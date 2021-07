Gdzie szukać aktualnych informacji o liczbie wykonanych szczepień? Najlepiej w miejscach, gdzie zbierane są oficjalne dane, które można uznać za najbardziej godne zaufania.

Strona Our World in Data to elektroniczna publikacja naukowa, która zawiera informacje obejmujące zagadnienia i problemy globalne. Możemy tam znaleźć obszerny, międzynarodowy zbiór danych dotyczących szczepień przeciwko COVID-19. Źródłem informacji są instytucje krajowe, a dane są udostępniane w sposób otwarty, aby każdy mógł je sprawdzić lub wykorzystać bez żadnych ograniczeń.

Ile osób na świecie przyjęło szczepionkę na COVID-19?

Dane na Our World in Data pokazują, że ponad 25% światowej populacji otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Na całym świecie podano prawie 3,5 miliarda dawek, a ponad 30 milionów szczepionek jest obecnie podawanych każdego dnia.

Niestety, w najbiedniejszych krajach tylko 1% ludzi otrzymało przynajmniej jedną dawkę.

W Europie, najwięcej w pełni zaszczepionych jest na Malcie (79%) i Islandii (70%). Najmniej na Ukrainie (2,6%), w Kosowie (3%) i Białorusi (3,9%).

Nasz kraj plasuje się mniej więcej w połowie europejskiego rankingu. W Polsce jak dotąd zaszczepiło się prawie 46% obywateli, z czego 39% przyjęło dwie dawki.



Ilość osób w pełni zaszczepionych na COVID-19 z podziałem na kraje

Informacje na stronie są aktualizowane codziennie i zainteresowani sytuacją na świecie mogą sobie co jakiś czas sprawdzać wprowadzane zmiany. Można zapoznać się z wieloma różnymi wykresami, między innymi o ilości osób zaszczepionych jedną lub dwiema dawkami, ilością szczepionek, testów, czy szczegółami o wariancie delta.

Źródło: ourworldindata.org