Stany Zjednoczone planują testy napędu opartego na rozszczepianiu jądra atomu. NASA ogłosiła, że osiągnie cel do 2027 roku.

Statek kosmiczny o napędzie jądrowym

Silnik statku kosmicznego napędzany przez reakcje jądrowe będzie dziełem współpracy NASA oraz DARPA, czyli wojskowej agencji badawczo-rozwojowej. Agencje mają na celu zaprezentowanie bardziej wydajnej metody dla przyszłych ekspedycji wysyłanych z naszej planety na Marsa i dalej. Bill Nelson, administrator NASA, wierzy, że nuklearny silnik da się wystrzelić w kosmos już w 2027 roku.

Pomysł reaktora jądrowego w przestrzeni kosmicznej nie jest bynajmniej nowy, wystarczy wspomnieć, chociażby projekt Kilopower z 2015 roku, który rozwija jeszcze starsze koncepcje. Również projekt napędu termicznego, który polega na transferze ciepła z reaktora do zgromadzonego paliwa wodorowego, by uzyskać ciąg, była badana od dziesięcioleci i uważana jest za wydajniejszą niż tradycyjne silniki chemiczne.

Niezbędne, by lecieć dalej niż tylko na Księżyc

Urzędnicy NASA uważają, że aby w ogóle myśleć o wysłaniu ludzi w podróż dalszą niż nasz naturalny satelita, konieczne jest opracowanie wydajniejszych napędów. Inżynierowie agencji twierdzą, że przy użyciu tradycyjnych silników chemicznych jesteśmy w stanie dolecieć na Marsa w ciągu dziewięciu miesięcy, jednak przy użyciu napędu atomowego czas ten da się skrócić nawet do około czterech miesięcy.

Nie dosyć, że to rozwiązanie pozwoliłoby znacznie zaoszczędzić zapasy żywności, wody i tlenu, jakie astronauci musieliby ze sobą zabrać, to jeszcze znacznie skróciłoby czas, przez jaki wystawieni byliby oni na działanie szkodliwego promieniowania kosmicznego. W tym wypadku szybkość podróży jest jednoznaczna z większym jej bezpieczeństwem.

Kiedy testy?

Planowana na 2027 rok demonstracja będzie częścią istniejącego już programu badawczego DARPA, do którego NASA właśnie się przyłącza. Jaki wpływ będzie to miało na niedawno wyodrębnione z lotnictwa Siły Kosmiczne USA? NASA już kreśli wizje krążącej wokół Księżyca floty statków kosmicznych zdolnych do przemieszczania satelitów.

DARPA już w 2021 roku przyznała fundusze firmom Lockheed Martin i Blue Origin na badania projektów reaktorów jądrowych na statkach kosmicznych. Około marca wyłoniona zostanie firma, która będzie odpowiedzialna za zbudowanie statku na demonstrację w 2027 roku.

