Nie masz jeszcze Wi-Fi 7, a tu już Wi-Fi 8. ASUS zaskoczył na CES

Asus zaprezentował na CES koncepcyjny router ROG NeoCore z Wi‑Fi 8 oraz wyniki pierwszego, zdaniem producenta, realnego testu przepustowości Wi‑Fi 8. Urządzenie ma celować w graczy i systemy inteligentnego domu, choć jego wygląd sugeruje przede wszystkim gamerski rodowód.

Mimo że standard Wi‑Fi 8 ma zostać sfinalizowany dopiero pod koniec 2028 r., Asus zapowiada premierę pierwszych domowych routerów i systemów mesh z Wi‑Fi 8 jeszcze w tym roku. Tenlong Deng z Asusa podkreśla kierunek rozwoju: "WiFi 8 to nie tylko pogoń za szczytową szybkością – chodzi o to, by każde połączenie było mądrzejsze i bardziej niezawodne".

Asus akcentuje, że Wi‑Fi 8 ma rozwiązywać cztery problemy łączności: spadek sygnału wraz z odległością, słabą komunikację dwukierunkową urządzeń niskomocowych, przeciążenie w gęstych lokalizacjach oraz nieefektywne zarządzanie pasmem. Celem jest stabilniejsza praca sieci w mieszkaniu i poza nim. Implementacja nowego rozwiązania przełoży się zapewne na wyższe ceny, które w 2026 roku i tak mają urosnąć.

Asus ROG NeoCore zaskakuje nie tylko wyglądem

Asus ujawnił ROG NeoCore jako swoją pierwszą koncepcję routera Wi‑Fi 8. Sprzęt wyróżnia się wielościenną obudową i charakterystycznym brandingiem ROG. Producent kieruje go do entuzjastów i graczy, ale finalna specyfikacja nie została ujawniona.

Według deklaracji, Wi‑Fi 8 ma zapewnić nawet dwa razy wyższą przepustowość w średnim zasięgu, dwukrotnie szersze pokrycie zasięgiem dla systemu urządzeń inteligentnego domu oraz nawet sześciokrotnie niższe opóźnienia P99 dzięki inteligentnej współpracy wielu punktów dostępowych i klientów. Asus nie ujawnił szczegółów środowiska testowego ani konfiguracji porównawczej wobec Wi‑Fi 7.



Porównanie zasięgu starszych standardów i Wi-Fi 8 za ścianą

Firma potwierdziła integrację z platformą AiMesh, co pozwoli łączyć wiele routerów Asusa w jedną sieć mesh. W pakiecie znajdzie się też narzędzie Asus Ai Network Engine, które ma dynamicznie monitorować ruch i przydzielać pasmo, aby poprawiać przepustowość i zmniejszać opóźnienia.

W zatłoczonych budynkach nowe mechanizmy koordynacji widma mają ograniczać wzajemne zakłócenia sąsiednich routerów. Wi‑Fi 8 ma także lepiej planować wykorzystanie pasma, co w praktyce ma zmniejszać zatory, obniżać opóźnienia i poprawiać prędkości odczuwalne przez użytkownika.

Wi-Fi 8 zaprezentował także MediaTek, który rodziną urządzeń Wi-Fi Filogic 8000 zasili nowoczesne telewizory, laptopy czy smartfony w łączność najnowszej generacji. Producent chipsetów podkreśla rolę sieci nowej generacji w poprawie jakości zasięgu oraz przepustowości pasm, a także zaznacza, że nowy standard sieci poprawi współpracę między urządzeniami i zmniejszy opóźnienia.

