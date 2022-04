Jak co roku, Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO rozpoczęło ćwiczenia cybernetyczne na żywo, zapowiadane jako największe na świecie. Esperci ds. cyberbezpieczeństwa z 30 państw członkowskich NATO zostali uwikłani w cyfrową wojnę o fikcyjny kraj wyspiarski – Berylię.

Od 19 do 22 kwietnia potrwają międzynarodowe ćwiczenia Locked Shields 2022. Dla uczestników jest to doskonała okazja, by przećwiczyć ochronę cywilnych oraz wojskowych systemów informatycznych, a także infrastruktury krytycznej.

Jak wyglądają ćwiczenia?

Ogromna presja, serie wyrafinowanych ataków oraz pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa fikcyjnego kraju Berylia – w takiej sytuacji zostają postawione zespoły biorące udział w ćwiczeniach. Zgodnie ze scenariuszem, szereg wrogich zdarzeń zbiegło się w czasie ze skoordynowanymi cyberatakami na główne systemy informatyczne państwa.

Planiści ćwiczeń wykorzystują obecną sytuację geopolityczną, aby opracować realistyczne i wymagające scenariusze, które uwzględniają obecne środowisko bezpieczeństwa, w którym incydenty cybernetyczne prawdopodobnie nie będą miały miejsca w izolacji i są wykorzystywane jako część szerszej strategii geopolitycznej.

Jaki jest ich cel?

Ćwiczenie jest przydatne dla specjalistów od cyberbezpieczeństwa z różnych krajów, aby komunikować się ze sobą w sprawie ataków na komercyjne, gotowe systemy, z których korzysta kilka rządów. Jak dodaje Stefan Soesanto, starszy badacz z ETH Zurich:

Zaletą ćwiczeń jest to, że wyznaczają one punkt odniesienia dla uczestników do mierzenia ich umiejętności w zakresie cyberobrony względem siebie. Gry pomagają również ekspertom poznać swoich odpowiedników w krajach sojuszniczych.

Ćwiczenie organizowane jest przez CCDCOE w Tallinie.

Źródło: ccdcoe.org, wsj.com