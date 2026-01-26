NASA wyśle twoje nazwisko w kosmos. Ostatni moment, by wziąć udział w programie

NASA zaprasza miłośników astronomii do symbolicznego uczestnictwa w misji Artemis II.

Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej ruszyła z inicjatywą "Send Your Name to Space", która - jak sama nazwa wskazuje - pozwala wysłać własne nazwisko w przestrzeń kosmiczną.

Na pokładzie statku Orion - oprócz czwórki astronautów i niezbędnego wyposażenia - umieszczona zostanie także karta SD. To właśnie na niej zapisane zostaną nazwiska uczestników programu.

Artemis II - jak wysłać swoje nazwisko w kosmos?

Aby wziąć udział w programie, wystarczy wejść na tę stronę, a następnie podać swoje imię, nazwisko i ustalić indywidualny kod PIN. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową kartę pokładową, potwierdzającą wzięcie udziału w przedsięwzięciu. Do czasu publikacji tego artykułu zdążyło się już zapisać ponad 3,5 mln chętnych.

Pamiątkowa karta pokładowa NASA

Dokładna data startu programu Artemis II nie została jeszcze ustalona, ale okno startowe otwiera się 6 lutego, a zamyka 10 kwietnia. Istnieje więc ryzyko, że inicjatywa "Send Your Name to Space" zostanie zakończona w ciągu kilku dni.

Człowiek wraca na Księżyc

Artemis II stanowi kluczowy krok w przygotowaniach do przyszłych lądowań na powierzchni Księżyca oraz planowanych misji na Marsa. Będzie to pierwszy lot załogowy realizowany w ramach kampanii Artemis, wykorzystujący rakietę SLS (Space Launch System) oraz statek Orion. Statek przeleci wokół niewidocznej z Ziemi strony Księżyca w układzie tzw. wolnego powrotu. Na pokładzie znajdzie się czworo astronautów, którzy jako pierwsi przetestują systemy głębokiego kosmosu w warunkach rzeczywistych: dowódca Reid Wiseman, pilot Victor Glover oraz specjaliści Christina Koch i Jeremy Hansen.

Księżyc i sierp Ziemi widoczne z pokładu statku Orion w 2022 roku (fot. NASA)

Misja Artemis II, będąca odpowiednikiem programu Apollo 8 z 1968 roku, ma potrwać około 10 dni i wystartować z kompleksu 39B w Kennedy Space Center na Florydzie nie później niż w kwietniu 2026 roku.