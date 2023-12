Firma MSI zaprezentowała swoją najnowszą linię laptopów: Prestige AI. Te nowoczesne i stylowe komputery zostały wyposażone w procesory Intel Core Ultra, których premiera odbyła się w warszawskim kinie Kinogram.

Seria laptopów Prestige AI wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko zaawansowanymi procesorami Intel Core Ultra, ale także swoją unikalną stylistyką i bardzo dużymi możliwościami. Firma MSI wykorzystała solidne materiały, takie jak stop magnezu i aluminium, aby utworzyć smukłe i lekkie, a przy tym wytrzymałe laptopy. Zdaniem producenta są one idealnym wyborem dla osób ceniących sobie wysoki poziom mobilności i produktywności.

Laptopy MSI Prestige AI z procesorami Intel Core Ultra

Procesory Core Ultra, znane również pod nazwą kodową "Meteor Lake", są pierwszymi przedstawicielami najnowszej generacji układów Intela. Mają zapewniać wysoką wydajność i energooszczędność. Charakterystyczne są też dla nich funkcje sztucznej inteligencji. Ta staje się nieodzownym elementem naszego codziennego życia, nie tylko w środowisku biznesowym, ale także w wielu innych dziedzinach.

Zdając sobie sprawę z potencjału sztucznej inteligencji Intel zdecydował się wprowadzić do swoich najnowszych procesorów z serii Core Ultra zintegrowaną jednostkę przetwarzania neuronowego NPU (Neural Processing Unit). Ma ona na celu usprawnienie wykonywania zadań, oferując przy tym znacznie wydajniejsze przetwarzanie informacji i odciążenie komponentów, takich jak procesor czy karta graficzna.

Dla biznesmena i dla twórcy

Laptopy MSI Prestige 16 AI to kompleksowe rozwiązanie dla biznesu i branży kreatywnej. W dzisiejszych czasach dostęp do odpowiednio wyposażonego urządzenia mobilnego jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu użytkowników na całym świecie. Dlatego obok wysokiej jakości wykonania i najnowszych procesorów Intela producent postawił też na karty graficzne zgodne ze standardami Intel Evo lub Nvidia Studio.

Przykładowo Prestige 16 AI Evo oprócz procesora Intel Core Ultra 7 155H został również wyposażony w kartę graficzną Intel Arc, która może być wykorzystana zarówno do tworzenia zaawansowanych projektów, jak i gier komputerowych. Model ten ma 16-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (proporcje 16:10), który oferuje pełne pokrycie szerokiej palety barwowej DCI-P3 i jasność rzędu 400 nitów. Specyfikację uzupełniają 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5 oraz dysk SSD PCIe 4.0 NVMe.

Z kolei Prestige 16 AI Studio to kompleksowe rozwiązanie skierowane do twórców treści, grafików, inżynierów i innych użytkowników korzystających na co dzień z profesjonalnych aplikacji. Dzięki karcie graficznej Nvidia GeForce RTX 4060, w pełni zgodnej ze środowiskiem NVIDIA Studio, laptop ten staje się niezwykle przydatnym narzędziem w pracy twórczej. Pomaga w tym dodatkowo wysokiej klasy ekran w proporcjach 16:10, który oferuje rozdzielczość QHD+ (2560 x 1600 pikseli), pełne pokrycie palety barwowej DCI-P3 oraz jasność sięgającą 400 nitów.

Sercem modelu z dopiskiem Studio jest procesor Intel Core Ultra 7 155H, któremu towarzyszą 32 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 oraz dysk SSD PCIe 4.0 NVMe. Razem podzespoły te zapewniają wysoką wydajność nawet podczas tworzenia najbardziej zaawansowanych projektów twórczych.

Wszystkie laptopy z serii Prestige 16 AI są wyposażone w autorskie oprogramowanie korzystające z potencjału sztucznej inteligencji (MSI AI Engine), które aktywnie wykrywa scenariusze korzystania z urządzenia i automatycznie dostosowuje tryb pracy, na którym aktualnie użytkownikom powinno zależeć najbardziej.

Prestige 16 AI to także najszybsze połączenie bezprzewodowe z siecią: Wi-Fi 7, którego prędkość dochodzi do zawrotnych 5,8 Gbit/s. Do dyspozycji użytkowników oddano również port USB-C zgodny ze standardem Thunderbolt 4. To dzięki niemu użytkownicy są w stanie skorzystać z technologii Fast Charge i Power Delivery 3.1, za pomocą których naładują swoje laptopy z mocą aż do 140 W. Obok tak funkcjonalnego złącza, pojawia się oczywiście dodatkowe wyposażenie w postaci portów USB-A, czytnika kart pamięci SD czy HDMI.

Ultrabooki MSI Prestige 13 AI

Dla osób poszukujących mniejszych ultrabooków powstał Prestige 13 AI wyposażony w 13,3-calowy ekran OLED o rozdzielczości aż 2880 x 1800. Ten model świetnie sprawdzi się jako główne urządzenie w trakcie podróży, codziennej pracy czy nauki. Wyposażony został w nowoczesny procesor Intel Core Ultra 5 125H, do 32 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5 i szybki dysk SSD PCIe 4.0 NVMe o pojemności 1 TB. Użytkownicy mogą być zatem pewni, że otrzymają nie tylko smukłe i niewielkie, ale również bardzo wydajne urządzenie mobilne.

Laptopy z serii Prestige AI to dodatkowo wysokiej klasy sprzęt przetwarzania audio. Dzięki nowemu, przestrzennemu układowi trzech mikrofonów, użytkownicy będą w stanie korzystać z wysokiej jakości rozmów i prowadzić konferencje. Kolejnym fundamentem w tej serii jest bezpieczeństwo. To między innymi funkcja logowania Windows Hello, czujnik zbliżeniowy, wykrywający obecność użytkownika, blokada kamery internetowej Webcam Lock Switch oraz technologia TPM (Trusted Platform Module).

Wreszcie, laptopy z serii Prestige AI mają również rozbudowany system chłodzenia Cooler Boost 3, który dzięki dwóm wentylatorom i trzem ciepłowodom, dba nie tylko o optymalne temperatury pracy karty graficznej i procesora, zapewniając przy tym wysoką wydajność tych podzespołów, ale również o wysoki poziom komfortu związany z hałasem.

Premierowa promocja na laptopy MSI Prestige AI

Laptopy MSI Prestige 16 AI Studio będą dostępne w sprzedaży od stycznia 2024 r., a modele spod znaku MSI Prestige 16 AI Evo można kupić już teraz u autoryzowanych partnerów producenta.

MSI oferuje promocję na laptopy z procesorami Intel Core Ultra. Każdy, kto spełni wymagania oficjalnego regulaminu, przy zakupie laptopa wyposażonego w procesor Intel Core Ultra, będzie mógł wziąć udział w promocji, w której użytkownicy mogą zdobyć głośnik bluetooth JBL Flip 6. Więcej o wydarzeniu na oficjalnej stronie internetowej.

Źródło: MSI