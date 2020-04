Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę procesorów Intel Core 10. generacji i przeznaczonych pod nie płyt głównych z serii 400. Jeżeli planujecie zakup nowej płyty, niestety nie mamy dobrych wieści – będzie drogo.

Nowe procesory Intela będą wymagać nowych płyt głównych

Według nieoficjalnych przecieków, nowa generacja procesorów Intela – Comet Lake-S będzie korzystać z nowej podstawki LGA 1200. Nie będzie można tutaj wykorzystać starych modeli pod LGA 1151, więc obowiązkowo trzeba będzie zaopatrzyć się w nową płytę główną.

Wiemy także, że producenci szykują modele z chipsetami H410, B460, H470, a także Z490 (topowe wersje do podkręcania odblokowanych procesorów). Niedawno nawet pisaliśmy o planowanych modelach ASUS Prime Z490-A i Z490-P, a także Biostar Racing Z490GTA.

Nowe płyty dużo droższe od starych modeli

Co prawda producenci na razie milczą na temat cen nowych płyt głównych, ale rąbka tajemnicy uchylił użytkownik momomo_us - opublikował on na Twitterze wycenę modeli MSI z chipsetem Intel Z490. I lepiej usiądźcie wygodnie, bo stawki mogą Was zwalić z nóg.

Intel Z490 Intel Z390 AMD X570 MSI MEG Z490 Godlike – 960 euro MSI MEG Z390 Godlike – 600 euro MSI MEG X570 Godlike – 630 euro MSI MEG Z490 Ace – 520 euro MSI MEG Z390 Ace – 320 euro MSI MEG X570 Ace – 390 euro MSI MEG Z490 Unify - 360 euro - MSI MEG X570 Unify - 330 euro MSI MEG Z490I Unify – 330 euro - - MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi - 330 euro MSI MPG Z390 Gaming Carbon AC - 330 euro MSI MPG X570 Gaming Carbon WiFi - 200 euro MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi - 250 euro MSI MPG Z390 Gaming Edge AC - 210 euro MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi - 190 euro MSI MPG Z490M Gaming Edge WiFi - 250 euro MSI MPG Z390M Gaming Edge AC - 200 euro - MSI MPG Z490 Gaming Plus - 210 euro MSI MPG Z390 Gaming Plus - 130 euro MSI MPG X570 Gaming Plus - 200 euro MSI MAG Z490 Tomahawk - 240 euro MSI MAG Z390 Tomahawk - 170 euro - MSI Z490-A Pro - 200 euro MSI Z390-A Pro - 140 euro MSI X570-A Pro - 180 euro

Okazuje się, że modele Z490 będą o droższe o jakieś 30 – 50% od odpowiedników z chipsetem Z390. Mało tego! Poszczególne wersje będą droższe nawet od odpowiedników z chipsetem AMD X570, które słyną z mało atrakcyjnej wyceny.

Konkurencyjne procesory Ryzen 3000 mają jednak tę zaletę, że nikt nie zmusza klientów do zakupu drogiej płyty – takie układy działają też na starszych i tańszych płytach z serii 300 i 400. U Intela zakup nowej płyty będzie obowiązkowy... co u niektórych zapewne przeleję czarę goryczy i nakłoni do wyboru oferty konkurencji.

Miejmy nadzieję, że modele H410, B460 i H470 będą tańsze (tyle tylko, że nie będą one pozwalać na podkręcanie procesora).

Źródło: Twitter @ momomo_us, inf. własna

