Xiaomi rozpoczęło kolejny Mi Fan Festiwal. Główną atrakcją są tutaj przeceny różnych produktów z oferty tego chińskiego producenta.

Rozpoczął się Mi Fan Festiwal 2021

Historia Mi Fan Festiwal (Xiaomi MFF) sięga 2012 roku. Właśnie wtedy w Chinach odbyła się pierwsza edycja, którą zorganizowano w celu uczczenia drugiej rocznicy założenia firmy. Klienci (chociaż Xiaomi woli określenie fani) przyjęli ją na tyle ciepło, że postanowiono nadać Mi Fan Festiwal cykliczny charakter i w ten sposób okazywać wdzięczność za zakupy (tu Xiaomi preferuje z kolei określenie wsparcie).

Przejdźmy jednak do najważniejszego. Przygotowana promocja została podzielona na dwie fale. Pierwsza rusza już dziś, druga rozpocznie się natomiast 9 kwietnia. Koniec całej akcji zaplanowano na 15 kwietnia.

Zaczynamy #MiFanFestival2021!



Pierwsza fala przecenionych produktów Xiaomi

Mi Smart Band 4C w cenie 49 złotych

Mi Smart Band 4 w cenie 99 złotych

Mi Smart Band 5 w cenie 119 złotych

Mi Watch Lite w cenie 199 złotych

Mi Watch w cenie 499 złotych

Mi True Wireless Earbuds Basic 2 w cenie 59 złotych

Mi True Wireless Earphones 2 Basic w cenie 129 złotych

Air Purifier 3C w cenie 399 złotych

Air Purifier Pro H w cenie 999 złotych

Air Purifier Pro w cenie 759 złotych

Robot Vacuum Mop Essential w cenie 699 złotych

Handheld Vacuum G10 w cenie 999 złotych

Mi Vacuum Cleaner mini w cenie 149 złotych

Hulajnoga Mi Electric Scooter Pro 2 w cenie 2149 złotych

Hulajnoga Mi Electric Scooter 1S EU w cenie 1699 złotych

Mi Wi-Fi Range Extender Pro w cenie 49 złotych

Mi Router 4A Giga Version (biały) w cenie 99 złotych

Mi Router 4A (biały) w cenie 69 złotych

Mi Router 4C (biały) w cenie 49 złotych

Mi AIoT Router AX3600 w cenie 399 złotych

Mi Router AX1800 w cenie 169 złotych

Monitor Mi 23.8’’ 1C w cenie 489 złotych

Wentylator Mi Smart Standing Fan 1C w cenie 159 złotych

Projektor laserowy Mi 4K Laser Projector 150" + ekran Mi Ambient Light Rejecting Projector Screen 100" w cenie 9959 złotych

Redmi 9 32 GB w cenie 449 złotych

Redmi 9 32 GB w cenie 549 złotych

Note 9 64 GB w cenie 649 złotych

Note 9 128 GB w cenie 699 złotych

Note 10 Pro 128 GB edycja specjalna MFF w cenie 1499 złotych + słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Mi 10T 6 + 128 GB w cenie 1799 złotych + słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Mi 10T 8 + 128 GB w cenie 1999 złotych + słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Poco M3 64 GB w cenie 549 złotych

Poco M3 128 GB w cenie 649 złotych

Poco X3 64 GB w cenie 849 złotych

Poco X3 128 GB w cenie 949 złotych

Druga fala przecenionych produktów Xiaomi

Startująca 9 kwietnia druga fala promocji będzie już nieco mniej okazała. Nie znaczy to jednak, że nikomu nie przypadnie do gustu. Wezmą w niej udział smartfony Redmi 9T 64 GB, Redmi 9T 128 GB, Redmi Note 9T 64 GB, Redmi Note 9T 128 GB, Note 10 64 GB, Note 10 128 GB, Note 10 Pro 64 GB oraz Note 10 Pro 128 GB. Do każdego z nich, kupionego w czasie trwania promocji, dołączone będą słuchawki Mi True Wireless Earbuds Basic 2.

Widzicie coś dla siebie? Promocja obowiązuje w oficjalnych sklepach online Xiaomi - mistore.pl, mi-home.pl i mimarkt.pl oraz u wybranych partnerów handlowych, czyli w praktyce w większych sieciach z elektroniką oraz u operatorów komórkowych.

Źródło: Xiaomi

