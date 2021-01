Za nami premiera karty GeForce RTX 3060, która ma szansę stać się nowym hitem dobrych i niedrogich komputerów do gier. Firma MSI z tej też okazji przygotowała cztery autorskie wersje karty.

Karta GeForce RTX 3060 reprezentuje średni segment wydajnościowy i powinna uplasować się poniżej testowanego przez nas modelu GeForce RTX 3060 Ti. Specyfikacja karty została ujawniona już jakiś czas temu.

Model GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3060 Generacja Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Ampere / 8 nm Układ graficzny Ampere GA104 Ampere GA104 Ampere GA106 Jednostki cieniujące 5888 4864 3584 Jednostki teksturujące 184 152 112 Jednostki rasteryzujące 96 80 64 Rdzenie Tensor 184 (3. gen) 152 (3. gen) 112 (3. gen) Jednostki RT 46 (2. gen) 38 (2. gen) 28 (2. gen) Taktowanie rdzenia 1500/1725 MHz 1410/1665 MHz 1320/1780 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 8 GB GDDR6 256-bit 12 GB GDDR6 192-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 14 000 MHz 15 000 MHz Cena $499 $399 $329

Konstrukcja bazuje na rdzeniu Nvidia Ampere GA106 w konfiguracji z 3584 rdzeniami CUDA, 28 rdzeniami RT i 112 rdzeniami Tensor. Oprócz tego przewidziano 12 GB pamięci GDDR6 192-bit.

Na jaką wydajność możemy liczyć? Nowy model teoretycznie pozwoli na komfortowe granie w rozdzielczości 1080p i 1440p, ale oczywiście trzeba będzie to zweryfikować podczas niezależnych testów.

MSI GeForce RTX 3060 Gaming Trio

Model Gaming Trio to topowa propozycja producenta, która ma zainteresować najbardziej wymagających klientów. Uwagę zwraca potężne, 3-slotowe chłodzenie Tri Frozr 2, które było stosowane również we wcześniejszych, wydajniejszych modelach producenta – konstrukcja obejmuje masywny radiator, trzy wentylatory Torx Fan 4.0 i metalową płytkę backplate. Cooler obsługuje pasywny tryb działania. Całość przyozdobiono podświetleniem Mystic Light RGB.

Karta pojawi się w dwóch wersjach. Zwykły GeForce RTX 3060 Gaming Trio pracuje ze standardowymi zegarami, natomiast GeForce RTX 3060 Gaming X Trio został podkręcony 1852 MHz (jest to zatem jedna z najwydajniejszych tego typu kart na rynku). Warto zaznaczyć, że do działania karty wymagane jest podłączenie dwóch 8-pinowych wtyczek zasilania.

MSI GeForce RTX 3060 Gaming

GeForce RTX 3060 Gaming to pomniejszona wersja poprzedniego modelu Gaming Trio – do chłodzenia akceleratora wykorzystano autorski cooler Twin Frozr 8, w którym zastosowano dwa wentylatory Torx Fan 4.0 (konstrukcja nadal zajmuje trzy sloty dla kart rozszerzeń). Podobnie jak w większej wersji, karta wyróżnia się ciekawym wyglądem, wliczając w to podświetlenie RGB LED (Mystic Light RGB).

Z jakimi parametrami pracuje karta? W przypadku zwykłej wersji GeForce RTX 3060 Gaming jest to 1777 MHz dla rdzenia i 15 000 MHz dla pamięci, natomiast wersja GeForce RTX 3060 Gaming X została podkręcona do 1837/15 000 MHz (będzie zatem trochę wolniejsza od modelu Gaming X Trio). Zasilanie doprowadza 6- i 8-pinowa wtyczka

MSI GeForce RTX 3060 Ventus 3X

W ofercie producenta nie mogło zabraknąć wersji Ventus 3X. Karta wykorzystuje spore chłodzenie, które możecie kojarzyć z wcześniejszych modeli producenta - na pokładzie znalazł się masywny radiator, trzy wentylatory Torx Fan 3.0 (z pasywnym trybem działania Zero Frozr) i metalowy backplate. Zrezygnowano jednak z podświetlenia RGB LED.

Model Ventus 3X pracuje ze standardowymi zegarami, natomiast Ventus 3X OC został podkręcony do 1807 MHz na rdzeniu. Karta dysponuje czterema wyjściami obrazu: HDMI 2.1 i 3x DisplayPort 1.4a, ale wymaga podpięcia tylko jednej wtyczki zasilającej 8-pin.

MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X

Pomniejszony model - Ventus 2X został utrzymany w podobnej stylistyce, ale korzysta z mniejszego chłodzenia z dwoma wentylatorami Torx Fan 3.0. Zastosowane chłodzenie oferuje pasywny tryb działania (Zero Frozr). Dodatkowym atutem jest płytka backplate na rewersie PCB.

Taktowania pozostały na tym samym poziomie – zwykła wersja pracuje z zalecanymi zegarami, natomiast model z dopiskiem OC został podkręcony do 1807 MHz. Karta wymaga podłączenia 8-pinowego zasilania.

Model MSI GeForce RTX 3060 Gaming Trio /

MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio MSI GeForce RTX 3060 Gaming /

MSI GeForce RTX 3060 Gaming X MSI GeForce RTX 3060 Ventus 3X /

MSI GeForce RTX 3060 Ventus 3X OC MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X /

MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X OC Układ graficzny Nvidia Ampere GA106 (3584 SP) Nvidia Ampere GA106 (3584 SP) Nvidia Ampere GA106 (3584 SP) Nvidia Ampere GA106 (3584 SP) Taktowanie GPU 1777 MHz / 1852 MHz 1777 MHz / 1837 MHz 1777 MHz / 1807 MHz 1777 MHz / 1807 MHz Pamięć VRAM 12 GB GDDR6 192-bit 12 GB GDDR6 192-bit 12 GB GDDR6 192-bit 12 GB GDDR6 192-bit Taktowanie pamięci 15 000 MHz 15 000 MHz 15 000 MHz 15 000 MHz Chłodzenie Tri Frozr 2 Twin Frozr 8 Ventus 3X Ventus 3X Wyjścia wideo HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4b HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4b HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4b HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4b Zasilanie 2x 8-pin 6- + 8-pin 8-pin 8-pin Rozmiar 323 mm (3 sloty) 276 mm (3 sloty) 316 mm (2 sloty) 235 mm (2 sloty)

MSI GeForce RTX 3060 – kiedy karty trafią do sprzedaży?

Sklepowa premiera karty GeForce RTX 3060 została zaplanowana na koniec lutego. Czy rzeczywiście sprzęt wtedy trafi do sprzedaży? Prawdę mówiąc mamy ku temu poważne obawy (a jeżeli tak, to pewnie w bardzo ograniczonej ilości i z zawyżonymi cenami – w teorii ceny kart RTX 3060 mają zaczynać się od 1550 złotych).

Źródło: MSI

Zobacz więcej o kartach graficznych: