Udało nam się na krótki czas dostać w nasze ręce inżynieryjny model MSI Prestige 16, wyposażony w najnowszy procesor Intel Core Ultra 7 155H. Mowa zatem o procesorze opartym o innowacyjną architekturę Meteor Lake, która wprowadza jednostki NPU oraz układ graficzny Intel Arc!

Ze wspomnianym laptopem MSI Prestige 16 mieliśmy okazję zapoznać się już przy okazji targów Computex, gdzie zwrócił naszą uwagę na stanowisku właśnie MSI. Wtedy jednak za bardzo patrzono nam na ręce, abyśmy mogli coś zdziałać, a do tego w tamtym czasie nie było jeszcze odpowiednich sterowników, zatem takie testy i tak nic dobrego by nie wywróżyły. Obecnie jednak trafił do nas już laptop, który niewiele różni się od wersji sklepowej (w kwestii wydajności), zatem bez skrupułów porównaliśmy jego wyniki z dosłownie chwilę wcześniej testowanym modelem wyposażony w Intel Core i5-13500H – jednostkę z niższego segmentu, ale operującą na wyższych limitach mocy. Jeżeli ciekawi Was, co dokładnie nowego wnoszą procesory Meteor Lake i co oznacza przejście na proces wykonawczy Intel N4, to Paweł przygotował obszerne objaśnienie całego tematu Meteor Lake – tutaj skupimy się na samych wynikach testów.

Wydajność pojedynczego rdzenia niestety pozostaje praktycznie bez zmian…

Nowoczesne procesory wyposażane są obecnie w przynajmniej kilka, a często kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt rdzeni. Wszystkie te rdzenie współdzielą limit energetyczny danego procesora i zwykle przynajmniej dwa lub nawet cztery rdzenie mogą pracować z pełną mocą bez jego naruszania i dopiero bardziej wielowątkowe zadania zaczynają rozdzielać dostępną moc, w konsekwencji limitując maksymalne taktowanie każdego z rdzeni. Można zatem powiedzieć, że na wydajność pojedynczego rdzenia zasadniczo nie wpływa skuteczność układu chłodzenia laptopa, a to właśnie ta wydajność określa szybkość wykonywania większości codziennych operacji, które wymagają jedynie krótkiego zrywu wydajności. W tej kwestii Meteor Lake niestety daleki był od imponowania nam czymkolwiek.

Wyniki testów jednowątkowych Intel Core Ultra 155H

Cinebench R23 (Singlecore) Intel Core i5-13500H 1696 Intel Ultra 7 155H 1680 Intel Core i7-1195G7 1461 3DM CPU Profile (1 wątek) Intel Core i5-13500H 991 Intel Ultra 7 155H 947 Intel Core i7-1195G7 919 CPU-Z (Single Core) Intel Core i5-13500H 731 Intel Ultra 7 155H 718

Warto tutaj jednak zwrócić uwagę na to, że nasz egzemplarz inżynieryjny (z fabrycznym limitem mocy 65 W) bardzo często dobijał do limitu temperatury, nawet przy takich jednordzeniowych zadaniach, co prowadziło do zbijania taktowania. Popatrzcie na wykres taktowania w teście CPU Profile na obu laptopach:



Po lewej Intel Ultra 7 155H, a po prawej Intel Core i5-13500H.

To może być objaw tego, że ktoś przed nami do laptopa się dobierał i nieumiejętnie spasował chłodzenie… albo zwyczajnie tego, że inżynieryjny model nie otrzymał adekwatnego chłodzenia do mocy procesora (choć to wcale na ubogie nie wyglądało). Tak czy owak to znacznie umniejsza zasadność wyciągania wniosków. Niemniej testy kontynuowaliśmy w zastosowaniach wielowątkowych.

Wyniki testów wielowątkowych Intel Core Ultra 7 155H

Cinebench R23 (Multicore) Intel Ultra 7 155H 15027 Intel Core i5-13500H 13062 Intel Core i7-1195G7 4993 3DMark Time Spy (CPU Score) Intel Core i5-13500H 8479 Intel Ultra 7 155H 7402 Intel Core i7-1195G7 3621 3DMark CPU Profile (16-Threads) Intel Core i5-13500H 5132 Intel Ultra 7 155H 5078 Intel Core i7-1195G7 3071 Blender (BMW - CPU - mniej = lepiej) Intel Ultra 7 155H 2:48 Intel Core i5-13500H 3:48 Intel Core i7-1195G7 9:21

Tutaj już na dwoje babka wróżyła, a pamiętajmy, że starszy Core i5-13500H posiada łącznie tylko 12 rdzeni, podczas gdy nowy Ultra 7 155H ma ich aż 16, przy czym należy pamiętać, że dwa z E-Core przez większość czasu leżą odłogiem, jako że są dedykowane do obliczeń AI (zgłaszają się jako procesory NPU – o tym więcej za moment). Dużo też zależy od czasu trwania testu – nie to, żeby wcześniej testowany laptop z i5-13500H był odporny na throttling, ale ewidentnie radzi sobie z nim lepiej. Nawet jednak w najlepszym przypadku wzrost wydajności wynika w zasadzie tylko z fizycznie większej ilości rdzeni (i wyższego ich taktowania w modelu z serii „7”).



Garść dodatkowych wyników uzyskanych na nowym procesorze Intel Ultra 7 155H.

Skoro wydajności nie przybyło, to co jest lepsze?

Widząc, że nasz model nie spisze się najlepiej w testach szybkości z uwagi na problemy z chłodzeniem i że testy te będzie trzeba powtórzyć po otrzymaniu faktycznie sklepowego egzemplarza, postanowiliśmy podejść go z zupełnie innej strony. Ustawiliśmy limit mocy na 28 W i powtórzyliśmy testy wielordzeniowe. Wyniki często wychodziły znacznie powyżej tego, co na tym samym limicie oferował Intel Core i5-13500H. To dało nam do myślenia i uruchomiliśmy test czasu pracy biurowej na baterii (w naszym modelu zastosowano największy dozwolony rozmiar 99 Wh) – tutaj wynik nas bardzo zaskoczył, ponieważ laptop poddał się dopiero po blisko 24 godzinach naszego znormalizowanego testu, co stawia go na podium modeli 16-calowych.

To najpewniej zasługa kolejnej nowości wprowadzonej przez Meteor Lake - dwurdzeniowy SoC (System on Chip), który został wydzielony z głównego kawałka krzemu procesora i który używany jest, gdy komputer nie jest niczym nadzwyczajnym obciążony. Sprawia to, że nowe procesory Intel Ultra świetnie będą spisywać się właśnie w laptopach (oferują wysoką wydajność przez długi czas zasilania z baterii), ale również w… konsolach do gier typu handheld (kieszonkowych, choć obecnie to raczej „plecakowych”), takich jak np. kolejny Steam Deck, jako że oszczędny SoC to nie jedyna duża niespodzianka w tym procesorze.

Oni faktycznie wcisnęli Arc A350M do samego procesora!

Owszem, ku naszemu zaskoczeniu, testy wydajności w grach dawały zwykle niemal identyczne wyniki, co we wcześniej testowanym modelu z dedykowanym układem Intel Arc A350M (4GB). Różnica jest oczywiście taka, że w tym przypadku karta współdzieli pamięć systemową (dosyć szybkie DDR5 6400 MHz), na co różne gry różnie reagują. Niemniej jest to z pewnością obecnie najszybsza „integra” Intela. A tutaj należy jeszcze mieć na uwadze, że testy wykonywaliśmy na technicznie rzecz biorąc starszym sterowniku niż w przypadku Intel Arc A350M (zwyczajnie nowszego nie było).

Wyniki testów Intel Ultra 7 155H w grach

[FPS], 1920x1080 px, najszybszy tryb pracy, więcej = lepiej

Assassin's Creed: Mirage

(Najniższe) Intel Core i5-13500H

+ Intel ARC A350M 41

15 Intel Ultra 7 155H 33

8 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Horizon: Zero Dawn

(Najniższe) Intel Core i5-13500H

+ Intel ARC A350M 44

30 Intel Ultra 7 155H 37

21 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Far Cry 6

(Najniżesz) Intel Core i5-13500H

+ Intel ARC A350M 66

34 Intel Ultra 7 155H 54

41 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Wiedźmin 3: Dziki Gon

(Najniższe) Intel Core i5-13500H

+ Intel ARC A350M 50

38 Intel Ultra 7 155H 31

21 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Counter-Strike 2

(Najniższe) Intel Ultra 7 155H 73

33 Intel Core i5-13500H

+ Intel ARC A350M 65

43 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Fortnite

(Tryb wydajności) Intel Core i5-13500H

+ Intel ARC A350M 123

41 Intel Ultra 7 155H 121

35 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS Leage of Legends

(Wysokie) Intel Ultra 7 155H 179

105 Intel Core i5-13500H

+ Intel ARC A350M 161

74 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Niestety nie mieliśmy na podorędziu żadnego laptopa z APU od AMD, ale szybkie porównanie wyników z tymi dostępnymi w sieci dla Ryzen 7 7840U daje nam dosyć zbliżoną wydajność, może nawet z lekkim wskazaniem na Intela (zwłaszcza jeżeli weźmiemy poprawkę na aktualność sterowników i fakt, że testowaliśmy prototypowy model laptopa). Tu również testy będzie trzeba powtórzyć, jak tylko dostaniemy model sklepowy, ale już teraz wygląda to obiecująco.

Co z tymi NPU?

Na koniec jeszcze tylko wyjaśnienie tego, jak ma działać NPU (a podczas testów jeszcze nie działały, z uwagi na brak oficjalnego wsparcia dla nieistniejącego wtedy jeszcze procesora…). Dodatkowe dwa rdzenie mają pełnić swoisty pomost pomiędzy obliczeniami związanymi z AI, wykonywanymi przez główne rdzenie procesora, a dedykowanymi do tego jednostkami na układzie graficznym. W teorii pozwoli to płynnie przerzucać takie obciążenie i przyspieszyć wykonywanie takich zadań, a wszystko to będzie działać w tle bez naszej wiedzy. Za przełączanie obliczeń będzie odpowiadać API Intela, które na czas wykonywanych testów nie było dostępne i w naszym przypadku, czego byśmy nie robili, to rdzenie NPU pozostawały nieaktywne. Ten temat również będzie trzeba zbadać po oficjalnej premierze w styczniu 2024.

Czy było warto czekać na Meteor Lake?

Procesory Intela niewątpliwie potrzebują powiewu świeżości, którego z pewnością nie zaoferował (o, ironio) „refresh” trzynastej generacji w komputerach stacjonarnych. Widząc jednak obecne wyniki mobilnego Meteor Lake zaczynamy rozumieć, dlaczego (wbrew pierwotnym założeniom) nie trafił do czternastej generacji modeli desktop. Brak wzrostu wydajności pojedynczego rdzenia, nawet pomimo przejścia na niższy proces technologiczny, nie wyglądałby dobrze.

Zupełnie inaczej ma się sprawa na rynku mobilnym, gdzie Intel od dawna jest w trudnej sytuacji i teraz faktycznie widać krok w dobrą stronę – zwiększenia skuteczności energetycznej. Dłuższy czas pracy na baterii przy zachowaniu tej samej lub nawet ciut wyższej wydajności to istotna zaleta nowych procesorów. Duża tu zasługa nowego pomysłu na SoC zastępujący główny procesor w przypadku braku obciążenia. Świetnie też wypada zintegrowany układ graficzny, który faktycznie podważa sens istnienia niskiego segmentu kart dedykowanych (w tym tych Intela…) i może być świetnym rozwiązaniem do ultramobilnych konsol dla graczy.

Zagadką pozostaje cały segment NPU, czyli wspomagania obliczeń AI, zwłaszcza że wydajność tych dedykowanych do tego rdzeni w testowanym przez nas Intel Ultra 7 155H też nie powala (10 TOPS), zrównując się z tą oferowaną przez analogiczne jednostki w AMD 7040U, ale już wypadając gorzej na tle np. Apple M3 (18 TOPS) lub zapowiedzianego na przyszły rok AMD 8040U (16 TOPS). Czas, a w zasadzie przyszłe testy pokażą, ile dadzą tutaj optymalizacje Intela - ostatecznie to wcale częsty widok, że coś wolniejszego na papierze w realnym świecie działa szybciej.