Wielu abonentów sieci T-Mobile skarżyło się wczoraj na problemy z brakiem zasięgu i dostępem do Internetu. Okazuje się, że nie było to wynikiem wewnętrznej awarii, a największego ataku hakerskiego skierowanego przeciwko operatorowi sieci komórkowej.

T-Mobile miało “zaszczyt” paść ofiarą największego ataku hakerskiego

Wczorajszy dzień był dla użytkowników sieci T-Mobile pełen problemów. Awarie zgłaszane za pośrednictwem serwisu downdetector.com dotyczyły przede wszystkim braku zasięgu oraz problemów z połączeniem internetowym.

Jak twierdzi T-Mobile, źródłem problemów nie była wewnętrzna awaria sieci, a atak hakerski - i to nie byle jaki. Zdaniem operatora był to największy atak skierowany w operatora sieci w Polsce. Konkretniejszych informacji nie podano, natomiast dzięki szybkiej reakcji zespołów bezpieczeństwa “straty” zostały zminimalizowane do granic możliwości.

Kluczowe dla funkcjonowania sieci systemy nie były zagrożone, natomiast wszelkie dane klientów T-Mobile są bezpieczne. Jedynymi problemami było wspomniane wcześniej utrudnienia z dostępem do sieci i Internetu.

Choć operator odparł atak - zgłoszenia dotyczące awarii pojawiają się jeszcze dziś, jednak w znacznie zmniejszonej ilości.

Mieliście, a może macie nadal problem z T-Mobile? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: T-Mobile