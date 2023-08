Przed nami premiera procesorów Intel Core 14. generacji, które mają zastąpić obecne modele Core 13. generacji. Nie spodziewajcie się jednak ogromnego wzrostu wydajności.

Plany wprowadzenia nowej generacji procesorów Intela nie powinny być zaskoczeniem, bo ostatnio w sieci pojawia się masa przecieków na ten temat. Producent planuje powalczyć ulepszonymi modelami dla graczy, które znajdą zastosowanie w wydajnych komputerach do gier.

MSI o wydajności nowych procesorów Intel

Firma MSI opublikowała filmik, gdzie przypadkowo (?) ujawniła poufne informacje o nowych procesorach Intel Core 14. generacji (Raptor Lake-S Refresh). Co prawda filmik został już usunięty, ale w sieci pozostały screeny z prezentacji producenta.

Nowa generacja procesorów Intela nie wprowadzi rewolucji - to odświeżenie poprzedniej serii

Nowa generacja procesorów Intela to w zasadzie odświeżenie obecnych modeli Core 13. generacji (Raptor Lake-S). Nadal będziemy mieli do czynienia z modułową architekturą i procesem litograficznym Intel 7, a w przypadku większości modeli zmiany mają sprowadzać się jedynie do wyższych zegarów.



W pierwszej kolejności na rynku pojawią się modele z odblokowanym mnożnikiem, ale tylko Core i7-14700K wprowadzi znaczące zmiany w specyfikacji

Wyższe zegary mają przełożyć się na niewielki wzrost wydajności. Według wewnętrznych testów producenta, możemy oczekiwać około 3% poprawy osiągów. Mówiąc wprost – szału nie będzie.

Wyjątkiem będzie model Core i7-14700K, który otrzyma 4 dodatkowe rdzenie E-Core (łącznie ma dysponować 8 rdzeniami P-Core i 12 rdzeniami E-Core). W tym przypadku różnica względem poprzednika (modelu Core i7-13700K) ma być bardziej znacząca – producent wspomina o około 17% poprawy osiągów w zastosowaniach wielowątkowych.

Pierwsze modele niedługo pojawią się na rynku

Wiemy, że jako pierwsze na rynku tradycyjnie mają pojawić się procesory z odblokowanym mnożnikiem (dopisek K), czyli z funkcją podkręcania. Premiery układów spodziewamy się w październiku. Ceny niestety jeszcze nie są znane.

Dobra informacja jest taka, że nowa generacja procesorów ma pasować do obecnych płyt głównych z podstawką LGA 1700 (wymagana będzie jedynie aktualizacja oprogramowania BIOS).

Źródło: VideoCardz