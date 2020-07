Nvidia, AMD, a niedługo także Intel – konkurencja na rynku kart graficznych robi się coraz mocniejsza. Ale to jeszcze nie koniec, bo niebawem może pojawić się tutaj czwarty gracz. Wejście na rynek dGPU zapowiedziała także chińska firma Zhaoxin.

Shanghai Zhaoxin Semiconductor to spółka joint venture ustanowiona między VIA Technologies a chińskim rządem. Do tej pory była ona kojarzona głównie z procesorami KaiXian, ale niedawno producent zapowiedział poszerzenie oferty o pierwszą samodzielną kartę graficzną.

Zhaoxin zapowiada wejście na rynek kart graficznych

Prezes firmy ujawnił pierwsze szczegóły na temat nowej konstrukcji. Wiemy tylko tyle, że będzie to samodzielna karta graficzna, która zostanie wyposażona w autorski układ, a jej pobór mocy będzie wynosić około 70 W. Premiera została zaplanowana na 2021 rok.

Co prawda jeszcze za wcześnie, by mówić o wydajności akceleratora, ale nie spodziewamy się technologii, która mogłaby zagrozić konstrukcjom Nvidii czy AMD. Producent planuje wykorzystać 28-nanometrową litografię TSMC, z której AMD korzystało przy okazji produkcji kart Radeon HD 7000 (a więc prawie 9 lat temu!). Bardziej chodzi o opracowanie platformy dla twórców oprogramowania.

Chiński producent ma ambitne plany

Okazuje się, że na tym plany producenta się nie kończą. Zhaoxin przygotowuje także laptopy i tablety z układami KaiXian, a także serwery (te podobno mają konkurować z konstrukcjami napędzanymi układami Intela).

Źródło: TechPowerUp, cnTechPost

