Początek wakacji to czas, gdy powinniśmy wyczekiwać przecieków na temat kart graficznych GeForce RTX 3000. Okazuje się, że Nvidia ma inne plany i zdecydowała się po cichu zmodyfikować specyfikację karty GeForce GTX 1650, a więc najsłabszego przedstawiciela generacji Turing.

Model GeForce GTX 1650 zadebiutował w kwietniu 2019 roku, ale nie należał do specjalnie udanych konstrukcji – karta oferowała podstawową wydajność i nie została najlepiej wyceniona. W międzyczasie na rynku pojawił się ulepszony model GeForce GTX 1650 SUPER oraz GeForce GTX 1650 GDDR6.

Okazuje się, że to nie koniec modyfikacji 1650-tki, bo producent po cichu wprowadził kolejną, czwartą wersję akceleratora.

Nowa wersja karty GeForce GTX 1650 – co się zmienia?

Nowy GeForce GTX 1650 oferuje bardzo podobną specyfikację do modelu GeForce GTX 1650 GDDR6. Karta dysponuje 896 jednostkami cieniującymi o taktowaniu 1410/1590 MHz i została wyposażona w 4 GB pamięci GDDR6 128-bit. Konstrukcja nie wymaga podpięcia dodatkowego zasilania, aczkolwiek niektórzy producenci mogą zdecydować się na wprowadzenie gniazda 6-pin.

Model GeForce GTX 1650 GDDR5 GeForce GTX 1650 GDDR6 GeForce GTX 1650 (NOWY) GeForce GTX 1650 SUPER Generacja Turing 12 nm Turing 12 nm Turing 12 nm Turing 12 nm Układ graficzny Turing TU117-300 Turing TU117-300 Turing TU106-125 Turing TU116-250 Jednostki cieniujące 896 896 896 1280 Jednostki teksturujące 56 56 56 80 Jednostki rasteryzujące 32 32 32 32 Rdzenie Tensor - - ? - Jednostki RT - - ? - Taktowanie rdzenia 1485/1665 MHz 1410/1590 MHz 1410/1590 MHz 1530/1725 MHz Moc obliczeniowa 3,0 TFLOPS 2,85 TFLOPS 2,85 TFLOPS 4,4 TFLOPS Pamięć wideo 4 GB GDDR5 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 8000 MHz 12 000 MHz 12 000 MHz 12 000 MHz Przepustowość pamięci 128 GB/s 192 GB/s 192 GB/s 192 GB/s TDP (zasilanie) 75 W (brak) 75 W (brak) 75 W (brak) 100 W (6-pin) Cena premierowa $149 $149 ? $159

Różnica sprowadza się do zastosowanego procesora graficznego – zamiast układu Turing TU117, na pokładzie znalazł się rdzeń Turing TU106. Wcześniej ten sam chip był stosowany w modelach GeForce RTX 2060, RTX 2060 SUPER i RTX 2070, ale ta wersja układu akurat ma zablokowane jednostki RT i Tensor (więc o wykorzystaniu sprzętowej akceleracji ray tracingu i DLSS możecie zapomnieć).

Jest jednak inna zmiana. Wprowadzenie nowego układu daje możliwość wykorzystania kodera NVENC z generacji Turing, który lepiej radzi sobie ze kodowaniem wideo (zwykłe wersje GeForce GTX 1650 i GTX 1650 GDDR6 wykorzystują enkoder ze starszej generacji Volta).

Jak odróżnić nową wersję GeForce GTX 1650?

GeForce GTX 1650 z rdzeniem TU106 formalnie nadal nosi oznaczenie GeForce GTX 1650 (nie jest to model GeForce GTX 1650 Ultra, jak sugerowały wcześniejsze przecieki!). Jak więc rozpoznać nową wersję akceleratora?

Wiemy, że nowe wersje 1650-tki już pojawiły się w ofercie niektórych producentów. ASUS dodał w oznaczeniu kodowym literkę P (np. TUF-GTX1650-4GD6-P-GAMING zamiast TUF-GTX1650-4GD6-GAMING), Gigabyte wydał je jako rewizję 2.0, a Palit wprowadził nowe oznaczenie kodowe (np. zamiast NE61650S1BG1-1175A jest to NE61650U1BG1-166A). Wszystkie modele wyróżnia informacja o wsparciu dla enkodera Turing (i tak chyba najprościej rozpoznać nowe konstrukcje). W razie wątpliwości najlepiej dopytać sprzedawcę.

Inna sprawa to to czy nowa wersja karty GeForce GTX 1650 jest warta zakupu. Nie spodziewamy się, że będzie ona tańsza od wersji ze starszym rdzeniem, więc jej opłacalność raczej nie ulegnie poprawie – nie będzie to zbyt ciekawa propozycja wśród tanich kart do gier (zdecydowanie lepiej będzie dołożyć np. do modelu GeForce GTX 1650 SUPER).

