Loteria szczepionkowa wystartowała 1 lipca. Pierwsze SMSy z informacjami o wygranych poszły w świat. Jak bezpiecznie sprawdzać wyniki loterii, odbierać nagrody i zwiększyć swoje szanse na wygraną?

Trwająca loteria szczepionkowa udowadnia, że hazard i zdrowie publiczne nie zawsze są udanym połączeniem. Na udział w loterii zdecydował się zaledwie co siódmy zaszczepiony. Narodowy Program Szczepień może uznać to za rodzaj sukcesu. Loteria miała przecież zachęcić sceptycznie nastawionych, a nie być zwykłym rozdawnictwem. Niestety atrakcyjne hulajnogi i chęć posiadania hybrydowego samochodu nie doprowadziły do paraliżu punktów szczepień. Dziennie jest wykonywanych około 300 tysięcy iniekcji, a to nadal za mało.

Dla osób, które rozważają zgłoszenie, są to dobre wiadomości. Chętnych nie ma wielu i wszystko wskazuje na to, że nie będzie ich znacząco przybywać. Na dodatek loteria szczepionkowa wcale nie promuje nowych zaszczepień. Rozsądny uczestnik, który nie potrzebował zachęty wiosną, może pokusić o rozbicie banku skuteczniej, niż skuszony wizją milionów nowy gość w punkcie szczepień. Wystarczy poznać zasady loterii i prawidłowo ocenić typowe zachowania mieszkańców kraju nad Wisłą.

Kto może wziąć udział w loterii szczepionkowej?

W loterii szczepionkowej udział wziąć może każda osoba pełnoletnia, która została zaszczepiona i skutecznie zarejestruje swój udział w losowaniach. Kwestia wieku jest nie do przeskoczenia, trudno też przyjąć szczepienie, jeśli nie pozwala na to nasz stan zdrowia. Zgłoszenie do loterii jest jednak pod naszą pełną kontrolą, a to jego termin jest kluczem do loteryjnego sukcesu.

Jak przyznawane są nagrody w loterii szczepionkowej?

Każdy z uczestników loterii szczepionkowej ma szanse zawalczyć w czterech rodzajach losowań:

codziennych : wygrać można 200 zł lub 500 zł

: wygrać można lub tygodniowych : do wygrania hulajnogi oraz 50 000 zł

: do wygrania oraz miesięcznych : do wzięcia są hybrydowe Toyoty Corolle Hatchback oraz 100 000 zł

: do wzięcia są oraz finale: wylosować będzie można hybrydową Toyotę HR lub okrągły milion złotych

Działania Ministerstwa Finansów dodają także pewności, że wszystkie nagrody w loterii szczepionkowej będą nieopodatkowane. Wydaje się, że wszystkim zależy, aby cała impreza była nieskomplikowana. Do momentu, kiedy nie zajrzymy do regulaminu.

Rzeczywiście finał jest właściwie poza zasięgiem większych kalkulacji. Weźmie w nim udział każdy, kto skutecznie zarejestruje się w loterii szczepionkowej w terminie od 1 lipca do 30 września 2021 roku. Wizja nagród natychmiastowych, czyli wygrania 200 lub 500 zł, powinna skłaniać do pośpiechu. Im szybciej znajdziemy się wśród graczy, tym częściej będziemy mieli szanse na wygraną.

Jak wybrać dobry termin rejestracji w loterii szczepionkowej?

Losowania miesięczne oraz tygodniowe, w których do wygrania są hulajnogi, samochody i kilkadziesiąt tysięcy złotych, nie będą tak sprawiedliwe dla wszystkich. Regulamin loterii zakłada, że każdy z uczestników bierze udział tylko w jednym z trzech losowań miesięcznych i jednym z dwunastu losowań tygodniowych.

To, do którego losowania trafimy, zależy od terminu, w którym skutecznie się zarejestrujemy. Sam regulamin niemal wymiennie stosuje pojęcie szczepienia oraz zgłoszenia do loterii. Zapytani o szczegóły pracownicy Totalizatora Sportowego informują jednak, że za skuteczną rejestrację uznawane jest spełnienie wszystkich trzech warunków: wiek, zaszczepienie i przesłanie zgłoszenia.

Kolejność, w jakiej zdobywamy poszczególne cechy uczestnika loterii, jest obojętna. Możemy najpierw wysłać zgłoszenie i dopiero wtedy zaszczepić się oraz skończyć 18 lat. Dozwolone są wszelkie modyfikacje, jakie napisze za nas życie. Dzięki temu pełnoletnie osoby zaszczepione mogą z premedytacją wybrać, w którym z losowań tygodniowych i miesięcznych wezmą udział. Wystarczy, że zgłoszą się do loterii w najbardziej opłacalnym momencie. Do wyboru są:

Losowania miesięczne:

4 sierpnia 2021: rejestracja wymagana od 1lipca do 31 lipca 2021 8 września: rejestracja wymagana 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 6 października: rejestracja wymagana 1 września do 30 września 2021

Losowania tygodniowe:

14 lipca 2021: rejestracja wymagana od 1 lipca do 11 lipca 20 21 lipca 2021: rejestracja wymagana od 12 lipca do 18 lipca 2021 28 lipca 2021: rejestracja wymagana od 19 lipca do 26 lipca 2021 4 sierpnia 2021: rejestracja wymagana od 27 lipca do 1 sierpnia 2021 11 sierpnia: rejestracja wymagana od 2 sierpnia do 8 sierpnia 2021 18 sierpnia: rejestracja wymagana od 9 sierpnia do 15 sierpnia 2021 25 sierpnia: rejestracja wymagana od 16 sierpnia do 22 sierpnia 2021 1 września: rejestracja wymagana od 23 sierpnia do 29 sierpnia 2021 8 września: rejestracja wymagana od 30 sierpnia do 5 września 2021 15 września: rejestracja wymagana od 6 września do 12 września 2021 22 września: rejestracja wymagana od 13 września do 19 września 2021 6 października: rejestracja wymagana od 20 września do 30 września 2021

Największy tłok będzie panował podczas pierwszego losowania miesięcznego 4 sierpnia oraz tygodniowego 12 lipca. To w nich weźmie udział większość zaszczepionych przez ostatnie pół roku. Tym samym zostaną wykluczeni z kolejnych losowań miesięcznych i tygodniowych.

Które z losowań miesięcznych w loterii szczepionkowej będą najbardziej opłacalne?

Można się też spodziewać, że aktualnie szczepiący się nie będą dużą konkurencją. Część z nich odwiedza punkty szczepień, żeby zdobyć paszport covidowy i loteria ich nie interesuje. Nie są to też wierni fani służby zdrowia, a w lipcu i sierpniu spotkanie z pielęgniarką uzbrojoną w igłę ma konkurencję w postaci popołudnia na plaży. Byle pretekst wystarczy, żeby ta grupa szczepiących się przeciągała cały proces aż do jesieni. Dlatego losowanie miesięczne, które odbędzie się 8 września, jest oceniane nawet jako korzystniejsze, niż to planowane na październik.

Ktore z losowań tygodniowych w loterii szczepionkowej będą najbardziej opłacalne?

Najwięcej zabawy może jednak dostarczyć próba oceny najkorzystniejszego terminu losowania tygodniowego. Tutaj zmiennych może być sporo i nie wystarczy brak pośpiechu. Do większej ilości rejestracji mogą skłaniać duże ilościowe sukcesy punków szczepień i korzystnie prezentowane w mediach wyniki losowań miesięcznych oraz tygodniowych. Należy też ostrożnie omijać te losowania, do których rejestracja jest dłuższa, niż tydzień.

Mając na uwadze nagrody tygodniowe, warto sprawdzać statystyki bieżących zaszczepień oraz oceniać, w jakim stopniu temat loterii generuje szum medialny. Moment, kiedy wszyscy o loterii zapomną, będzie najkorzystniejszym. Nie warto jednak przesadzać. Rezygnacja z opcji wygrania 500 zł z puli nagród natychmiastowych tylko dlatego, że przedostatnie losowanie wrześniowe wydaje się nam najpewniejszą drogą do zwycięstwa, może być przesadą.

Jak sprawdzić wyniki losowań w loterii szczepionkowej?

Informacje o otrzymaniu nagród są istną piętą achillesową loterii szczepionkowej. Laureaci nagród natychmiastowych są o zwycięstwie informowani SMSem z numeru „Loteria". W jego treści jest link do oświadczenia, które należy wypełnić i odesłać drogą elektroniczną. Wymaga ono podania szczegółowych danych osobowych. Zamiast ułatwienia, organizatorzy loterii fundują w ten sposób uczestnikom sporo stresu. Takie SMSy z linkiem to okazja dla przestępców.

Prawidłowy SMS z informacją o wygranej kierować powinien do strony loterii w domenie gov.pl, która jest zabezpieczona protokołem TLS (dawniej certyfikatem SSL) wydanym dla niej, a nie żadnej podobnej. Te informacje trzeba sprawdzać przed podaniem jakichkolwiek swoich danych. Można też oświadczenie wysłać do Totalizatora Sportowego pocztą tradycyjną, ale przesyłka musi zostać odebrana w ciągu 10 dni, żebyśmy nie stracili wygranej.

Nagrody natychmiastowe wydaje ostatecznie bank PKO BP i to od niego pozytywnie zweryfikowani Laureaci nagród dostają w dalszej kolejności SMSowe wskazówki do wypłaty środków w bankomacie lub placówce banku. Musi być to wiadomość poprzedzona tą z oświadczeniem i ma zawierać tylko kod do wypłaty. Niczego nie trzeba przesyłać w odpowiedzi.

Czy wyniki loterii szczepionkowej są publikowane?

W przypadku nagród z losowań tygodniowych, miesięcznych i finału SMSa będzie można łatwiej zweryfikować. Nie oznacza to, że będzie dużo bezpieczniej. Po zakończonym losowaniu organizator loterii jest zobowiązany regulaminem do publikacji cząstkowych danych Laureatów. Zasadniczo powinien to robić w przypadku każdego „losowania”, ale nagrody natychmiastowe są typowane, a nie losowane.

Pierwszej listy można więc spodziewać się najpóźniej po pierwszym losowaniu tygodniowym, czyli 12 - 14 lipca 2021 r. Jeśli uczestnik otrzyma SMSa z informacją o wygranej rzeczowej albo pieniężnej na kwotę co najmniej 50 000, na stronie loterii pojawi się jego imię, pierwsza litera nazwiska i zamaskowany numer telefonu w formie: 665 5XX XXX.

Niestety, jest to wystarczająca ilość danych, aby zidentyfikować osoby o niepopularnych imionach. Katarzyna R posiadająca numer telefonu 666 6XX XXX może być kimkolwiek, ale Armin S posiadający numer telefonu 666 6XX XXX będzie rozpoznawalny przez jego współpracowników, a także obecną oraz byłą żonę. Lista nie będzie uwzględniała informacji o rodzaju nagrody, ale rodzaj losowania wystarczy, żeby Laureat nie zawsze czuł się anonimowy i bezpieczny.

Żródła: gov.pl, Totalizator Sportowy, Regulamin Loterii Promocyjnej „Loteria Narodowego Programu Szczepień"