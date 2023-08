Najlepsze gry w Apple Arcade stworzone przez Polaków

W tym miesiącu w usłudze Apple Arcade pojawią się cztery nowe pozycje. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że jedna z tych gier - Merge & Build - powstała w polskim studiu deweloperskim Cherrypick Games.

Nowości w Apple Arcade

Firma Apple informuje, że w ramach usługi Apple Arcade w sierpniu pojawią się 4 nowe gry, a ponad 30 zostanie zaktualizowanych.

Wśród nowości pojawią się następujące tytuły:

Nekograms+ - gra logiczna dla miłośników kotów,

- gra logiczna dla miłośników kotów, finity. - minimalistyczna gra logiczna przypominająca tetrisa,

- minimalistyczna gra logiczna przypominająca tetrisa, Samba de Amigo: Party-To-Go - muzyczna gra akcji,

- muzyczna gra akcji, Kingdoms: Merge & Build - gra logiczna z elementami przygody i symulacją budowy królestwa.

Jak wspomnieliśmy wyżej, ostatnia z wymienionych gier powstała w warszawskim studiu Cherrypick Games. Celem tej gry jest odbudowanie królestwa, które zostało zniszczone przez tajemniczą siłę.



Kingdoms: Merge & Build. Źródło: App Store

Rozgrywka polega na łączeniu różnych przedmiotów, co w rezultacie pozwala na zdobywanie surowców niezbędnych do prowadzenia prac związanych z odbudową. Przy okazji gracze będą mieć do rozwiązania kilka zagadek i misji do wypełnienia.

Studio Cherrypick Games zostało założone w 2014 roku w Warszawie, a jego celem jest tworzenie gier mobilnych. Ich flagowym projektem była gra My Hospital, polegająca na zarządzaniu szpitalem, dla której inspiracją była niezwykle popularna swego czasu gra Theme Hospital.



Kingdoms: Merge & Build. Źródło: App Store

Aby móc realizować prace nad tym projektem stworzone zostały inne gry dostępne w App Store, na przykład Touchdown Hero, Must Deliver czy Touchdown Hero: Super Sunday. Dochody przez nie generowane miały wesprzeć budżet My Hospital, ale ostatecznie stały się one pozycjami, które także osiągnęły swój mały sukces.

Gra My Hospital zadebiutowała w 2017 roku i odniosła spory sukces, a niedługo później studio Cherrypick Games zaczęło się zmagać z poważnymi problemami finansowymi. Ostatecznie jednak udało się je przetrwać i obecnie firma znów jest na fali.

Najlepsze gry w Apple Arcade stworzone przez Polaków

Warto dodać, że Kingdoms: Merge & Build to nie jedyna polska gra w Apple Arcade. Ciekawymi pozycjami są także takie gry jak Castle Crumble, która polega na niszczeniu twierdz oraz Spire Blast - burzenie wież, których elementy zjadane są przez przyjaznego smoka.



Castle Crumble. Źródło: App Store

Obie gry stworzone zostały przez inne warszawskie studio - Orbital Knight.

Źródło: Apple