło: POCO