Sytuacja na rynku kart graficznych nadal jest bardzo słaba, ale nie zniechęca to producentów do wydawania nowych, lepszych modeli. AMD przygotowuje przyspieszone karty Radeon RX 6000 – wśród nich nowego flagowca, który może okazać się... odgrzewanym kotletem.

Mowa o modelu Radeon RX 6950 XT, który ma zastąpić Radeona RX 6900 XT – najwydajniejszy model producenta, który został przygotowany z myślą o najbardziej wymagających graczach. Tyle tylko, że od jego premiery minął już ponad rok, a konkurencja zaczyna być coraz groźniejsza w topowym segmencie.

Cóż, wydanie nowego modelu wydaje się koniecznością. Czego możemy się spodziewać po nowym flagowcu „czerwonych”?

Radeon RX 6950 XT będzie takim odgrzewanym Radeonem RX 6900 XT na sterydach

Radeon RX 6950 XT – topowa karta graficzna AMD

Okazuje się, że Radeon RX 6950 XT zaoferuje bardzo podobną specyfikację do modelu Radeon RX 6900 XT. Zresztą zobaczcie sami - poniżej nieoficjalna specyfikacja:

Model AMD Radeon RX 6900 XT AMD Radeon RX 6950 XT Układ graficzny AMD Navi 21 XTX AMD Navi 21 XTXH Procesory strumieniowe 5120 5120 Jednostki rasteryzujące 128 128 Jednostki Ray Accelerators 80 80 Taktowanie rdzenia 2015/2250 MHz ~2500 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 16 000 MHz 18 000 MHz Przepustowość pamięci 512 GB/s 576 GB/s Infinity Cache 128 MB 128 MB Zasilanie / TBP 2x 8-pin / 300 W 2x 8-pin / 350 W

Producent ma zastosować wyselekcjonowany układ graficzny Navi 21 na bazie architektury RDNA 2 z 5120 jednostkami cieniującymi, 80 jednostkami Ray Accelerators i 128 MB pamięci Infinity Cache. Dodatkowo na pokładzie znajdzie się 16 GB pamięci GDDR6 256-bit.

Nowy model ma jednak oferować wyższe taktowania – rdzeń podobno będzie przyspieszać do ponad 2500 MHz, a pamięci mają osiągać 18 000 MHz. Niestety, podniesione zegary mają być okupione wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną (współczynnik TBP podobno ma wynosić aż 350 W!).

Wygląda więc na to, że Radeon RX 6950 XT zaoferuje podobne osiągi do modelu Radeon RX 6900 XT LC lub topowych, niereferencyjnych wersji Radeona RX 6900 XT (tutaj test referencyjnego RX 6900 XT). Czy pozwoli to prześcignąć GeForce RTX 3090 Ti, czyli nadchodzącego flagowca konkurencji? Przekonamy się po premierze (ta podobno została zaplanowana na połowę kwietnia).

Źródło: Twitter @ Greymon55, Twitter @ coreteks, VideoCardz