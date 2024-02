Karty z serii RTX od Nvidii obsadzają każdą półkę wydajnościową. Zieloni mają w swojej ofercie najmocniejsze GPU na rynku, jak również te słabsze. Od jakiegoś czasu wiemy, że firma chce również zabezpieczyć niższy segment. Tak, chodzi o GeForce RTX 3050 6 GB. Co oferuje ta karta?

TechPowerUp sprawdził nową kartę Nvidii - GeForce RTX 3050 w wersji 6 GB (której cicha premiera odbyła sie na początku lutego). Zespół redakcyjny ma wiele przemyśleń na temat tej karty z naciskiem na kwestie dotyczące wydajności i energooszczędności. Podsumowanie zawiera informacje o tym, że ten najsłabszy RTX jest najlepszą kartą graficzną, która nie wymaga dodatkowego zasilania. No i zalety tej jednostki na tym się kończą…

Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB – Specyfikacja

Pomimo tego co sugeruje nazwa karty, RTX 3050 6 GB ma bardziej okrojoną specyfikacje sprzętową w stosunku do swojego starszego brata. Taktowanie zegara, pobór mocy, szerokość magistrali czy jej pojemność uległy znaczącej redukcji. Prawdę powiedziawszy to GPU powinno po prostu nazywać się „RTX 3040”, ale wtedy nie można byłoby udawać, że nadal mamy do czynienia ze wcześniejszym modelem.

W porównaniu do RTX 3050 8 GB, RTX 3050 6 GB ma o 11% mniej rdzeni CUDA i SM, o 21% niższe taktowanie w trybie boost, o 33% mniejszą przepustowość i pojemność pamięci oraz o 85% niższe TDP. Szczegóły można zobaczyć poniżej:

Parametry GeForce RTX 3050 6GB GeForce RTX 3050 8GB SM 18 20 Rdzenie CUDA 2304 2560 Zegar bazowy 1042 MHz 1552 MHz Zegar boost 1470 MHz 1777 MHz Pamięć RAM 6 GB 8 GB Szyna pamięci 96-bit 128-bit Przepustowość 168 GB/s 224 GB/s TDP 70 W 130 W Zalecane PSU 300 W 550 W

Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB – Wydajność

Testy porównawcze TechPowerUp pokazują, że RTX 3050 8 GB jest średnio o 28% szybszy w rozdzielczości 1080p, niż RTX 3050 6 GB. W rozdzielczości 1440p to GPU jest średnio o 30% szybsze, a w rozdzielczości 4K zwiększa swoją przewagę do 40% względem swojego młodszego „brata”. Jeszcze bardziej zawstydzające jest to, że według redakcji TechPowerUp, RTX 3050 6 GB został pokonany przez GTX 1660 Ti 6 GB we wszystkich trzech rozdzielczościach. W 1080p model ten był średnio o 18% szybszy niż 3050 6 GB, o 20% szybszy w rozdzielczości 1440p, a w rozdzielczości 4k 15% szybszy.

Jedynymi kartami, które Nvidia 3050 6 GB mogła pokonać w teście ww. serwisu, były już dość leciwe konstrukcje pokroju Nvidia GTX 1060 6 GB, czy AMD RX 580 8 GB lub mocno problematyczny RX 6500 XT 4 GB. Warto wspomnieć, że GTX 1650/1650 Super i GTX 1660/1660 Super nie znalazły się na tym wykresie. Jednak biorąc pod uwagę wyniki TechPowerUp, nasz dzisiejszy bohater o pojemności 6 GB prawdopodobnie byłby nadal słabszy od tych konstrukcji.

A jak to wygląda w kontekście płynności w grach? Otóż w rozdzielczości 1080p RTX 3050 6 GB nie był w stanie osiągnąć 60 klatek na sekundę w większości tytułów. W wielu najnowszych tytułach AAA, takich jak A Plague Tale: Requiem, Jedi: Survivor, Alan Wake 2 czy Cyberpunk 2077, najnowszy procesor graficzny na bazie Ampere ledwo był w stanie osiągnąć grywalną (> 30 FPS) liczbę klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p. W tej sytuacji ratuje te GPU tylko technika DLSS, która zapewne pozwoliłaby uzyskać tę zalecaną płynność w kompatybilnych tytułach.

Pierwsze testy Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB - porównanie z integrą AMD 780M

Nvidia GeForce RTX 3050 6 GB – Pobór mocy i cena

Jedyną zaletą karty RTX 3050 6 GB jest jej pobór mocy, który zamyka się w maksymalnej mocy dostarczanej z samego złącza PCI-Express, czyli 75 W. Oznacza to, że ta karta graficzna jest najbardziej energooszczędnym modelem przeznaczonym do gier. Szkoda tylko, że opłacalność tego GPU pozostawia wiele do życzenia. Najsłabszy Ampere jest wyceniany na, 180 (!) dolarów amerykańskich. Oznacza to, że w Polsce powinniśmy spodziewać się ceny powyżej 800 zł (już w niektórych sklepach Gainward GeForce RTX3050 Pegasus 6GB GDDR6 jest dostępny za 849 zł). Około 50-100 zł taniej już bez problemu możemy dostać nowego AMD Radeon RX 6500 XT, lub outletowego RX 6600. Także chyba możemy śmiało założyć, iż na ten moment GeForce RTX 3050 6 GB nie będzie zbyt popularnym modelem.

A co Wy sądzicie o „nowej” konstrukcji od Nvidii? Zapraszamy do sekcji komentarzy i wyrażenia swojego zdania w ankiecie!

Źródło: TechPowerUp, tom’sHardware