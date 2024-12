NVIDIA szykuje tańsze karty RTX 5000. Specyfikacja nie wszystkim się spodoba

NVIDIA przygotowuje się do premiery kart graficznych z serii GeForce RTX 5000, w tym tańszych modeli RTX 5060 Ti i RTX 5060. Specyfikacja tych kart może jednak zaskoczyć – i to niekoniecznie pozytywnie.

Przed nami premiera kart graficznych GeForce RTX 5000, które mają zastąpić obecne modele GeForce RTX 4000. W centrum uwagi są topowe modele RTX 5090, RTX 5080 i RTX 5070 – mają zapewniać bardzo dobrą wydajność, ale najpewniej będą też sporo kosztować.

Nie każdy ma jednak odpowiedni budżet. Sporo graczy czeka na informacje o tańszych modelach – GeForce RTX 5060 i GeForce RTX 5060 Ti. Najnowsze doniesienia niestety nie wyglądają optymistycznie.

Specyfikacja kart GeForce RTX 5060

Serwis WCCFTech dotarł do pierwszych informacji o kartach GeForce RTX 5060 i GeForce RTX 5060 Ti. Obydwa modele mają bazować na układzie graficznym NVIDIA Blackwell GB206, ale jeszcze nie wiadomo w jakiej dokładnie konfiguracji.

Spore kontrowersje może budzić konfiguracja pamięci wideo. GeForce RTX 5060 Ti ma dysponować 16 GB pamięci GDDR7 128-bit, natomiast w słabszym - GeForce RTX 5060 znajdziemy już tylko 8 GB pamięci GDDR7 128-bit. Dzięki zastosowaniu nowych kostek, przepustowość pamięci wideo ma wynosić ok. 448 GB/s, mówimy więc o solidnym przyspieszeniu względem poprzedników - GeForce RTX 4060 osiąga 272 GB/s, a GeForce RTX 4060 Ti 288 GB/s.

Według źródła, premiera kart ma nastąpić jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. (prawdopodobnie w lutym lub w marcu). Mówimy jednak o sprzęcie, który będzie dostępny na rynku zapewne przez kolejne kilkanaście miesięcy.

Specyfikacja nie zachwyca

Karty GeForce RTX 5060 Ti i RTX 5060 mają reprezentować średni segment wydajności, zapewniając komfortowe granie w rozdzielczości 1080p i 1440p. Jeśli jednak krążące w sieci informacje się potwierdzą, w przypadku zwykłego RTX 5060 może być z tym problem.

Wyposażenie karty ze średniej półki w zaledwie 8 GB VRAM w 2025 roku wydaje się co najmniej kontrowersyjne. Warto zauważyć, że taka ilość pamięci w niektórych grach już teraz okazuje się niewystarczająca do płynnej rozgrywki w 1440p, a nawet w 1080p. Niektórzy na to zwracają uwagę. Konkurencyjny model Intel Arc B580 przykładowo oferuje 12 GB pamięci VRAM.

