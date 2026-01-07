Routery

Nie masz jeszcze Wi-Fi 7, a tu już Wi-Fi 8. ASUS zaskoczył na CES

Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Asus zaprezentował na CES koncepcyjny router ROG NeoCore z Wi‑Fi 8 oraz wyniki pierwszego, zdaniem producenta, realnego testu przepustowości Wi‑Fi 8. Urządzenie ma celować w graczy i systemy inteligentnego domu, choć jego wygląd sugeruje przede wszystkim gamerski rodowód.

Mimo że standard Wi‑Fi 8 ma zostać sfinalizowany dopiero pod koniec 2028 r., Asus zapowiada premierę pierwszych domowych routerów i systemów mesh z Wi‑Fi 8 jeszcze w tym roku. Tenlong Deng z Asusa podkreśla kierunek rozwoju: "WiFi 8 to nie tylko pogoń za szczytową szybkością – chodzi o to, by każde połączenie było mądrzejsze i bardziej niezawodne". 

Asus akcentuje, że Wi‑Fi 8 ma rozwiązywać cztery problemy łączności: spadek sygnału wraz z odległością, słabą komunikację dwukierunkową urządzeń niskomocowych, przeciążenie w gęstych lokalizacjach oraz nieefektywne zarządzanie pasmem. Celem jest stabilniejsza praca sieci w mieszkaniu i poza nim. Implementacja nowego rozwiązania przełoży się zapewne na wyższe ceny, które w 2026 roku i tak mają urosnąć.

Asus ROG NeoCore zaskakuje nie tylko wyglądem 

Asus ujawnił ROG NeoCore jako swoją pierwszą koncepcję routera Wi‑Fi 8. Sprzęt wyróżnia się wielościenną obudową i charakterystycznym brandingiem ROG. Producent kieruje go do entuzjastów i graczy, ale finalna specyfikacja nie została ujawniona. 

Według deklaracji, Wi‑Fi 8 ma zapewnić nawet dwa razy wyższą przepustowość w średnim zasięgu, dwukrotnie szersze pokrycie zasięgiem dla systemu urządzeń inteligentnego domu oraz nawet sześciokrotnie niższe opóźnienia P99 dzięki inteligentnej współpracy wielu punktów dostępowych i klientów. Asus nie ujawnił szczegółów środowiska testowego ani konfiguracji porównawczej wobec Wi‑Fi 7. 

ASUS porównuje parametry sieci Wi-Fi
Porównanie zasięgu starszych standardów i Wi-Fi 8 za ścianą

Firma potwierdziła integrację z platformą AiMesh, co pozwoli łączyć wiele routerów Asusa w jedną sieć mesh. W pakiecie znajdzie się też narzędzie Asus Ai Network Engine, które ma dynamicznie monitorować ruch i przydzielać pasmo, aby poprawiać przepustowość i zmniejszać opóźnienia. 

W zatłoczonych budynkach nowe mechanizmy koordynacji widma mają ograniczać wzajemne zakłócenia sąsiednich routerów. Wi‑Fi 8 ma także lepiej planować wykorzystanie pasma, co w praktyce ma zmniejszać zatory, obniżać opóźnienia i poprawiać prędkości odczuwalne przez użytkownika. 

Wi-Fi 8 zaprezentował także MediaTek, który rodziną urządzeń Wi-Fi Filogic 8000 zasili nowoczesne telewizory, laptopy czy smartfony w łączność najnowszej generacji. Producent chipsetów podkreśla rolę sieci nowej generacji w poprawie jakości zasięgu oraz przepustowości pasm, a także zaznacza, że nowy standard sieci poprawi współpracę między urządzeniami i zmniejszy opóźnienia.

Źródło: Tom's Hardware

    Kenjiro
    0
    Kompletnie bez sensu. Sprzęt Wi-Fi kupuje się co najmniej rok po wyjściu finalnej wersji standardu, a nie w trakcie draftów. Później okazuje się, że nowszy sprzęt nie działa ze starszym, bo coś uległo zmianie, a producent rozkłada ręce z uśmiechem zapraszając do działu sprzedaży po nowe urządzenie.
    Przypomnę, że dopiero niedawno (2024) wyszła finalna wersja Wi-Fi 7 i jeszcze ciągle mnóstwo urządzeń boryka się z problemami w zakresie kompatybilności. Finalna wersja Wi-Fi 8 jest prognozowana na 2028, więc sporo jeszcze zmian przed nami.

