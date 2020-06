Radeon RX 5600 XT to obecnie chyba najciekawsza karta graficzna do grania w segmencie 1500 złotych. Jeżeli planujecie zakup takiego modelu, warto wziąć pod uwagę najnowszą konstrukcję firmy ASRock – wersja Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC.

Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC to już czwarta wersja karty graficznej Radeon RX 5600 XT w ofercie firmy ASRock. Tym razem producent skupił się jednak nie tylko na efektownym wzornictwie, ale też efektywnym chłodzeniu i dobrej wydajności.

Challenger Pro 6G OC to przede wszystkim ciche i wydajne chłodzenie

Nowy model firmy ASRock został wyposażony w potężne, 3-slotowe chłodzenie, które wystaje poza obrys płytki drukowanej – konstrukcja obejmuje masywny radiator, kilka miedzianych ciepłowodów oraz trzy wentylatory. Dodatkowo na rewersie laminatu znalazła się aluminiowa płytka (tzw. backplate).

Oprócz dobrej wydajności, chłodzenie ma cechować się wysoką kulturą pracy. Duża w tym zasługa trybu 0dB Silent Cooling, który przy niskim obciążeniu wyłącza wentylatory (chłodzenie pracuje wtedy całkowicie pasywnie, więc nie generuje żadnego hałasu).

Challenger Pro 6G OC to jedna z większych tego typu konstrukcji na rynku - jej długość to aż 28 cm. Bez porównania do modelu PowerColor Radeon RX 5600 XT ITX mającego zaledwie 17,5 cm.

Radeon RX 5600 XT w mocno podkręconej wersji

ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC wykorzystuje niewielką płytkę drukowaną, na której znalazł się układ graficzny AMD Navi 10 XLE z 2304 jednostkami cieniującymi. Oprócz tego oczywiście przewidziano 6 GB pamięci GDDR6 192-bit.

Dopisek OC wskazuje na fabryczne podniesione taktowania i w tym przypadku jest to konkretne podkręcenie – rdzeń przyspieszono z 1130/1560 MHz do 1420/1750 MHz, a pamięć VRAM z 12 000 MHz do 14 000 MHz. Wyższe zegary powinny się przełożyć na lepsze osiągi.

Zestaw wyjść wideo jest standardowy - jedno HDMI 2.0b i trzy DisplayPort 1.4. Karta wymaga też podpięcia 8-pinowego zasilania.

ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger Pro 6G OC – najważniejsze informacje:

Układ graficzny: AMD Navi 10 XTL

Procesory strumieniowe: 2304

taktowanie rdzeni: 1420/1750 MHz

pamięć wideo: 6 GB GDDR6 192-bit

taktowanie pamięci: 14 000 MHz

złącze zasilające: 8 pin

wyjścia wideo: HDMI 2.0b, 3x DP 1.4

chłodzenie: autorskie (3-slotowe)

Najtańsze wersje Radeona RX 5600 XT kosztują około 1500 złotych, ale nowy model firmy ASRock może być droższą konstrukcją. Producent jednak jeszcze nie ujawnił szczegółów na temat dostępności Challengera Pro 6G OC.

Źródło: ASRock

