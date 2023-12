Wydany na początku września 2023 roku układ AMD Radeon RX 7800 XT obecnie wyjątkowo kusi ceną. Postanowiliśmy sprawdzić, jak realnie wypada na tle droższej konkurencji od NVIDII oraz swojego tańszego brata – RX 7700 XT. Zapraszamy do pełnej recenzji, opartej o kartę referencyjną.

Równocześnie z dobrze przyjętym Radeonem RX 7700 XT (który to zmusił GeForce RTX 4060 Ti 8 GB do drastycznego obniżenia ceny) do sklepów trafił także mocniejszy i tylko trochę droższy Radeon RX 7800 XT, który to cieszy się do dziś mocną popularnością, praktycznie nie mając konkurencji w swojej cenie (RTX 4060 Ti 16 GB pominiemy milczeniem). Jako że nie mieliśmy okazji tego modelu testować na premierę, to teraz mu się dokładniej przyjrzymy i ustalimy, czy zasługuje na swoją pozycję w zestawieniu najlepszych kart dla graczy.

Konstrukcja referencyjna wypada całkiem nieźle

Pomiń ten rozdział -> do omówienia kultury pracy i potencjału podkręcania referencyjnego RX 7800 XT.

Karta, którą przygarnęliśmy na testy, to model bezpośrednio produkcji AMD, zatem taki sam, z jakiego korzysta też część innych producentów (tzw. układ referencyjny). Względem droższych modeli różni się przede wszystkim ilością wentylatorów – są tylko dwa. Sama karta jest niemal tak samo długa, jak Radeon RX 7900 XT i w zasadzie tak samo szeroka (około 2,5 slotu PCI-E). Jest przy tym znacznie lżejsza – 1,1 kg względem 1,5 kg w przypadku RX 7900 XT.



Nie wygląda może najbardziej okazale, ale tutaj liczy się wydajność!

Różnica w wadze wynika z mniej gęsto upakowanych finów chłodzenia. Co więcej, samo chłodzenie nie korzysta już z masywnej płyty przekazującej ciepło, tylko z bardziej klasycznych ciepłowodów (łącznie czterech). Różnic zatem realnie mamy bardzo dużo i bez wątpienia wpływają one na wydajność chłodzenia karty, ale również jej cenę. Niemniej sama karta, mimo iż nadal korzysta z dwóch złączy zasilania 8-PIN, pobiera znacznie mniej energii od starszych braci – powinna się zadowolić 263 W. Jako że to nadal stare złącze, to oczywiście nie ma komunikacji karty z zasilaczem.



Pozornie wygląda na identyczne chłodzenie, co w RX 7900 XT, ale w rzeczywistości różni się znacznie - m.in. finy radiatora nie są aż tak gęsto upakowane, jak u wydajniejszych braci.

Model referencyjny nie posiada ozdobnego podświetlenia RGB, ale sam w sobie prezentuje się bardzo atrakcyjnie, nawet pomimo tego, że cała obudowa została wykonana z plastiku (włącznie z backplate). Warto też zaznaczyć, że za sprawą małej wysokości (chłodzenie wystaje 0,5 cm ponad mocowanie śledzia) oraz długość karty (26,7 cm), ta zmieści się bez problemu nawet w najmniejszych obudowach, co czyni z niej świetną propozycję do ulepszenia już posiadanego komputera (który pochodzi sprzed „ery wielkiego spuchnięcia PC”, do której doprowadziły karty NVIDII z serii RTX 4000).



Backplate w referencyjnych kartach AMD nigdy nie jest perforowany.

Radeon RX 7800 XT to największe wydanie rdzenia Navi 32 XT

Pod chłodzeniem czeka na nas GPU wykonane w innowacyjnej chipletowej architekturze RDNA3. Oznacza to obecność dodatkowego poziomu pamięci podręcznej, umieszczonej na czterech modułach MCD i zwanej również Infinity Cache. Radeon RX 7800 XT posiada takiej pamięci 64 MB, zatem o 16 MB więcej od RX 7700 XT (z trzema aktywnymi MCD), ale o 16 MB mniej od RX 7900 XT (5x MCD) oraz o 32 MB mniej od Radeona RX 7900 XTX (6x MCD). W samym GCD (Graphics Chip Die), który ma powierzchnię dokładnie 200 mm2, umieszczono 60 jednostek obliczeniowych, co przekłada się na 3840 shadery, 60 jednostek śledzenia promieni, 192 jednostki teksturujące (TMU) i 128 jednostek rasteryzujacych (ROP). Obecne są również dostępne dopiero dla RDNA3 jednostki wspomagające obliczenia AI – konkretnie 120 takich akceleratorów AI.



Rdzeń NAVI 32 to w zasadzie NAVI 31 przycięte o 33% :) Dopiero NAVI 33 jest monolitycznym GPU.

Każdy z chipletów MCD oferuje 64-bitowy interfejs, łączący GPU z 4 GB pamięci graficzną GDDR6 – oznacza to, że mówimy tu o łącznie 16 GB vRAM komunikującego się przez szynę 256-bit. To stanowczo adekwatna wartość dla tego segmentu (czego nie napisalibyśmy o takich samych 16 GB na szynie 128-bit – taka konfiguracja to byłoby zwykłe marnotrawstwo krzemu) i uwzględniając taktowanie, z jakim pamięci pracują, przekłada się na stałą przepustowość na poziomie 19,5 Gbps.

Specyfikacja układu Radeon RX 7800 XT

Model Radeon RX 6800 XT Radeon RX 7700 XT Radeon RX 7800 XT Radeon RX 7900 XTX Układ graficzny Navi 21 XL (RDNA 2) AMD Navi 32 XL (RDNA 3) AMD Navi 32 XT (RDNA 3) AMD Navi 31 XTX (RDNA 3) Jednostki cieniujące 4608 3456 3840 6144 Jednostki Ray Accelerators 72 54 60 96 Jednostki AI - 108 120 192 Taktowanie Game/Boost 2015/2250 MHz 2171/2544 MHz 2124/2430 MHz 1855/2499 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 12 GB GDDR6 192-bit 16 GB GDDR6 256-bit 24 GB GDDR6 320-bit Przepustowość pamięci 512 GB/s 432 GB/s 624 GB/s 960 GB/s Pamięć Infinity Cache 128 MB 48 MB 64 MB 96 MB Współczynnik TBP (zasilanie) 300 W (2x 8-pin) 245 W (2x 8-pin) 263 W (2x 8-pin) 350 W (2x 8-pin) Sugerowana cena $649 (3299 zł) $449 (2249 zł) $499 (2599 zł) $999 (5299 zł)

Kultura pracy i potencjał podkręcania - szału nie ma ale jest całkiem nieźle

Pomiń ten rozdział -> do opisu procedury testowej i testów syntetycznych.

Okazuje się, że samo chłodzenie sprawdza się zaskakująco dobrze. Na domyślnych zegarach słyszalny jest tylko delikatny szum, który pewnie zagłuszy chłodzenie procesora, jeżeli ten jest osadzony na LGA 1700. Jednocześnie karta stanowczo nie jest chłodna – pod obciążeniem temperatura stale przekracza 70°C na rdzeniu (oraz 90°C na Hot Spot). Po podkręceniu wentylatory kręcą się już znacznie szybciej i w sumie wtedy karta ogólnie jest chłodniejsza, ale też stanowczo słyszalna.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Metro Exodus Enhanced Edition

[dBA], 1440p, Ultra + RT, mniej=lepiej, +10 dB = 2x głośniej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 28,4

27,1 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 29,1

27,5 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 31,8

29,5 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 36,5

35,1 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 MSI GeForce RTX 4060

Ventus 2X 39,6

37,4 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 40,7

38,6 [OC] MSI GeForce RTX 4060

Ventus 2X 41,0

39,4 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 41,1

37,1 [OC] AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 41,7

38,2 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47,5

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie



Wentylatory są tylko dwa, więc w teorii mogą potrzebować kręcić się szybciej, aby odprowadzić tyle samo ciepła, co układ z trzema wentylatorami.

A skoro mowa o podkręcaniu, to to dało nawet niezły rezultat. Nasz model zdołał podbić taktowanie pamięci o 170 MHz oraz taktowanie rdzenia o blisko 100 MHz, co przełożyło się na około 5-procentowy wzrost wydajności. Choć niestety miny nam zrzedły, gdy okazało się, że pobiera wtedy również blisko 20% więcej energii…

Pomiar wydajności Sapphire Radeon RX 7800 XT Pulse po podkręceniu

1080p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) RX 7800 XT

ustawienia domyślne 100%

100% RX 7800 XT

OC (95 MHz / 170 MHz) 105%

106% Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) RX 7800 XT

ustawienia domyślne 100%

100% RX 7800 XT

OC (95 MHz / 170 MHz) 104%

107% Assassin's Creed: Mirage

(Ultra) RX 7800 XT

ustawienia domyślne 100%

100% RX 7800 XT

OC (95 MHz / 170 MHz) 104%

106% Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) RX 7800 XT

ustawienia domyślne 100%

100% RX 7800 XT

OC (95 MHz / 170 MHz) 105%

107% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Jak testowaliśmy Radeona RX 7800 XT? Nasza platforma testowa

Pomiń ten rozdział -> do testów w grach.

Jako że jesteśmy (w końcu) w trakcie wymiany platformy testowej, to dla zachowania spójności z wcześniejszymi testami oraz aby tę recenzję dostarczyć Wam jeszcze przed świętami, skorzystaliśmy jeszcze z wcześniej używanych podzespołów.

Platforma testowa:

Sterowniki użyte dla kart AMD, które znajdziecie w podsumowaniu, to AMD Adrenaline 23.11.1, pozostałe karty AMD reprezentują wyniki archiwalne sprzed 2-3 miesięcy. Podobnie w przypadku kart NVIDII karty z finalnego posumowania testowaliśmy na najnowszych sterownikach Game Ready 546.01, a pozostałe na wcześniejszych wykresach prezentują dane z testów przeprowadzonych 2-3 miesiące wcześniej. System użyty podczas testów to każdorazowo był Windows 11 22H2 z aktywnym Resizable BAR.

Testy syntetyczne – czyli ile realnie daje nowa architektura?

Zanim jednak przejdziemy do wyników w grach, jeszcze garść testów syntetycznych. Za punkt odniesienia należy tutaj przyjąć w zasadzie trzy karty – pierwszą oczywiście będzie poprzednik, czyli Radeon RX 6800 XT (który w zasadzie jest wyposażony w więcej jednostek obliczeniowych), następnie powinniśmy spojrzeć na dwie karty NVIDII – GeForce RTX 4070 (model droższy o 10%) oraz RTX 4060 Ti (tutaj to Radeon jest o 30% droższy).

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 14 404 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 12 641 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 10 986 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 8938 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 8328 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7721 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 7698 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6319 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 6275 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 6211 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6091 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 5887 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5039 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4971 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 4951 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 5728 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 5450 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 4 976 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 4406 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 3762 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 3315 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 3219 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 3078 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 3060 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 2790 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 2516 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 2451 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 2317 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 2137 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 1922 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royal (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 15 894 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 14 057 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 13 932 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 10 950 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 10 368 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 9054 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 8901 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 8130 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 7696 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA 2 Ex Gamer 7185 Intel ARC A770

Intel Limited Edition 6881 Intel ARC A750

Intel Limited Edition 6623 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 6000 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 5895 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 5396 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Pierwszy z testów nie wykorzystuje śledzenia promieni i dobrze reprezentuje starsze gry oraz (co istotniejsze!) wydajność nowych kart w potyczkach sieciowych - w grach kompetytywnych nikt o zdrowych zmysłach nie będzie przedkładać oprawy graficznej ponad wydajność, zatem nawet jeśli dostępny jest Ray Tracing, to idzie on w odstawkę. W tym teście Radeon RX 7800 XT wychodzi na około 5-procentowe prowadzenie nad droższym RTXem, ale też minimalnie przegrywa ze swoim poprzednikiem… W pozostałych testach (już korzystających ze śledzenia promieni) RTX 4070 już ucieka do przodu, ale za to udaje się mocno przegonić RX 6800 XT – tu wychodzi, jak dużo dają optymalizacje jednostek RT w RDNA3. Gdzieś tam daleko w tyle (również z aktywnym śledzeniem promieni) pojawia się RTX 4060 Ti. Teraz pora sprawdzić, czy tak samo sytuacja będzie wyglądać w faktycznych grach.

Jak Radeon RX 7800 XT radzi sobie w nowych grach?

Pomiń ten rozdział -> do testów w zastosowaniach profesjonalnych.

Listę testowanych gier przycięliśmy już przy okazji kilka dni temu opublikowanego testu RTX 4070 od KFA2, zatem nie powinno Was dziwić, że w tym okresie przejściowym między platformami testowymi gier jest nieco mniej niż zwykle. Dla Radeona złą wiadomością jest to, że pozostały głównie nowsze tytuły, czyli takie, które jednak korzystają ze śledzenia promieni, jeśli chcemy grać w najwyższych ustawieniach (a trudno, aby było inaczej, gdy wydajemy 2500 zł na nową kartę).

Assassin's Creed: Mirage

1080p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 189

168 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 168

150 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 167

150 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 159

142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 145

129 AMD Radeon RX 6950 XT

Ref. AMD 134

115 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 124

110 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 123

110 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 121

108 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 118

98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 111

98 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 105

94 AMD Radeon RX 6800

AMD 99

88 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 98

87 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 95

84 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 89

79 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 84

73 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 77

68 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 68

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 67

58 Intel ARC A750

Intel ref. 64

56 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 50

43 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 49

43 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirage

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 145

133 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 131

121 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 127

116 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 121

111 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 109

99 AMD Radeon RX 6950 XT

Ref. AMD 100

89 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 97

87 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 92

83 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 91

82 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 88

76 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

76 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 77

69 AMD Radeon RX 6800

AMD 75

67 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 70

63 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 70

63 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 64

57 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 60

54 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 54

48 Intel ARC A750

Intel ref. 51

45 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 48

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 48

43 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirage

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 94

89 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 75

70 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 72

69 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 65

61 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 63

59 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 60

57 AMD Radeon RX 6950 XT

Ref. AMD 54

49 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 52

49 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 51

48 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 50

47 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 48

39 AMD Radeon RX 6800

AMD 42

39 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 41

38 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

37 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 39

36 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 35

32 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 31

25 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 28

25 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Świeża pozycja w naszej procedurze testowej to Assassin’s Creed: Mirage – gra korzystająca z tego samego silnika, co wcześniejsza Valhalla, ale jednak w wielu kwestiach poprawiona i lepiej zoptymalizowana (a przy tym znacznie ładniejsza i bardziej skondensowana od ogromnej Valhalli). Grając w FHD osiągamy wydajność dokładnie pomiędzy GeForce RTX 4070 a Radeonem RX 6800 XT. W bardziej dla takiej karty adekwatnym 1440p praktycznie zrównujemy się RTX 4070, nadal wyprzedzając RX 6800 XT. W 4K na wszystkich tych kartach mamy nadal przyjemne 50 FPS, a we wszystkich rozdzielczościach RTX 4060 Ti pozostaje wyraźnie w tyle, przegrywając naturalnie po drodze również z Radeonem RX 7700 XT – to oczywiście ma związek z korzystaniem z klasycznej rasteryzacji przez silnik Assassin’s: Creed Mirage.

A Plague Tale: Requiem

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 74

62 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 66

50 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

52 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 62

53 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 58

44 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 46

38 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 43

32 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 42

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 42

33 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 38

29 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 36

30 Intel ARC A770

Intel ref. 35

27 Intel ARC A750

Intel ref. 33

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 29

25 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 29

23 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 28

21 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 27

21 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 22

17 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 17

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - 1440p, ustawienia Bardzo Wysokie

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 60

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 58

49 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 55

38 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 48

41 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 47

40 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 44

33 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 35

30 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 34

26 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 32

28 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 32

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 31

26 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 29

22 Intel ARC A770

Intel ref. 28

25 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 27

22 Intel ARC A750

Intel ref. 24

20 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 21

16 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 20

15 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 19

14 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 16

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - 2160p, ustawienia Bardzo Wysokie

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41

34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 32

27 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 29

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 25

21 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 25

20 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 20

15 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 16

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem to gra, w którą z pewnością warto zagrać właśnie dla zjawiskowej oprawy graficznej. Ta niestety okupiona jest wysokimi wymaganiami, a za sprawą dodania obsługi Ray Tracingu mamy tutaj istotny pogrom w szeregach czerwonych. Testowany RX 7800 XT zrównuje się z RTX 4060 Ti i w zasadzie obie karty są na granicy grywalności już w FHD. W wyższych rozdzielczościach Radeon wypada nieco lepiej, ale i tak z RTX 4070 nie można go porównywać.

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - 1080p, ustawienia RT Ultra(Dogtown)

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 96

74 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 76

66 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 59

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 59

48 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 47

42 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 45

38 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 41

37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 35

30 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 35

27 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 34

30 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 27

24 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 25

22 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 25

22 Intel ARC A750

Intel ref. 23

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 22

19 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 18

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - 1440p, ustawienia RT Ultra (Dogtown)

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 66

54 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 49

44 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 39

34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 37

32 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 31

27 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 29

26 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 27

24 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 21

18 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 21

17 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 18

14 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 17

15 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 15

12 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 15

12 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 13

12 Intel ARC A750

Intel ref. 12

11 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 11

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077: Widmo Wolności - 2160p, ustawienia Ultra (Dogtown)

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 34

30 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 24

21 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 19

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 17

15 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 15

14 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 13

12 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 8

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 razem ze świeżutkim Alan Wake 2, który najpewniej też trafi do naszej procedury testowej, to nadal najbardziej wymagające gry pod kątem śledzenia promieni i w zasadzie wytyczają one kierunek, w jakim zmierza branża gier. Jeżeli na Radeonie RX 7800 XT zechcemy grać w najwyższych ustawieniach „zwykłego” śledzenia promieni (a jest jeszcze bardziej wymagający Path Tracing…), to bez upscalingu w formie FSR się nie obejdzie. O graniu w 1440 można zapomnieć, chyba że nieco zejdziemy z ustawień śledzenia promieni (czego nie muszą robić posiadacze RTX 4070, bazowo osiągając blisko 50% więcej FPS – na karcie droższej o tylko 10-15%).

Dying Light 2

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 111

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 110

97 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 95

82 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 91

79 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 89

77 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 72

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 69

58 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 69

57 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 65

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 61

52 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 59

50 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 54

45 Intel ARC A770

Intel ref. 51

40 Intel ARC A750

Intel ref. 48

38 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 47

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 44

38 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 43

37 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

33 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 37

31 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 30

25 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 77

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 73

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 64

54 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 61

54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 58

49 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 48

41 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 47

39 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 45

38 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 42

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 40

33 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 39

34 Intel ARC A770

Intel ref. 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 34

28 Intel ARC A750

Intel ref. 32

26 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 31

26 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

24 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 27

24 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 24

20 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 23

19 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 19

15 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 35

28 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

25 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 32

22 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 29

23 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 28

19 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27

21 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 24

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 18

13 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 18

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2 jest nieco delikatniejszy dla Radeonów, choć nadal RX 7800 XT jest tu bliższy RTX 4060 Ti niż RTX 4070. Z drugiej strony udało się dogonić Radeona RX 6900 XT z poprzedniej generacji i ogólnie wydajność jest wystarczająca, aby w ten piękny symulator parkouru pograć nawet w 1440p na najwyższych ustawieniach (oczywiście z lekką pomocą FSR).

Elden Ring

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 118

91 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 109

84 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 108

81 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 98

68 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 90

53 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 84

48 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 83

67 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 81

68 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 80

46 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 78

45 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 75

64 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 75

46 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 74

61 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 66

43 Intel ARC A770

Intel ref. 62

52 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 62

48 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 58

52 Intel ARC A750

Intel ref. 56

49 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 43

29 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 97

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 89

72 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 83

70 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 82

50 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 82

49 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 77

68 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 76

44 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 69

41 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 63

38 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 61

55 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 59

53 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 57

34 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 55

49 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 53

47 Intel ARC A770

Intel ref. 46

39 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 45

32 Intel ARC A750

Intel ref. 44

35 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 43

35 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 37

25 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 28

19 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Elden Ring, zatem najlepsza gra zeszłego roku (do której niebawem dołączy lub ją zamieni w naszej procedurze najlepsza gra tego roku, czyli Baldur's Gate 3), również od jakiegoś czasu oferuje dostęp do ładniejszej oprawy graficznej za sprawą cieniowania realizowanego przez śledzenie promieni. Nie jest to aż tak ekstremalny przypadek, zatem też Radeon RX 7800 XT nie zniża się aż do poziomu RTX 4060 Ti, ale do RTX 4070 nadal sporo brakuje. Niemniej pograć można w takich ustawieniach bez większego problemu nawet w 1440p, w której to rozdzielczości Radeon RX 7800 uzyskuje całkiem niezłe 69 FPS.

Spider-Man: Miles Morales

1080p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 101

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 101

69 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 98

72 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 97

71 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 94

67 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 90

68 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 85

65 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 84

58 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 78

63 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 78

50 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 76

58 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 63

48 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 60

45 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 59

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 54

36 Intel ARC A770

Intel ref. 51

42 Intel ARC A750

Intel ref. 43

35 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 42

30 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 39

25 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35

24 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 33

23 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales

1440p, najwyższe ustawienia z RT, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 99

74 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 99

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 87

67 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 82

62 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 75

55 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 74

55 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 74

52 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 64

49 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 63

47 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 58

45 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

29 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 51

22 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 44

25 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 41

23 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 37

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

28 Intel ARC A770

Intel ref. 34

27 AMD Radeon RX 6650 XT

Sapphire Nitro 29

18 Intel ARC A750

Intel ref. 26

20 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

11 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

16 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Spider-Man: Miles Morales- 2160p, ustawienia Bardzo Wysokie

[FPS], RT ON, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 66

51 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 55

44 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 53

40 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 46

36 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 43

32 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 40

27 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 40

23 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 37

26 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 22

15 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 22

13 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 20

14 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15

8 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Przygody człowieka pająka w grze Spider-Man: Miles Morales również w dużej mierze korzystają ze śledzenia promieni – zarówno do wszechobecnych odbić w szybach budynków, jak i do cieni rzucanych przez te budynki i inne obiekty. To oznacza, że Radeon RX 7800 XT znowu musi uznać nieproporcjonalną do różnicy w cenie przewagę wydajności RTX 4070. Pograć można przyjemnie nawet w 1440p (czego już nie można zrobić nawet w najmniejszym stopniu na RTX 4060 Ti z uwagi na zbyt niską przepustowość pamięci) i ponownie udało się przegonić jedną z najszybszych kart AMD poprzedniej generacji (obecnie podobnie wycenioną, ale pobierającą więcej energii).

Starfield 1.7.36 - 1080p, ustawienia Ultra (Jemison, Las)

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 101

76 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 99

70 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 89

62 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 74

51 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 67

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 65

40 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 63

41 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 60

42 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 57

37 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 47

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 43

18 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 42

28 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 35

23 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 35

23 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 31

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 30

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 25

10 Intel ARC A750

Intel ref. 22

17 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 20

8 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 14

6 NVIDIA GeForce GTX 1070

MSI Ventus 14

8 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Starfield 1.7.36 - 1440p, ustawienia Ultra (Jemison, Las)

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 84

61 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 82

56 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 72

49 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 63

45 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 53

32 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 50

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 50

32 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 46

33 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 45

40 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 37

17 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 34

29 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 34

22 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 29

19 AMD Radeon RX 5700 XT

Gigabyte Gaming OC 28

17 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26

13 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 22

16 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 20

10 Intel ARC A750

Intel ref. 20

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 15

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Starfield 1.7.36 - 2160p, ustawienia Ultra (Jemison, Las)

[FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 57

36 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 53

34 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 46

29 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39

23 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 32

22 AMD Radeon RX 6800 XT

Ref. AMD 32

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 32

20 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 29

20 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 27

15 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 23

14 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 21

16 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 21

13 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 18

11 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 15

7 Intel ARC A750

Intel ref. 14

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatnia gra, którą tym razem testowaliśmy, to Starfield, zatem powrót do klasycznego renderowania i to w dodatku z dosyć oczywistym brakiem optymalizacji pod karty NVIDII oraz Intela (tutaj testy przeprowadziliśmy jeszcze przed łatką, która ponoć to zmieniła). Mamy zatem po raz drugi dziś zwycięstwo Radeona RX 7800 XT nad droższym GeForce RTX 4070 – małe, bo małe, ale jednak. Wybierając wyższe rozdzielczości, włącznie z niegrywalnym bez FSR 4K, udaje się zrównać ze znacznie droższym GeForce RTX 4070 Ti oraz o 50% wyprzedzić RTX 4060 Ti.

Zastosowania profesjonalne to nadal często mocna strona AMD

Pomiń ten rozdział -> do testów poboru energii.

Tak mocna karta graficzna z aż 16 GB własnej pamięci to naturalnie również łakomy kąsek dla osób wykorzystujących komputer do zarabiania pieniędzy. Włączając w to również zawodowych influencerów, którzy streamują swoją rozgrywkę – w tym przypadku karta oferuje wsparcie dla wydajnego enkodera AV1, z którego już teraz można korzystać na YouTube, a w przyszłości pewnie również na Twitch. Ponadto Radeon RX 7800 XT dobrze radzi sobie również z pracą w programach do edycji wideo (tutaj te 16 GB vRAM gra istotną rolę).

Blender 3.4 - Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 8,14 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 11,74 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 12,57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14,75 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 14,82 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 18,21 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 19,46 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 23,71 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24,86 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 26,08 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35,66 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 41,26 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 51,10 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 55,72 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 66,03 Intel ARC A750

Intel ref. 74,14 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 77,16 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 95,98 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 114,23 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 128,49 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 149,15

DaVinci Resolve 18.1

eksport wideo, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10

12 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 19

20 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 21

22 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 33

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD 33

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

41 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 39

39 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 47

57 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 49

53 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 51

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

58 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 65

68 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 67

71 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 68

70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 73

76 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 77

80 Intel ARC A750

Intel ref. 78

77 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 102

126 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 103

108 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 126

134 Legenda / / eksportowanie do H.265

/ / eksportowanie do H.264

Naturalnie w pozostałych, nawet bardziej profesjonalnych zastosowaniach też kartę sprawdziliśmy. Są sytuacje, takie jak widoczny wyżej Blender, w których optymalizacje pod karty NVIDIA dają znacznie więcej niż czysta przewaga wydajności kart AMD – dotyczy to również praktycznie całego pakietu Adobe. Jednak tam, gdzie optymalizacji brak, to właśnie Radeony grają pierwsze skrzypce.

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 241 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 217 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 212 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 198 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 197 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 189 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 175 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 124 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 121 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 111 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 103 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 167 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 152 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 138 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 113 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 93 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 91 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 74 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 63 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 212 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 207 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 189 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 185 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 148 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 142 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 132 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 129 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 122 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 113 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 183 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 143 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 140 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 112 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 75 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 69 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 67 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 53 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 45 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 35 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 967 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 890 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 724 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 661 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 649 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 554 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 456 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 452 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 436 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 405 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 402 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 120 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 110 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 98 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 85 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 68 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 63 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 52 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 512 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 496 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 456 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 401 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 363 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD ref. 332 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 324 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 292 AMD Radeon RX 6800

AMD ref. 261 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 252 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD ref. 216 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139

Wysoki pobór energii realnie wpływa na opłacalność zakupu nowych Radeonów

Pomiń ten rozdział -> do podsumowania.

Zanim recenzję podsumujemy, pozostała jeszcze kwestia pomiarów zużycia energii. W tym przypadku od dłuższego już czasu mierzymy tylko i wyłącznie zużycie samej karty graficznej, co pozwala uniknąć sytuacji, w której wydajniejsza karta mocniej obciąża też procesor, podnosząc tym samym dodatkowo zużycie prądu przez całą platformę. Warto też pamiętać, że testujemy w sytuacji, która faktycznie w pełni obciąża karty graficzne, a często może się okazać, że zbyt wydajna karta graficzna do danej rozdzielczości/gry będzie pracować na pół gwizdka i pobierać realnie tyle samo energii, co znacznie słabsze karty, które do danego limitu wydajności procesora ledwie docierają swoją wydajnością.

Pomiar poboru energii w grze Metro Exodus - 1440p Extreame (bez PhysX i HW) + RT Ultra [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 119 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 127 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 128 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB

NVIDIA Founders Edition 155 AMD Radeon RX 7600

AMD ref. 159 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 167 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD Ref. 190 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 190 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 210 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 218 Intel ARC A770

Intel Limitet Edition 220 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

KFA2 GDDR6X 224 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 224 AMD Radeon RX 7700 XT

Sapphire Pulse 228 AMD Radeon RX 6800

AMD Ref. 233 AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 245 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 271 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 283 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD Ref. 287 [OC] AMD Radeon RX 7800 XT

AMD Ref. 288 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 299 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD Ref. 337 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 345 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD Ref. 346 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X (370 W TGP) 371 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 433 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 445

Nie da się jednak ukryć, że w tym przypadku Radeon RX 7800 XT pobiera znacznie więcej energii od swoich rywali. Około 25% więcej od RTX 4070 oraz 50% więcej od RTX 4060 Ti… Oznacza to w praktyce konieczność zakupu o 100 W mocniejszego zasilacza (zatem dopłatę około 50-100 zł przy składaniu nowego komputera lub wymianę zasilacza, jeżeli posiadacie jednostkę o mocy 500 W, a która poradziłaby sobie z nowymi RTX’ami) oraz dopłatę ok. 5-7 zł do każdych 100 godzin spędzonych na graniu z użyciem RX 7800 XT względem RTX 4070. Szybko może się okazać, że różnica 300 zł dzieląca ceny tych kart zacznie się niwelować za sprawą tych ukrytych dopłat.

Czy faktycznie warto wybrać Radeona RX 7800 XT?

W obecnych czasach wybór karty graficznej nigdy nie jest sprawą oczywistą – gracz nigdy nie wie, kiedy mała dopłata przełoży się na bardzo dużą przewagę w wydajności i czy może nie lepiej oszczędzić nieco na innych podzespołach, ale jednak dopłacić do karty graficznej. Niestety tutaj też nie ma jasnej odpowiedzi, ponieważ ta przewaga może występować po stronie różnych kart, w zależności od tego, w jakiego typu gry gramy. Z miejsca zatem możemy odradzić wybór nowego Radeona RX 7800 XT w przypadku graczy, którzy szukają sprzętu do podziwiania najwyższych ustawień w najnowszych grach – dopłata do RTX 4070 jest tutaj absolutnie wskazana, co potwierdzają nasze testy wykonane na najwyższych ustawieniach, w dodatku w większości w świeżych grach, zatem z obsługą śledzenia promieni.

Uśredniona wydajność w testach w grach (RX 6800 XT = 100%)

1080p, najwyższe ustawienia włącznie ze śledzeniem promieni, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Cena ok. 3900 zł 157% AMD Radeon RX 7900 XT

Cena ok. 3900 zł 141% NVIDIA GeForce RTX 4070

Cena ok. 2700 zł 136% AMD Radeon RX 7800 XT

Cena ok. 2400 zł 111% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

Cena ok. 1900 zł 103% AMD Radeon RX 6800 XT

Cena ok. 2500 zł 100% AMD Radeon RX 7700 XT

Cena ok. 2200 zł 97% NVIDIA GeForce RTX 4060

Cena ok. 1400 zł 81% AMD Radeon RX 6750 XT

Cena ok. 1700 zł 77%

Uśredniona wydajność w testach w grach (RX 6800 XT = 100%)

1440p, najwyższe ustawienia włącznie ze śledzeniem promieni, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Cena ok. 3900 zł 157% AMD Radeon RX 7900 XT

Cena ok. 3900 zł 139% NVIDIA GeForce RTX 4070

Cena ok. 2700 zł 133% AMD Radeon RX 7800 XT

Cena ok. 2400 zł 110% AMD Radeon RX 6800 XT

Cena ok. 2500 zł 100% AMD Radeon RX 7700 XT

Cena ok. 2200 zł 94% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

Cena ok. 1900 zł 93% AMD Radeon RX 6750 XT

Cena ok. 1700 zł 74% NVIDIA GeForce RTX 4060

Cena ok. 1400 zł 73%

Uśredniona wydajność w testach w grach (RX 6800 XT = 100%)

2160p, najwyższe ustawienia włącznie ze śledzeniem promieni, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Cena ok. 3900 zł 178% AMD Radeon RX 7900 XT

Cena ok. 3900 zł 157% NVIDIA GeForce RTX 4070

Cena ok. 2700 zł 142% AMD Radeon RX 7800 XT

Cena ok. 2400 zł 119% AMD Radeon RX 6800 XT

Cena ok. 2500 zł 100% AMD Radeon RX 7700 XT

Cena ok. 2200 zł 92% NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB

Cena ok. 1900 zł 79% AMD Radeon RX 6750 XT

Cena ok. 1700 zł 70%

Zgoła inaczej ma się sytuacja dla graczy, którzy stawiają płynność rozgrywki ponad jej jakość (nie tylko w grach sieciowych). Jeżeli wystarczy nam granie na ustawieniach średnich lub nawet wysokich (przede wszystkim bez śledzenia promieni), ale koniecznie chcemy wykorzystać potencjał monitorów o wysokim odświeżaniu, to Radeon RX 7800 XT, nawet pomimo niższej ceny, niemal zawsze zaoferuje wyższą wydajność od RTX 4070. Przy okazji posiada też złącze DisplayPort w nowszym standardzie, więc pozwoli w ogóle aktywować te najwyższe wartości odświeżania, w przeciwieństwie do kart NVIDII (choć tutaj nadal nieszczególnie istnieją tak szybkie monitory :P). Okazuje się zatem, że Radeon RX 7800 XT będzie bardzo łakomym kąskiem dla graczy bardziej kompetytywnych lub nie dających się mamić na najnowsze efekty graficzne w dużych grach.



Chłodzenie jest adekwatne do 250 W pobieranych przez ten układ.

Dobrą wiadomością jest również to, że AMD faktycznie "dowiozło" i teraz już można używać FSR 3.0 (nadal tylko w dwóch średnio popularnych grach, do których niebawem dołączy trzecia, już bardziej wyczekiwana gra - Avatar: Frontiers of Pandora) oraz natywnego generatora klatek wbudowanego w sterownik karty AMD (choć to raczej "ostatnia deska ratunku" z uwagi na specyfikę działania tej funkcji). Należy jednak pamiętać, że FSR 3.0 działa na każdej karcie, więc nieszczególnie przemawia za wyborem karty AMD, a co najwyżej deprecjonuje znaczenie DLSS 3.0 Frame Generation. Teraz pozostaje poczekać na odpowiedź AMD na DLSS 3.5 Ray Reconstruction, jako że Path Tracingu na kartach AMD nadal nie bardzo da się używać (w kontekście płynności).

Jeżeli nie potrzebujesz grać zawsze w najwyższych ustawieniach, to Radeon RX 7800 XT oferuje wyższą wydajność od GeForce RTX 4070

Poza grami również trzeba pilnie zwracać uwagę na to, w jakiej aplikacji będziemy potrzebować wsparcia po stronie karty graficznej. W tych najpopularniejszych aplikacjach nadal wyraźnie prowadzi NVIDIA, za sprawą różnych optymalizacji oraz wykorzystywania obecnych w RTX’ach rdzeni Tensor, ale jednocześnie to karty AMD oferują „surowo” wyższą wydajność obliczeniową, co realnie widać w bardziej „neutralnych” aplikacjach.



Karty AMD to nadal jedyna opcja na DisplayPort 2.1 w PC dla gracza.

Sama karta referencyjna okazała się całkiem przyzwoitą konstrukcją – jest solidnie wykonana i zachowuje się odpowiednio kulturalnie, aby nie przeszkadzać podczas grania. Jedynie niespecjalnie nadaje się do podkręcania – robi się wtedy już znacznie głośniej, a do tego pobór energii wzrasta niebagatelnie. W tej roli lepiej z pewnością spiszą się większe modele z autorskim chłodzeniem.

Nasza opinia o układzie graficznym AMD Radeon RX 7800 XT:

Plusy:

16 GB GDDR6 o wysokiej przepustowości (256-bit);

64 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu;

wysoka wydajność w klasycznej rasteryzacji;

znacznie wyższa wydajność z aktywnym śledzeniem promieni względem poprzedniej generacji;

nowoczesne złącza DisplayPort 2.1a;

wydajny enkoder wideo (z obsługą AV1);

HYPR-RX i ogólnie nowoczesny i przyjazny interfejs użytkownika w sterownikach;

przyzwoita kultura pracy modelu referencyjnego;

kompaktowe wymiary jak na oferowaną wydajność;

wysoka wydajność w wybranych zastosowaniach profesjonalnych.

Minusy:

Wysoki pobór energii względem oferowanej wydajności;

stary standard złącza zasilania (więcej przewodów w obudowie i bez komunikacji z zasilaczem);

skromny potencjał podkręcania (zwłaszcza modelu referencyjnego);

większy spadek wydajności po aktywowaniu śledzenia promieni niż u konkurencji.