Netflix podniósł ceny. Abonamenty w trzech krajach świata wzrosły z dnia na dzień, a platforma wysoko się ceni.

Serwis Netflix potwierdził podwyżki abonamentów. Z raportu finansowego za trzeci kwartał 2023 roku wynika, że walka ze współdzieleniem kont okazała się opłacalna, a świat stać na więcej. Publikacja dokumentu sprawiła, że Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi zobaczyli wyższe ceny, a nowe opłaty egzekwowane są natychmiast.

Podwyżka cen Netflixa

Ceny Netflixa zmieniły się w USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Wyższe opłaty dotyczą pakietów Basic oraz Premium, a abonenci mogą się ich spodziewać już w kolejnym okresie rozliczeniowym. Wszystkie przedłużenia i aktywacje wykonywane po 18 października uwzględniają zaktualizowany cennik Netflixa.

Podwyżka Netflix USA

W Stanach bez zmian pozostają ceny pakietu z reklamami (6,99 USD) oraz Standard (15,49 USD). Amerykanie więcej zapłacą za pakiet Basic (11,99 USD zamiast 9,99 USD) oraz Premium (22,99 USD, a nie 19,99 USD).

Podwyżka Netflix Francja i Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii oraz Francji jest podobnie. Pakiet Basic nie kosztuje już 6,99 GPB / 8,99 EUR. Netflix wycenia go na 7,99 GPB / 10,99 EUR. Za opcje Premium trzeba zapłacić 17,99 GPB / 19,99 EUR, a nie 19,99 GPB / 17,99 EUR. Ceny pakietu z reklamami oraz standardowego nie uległy zmianie. Kosztują odpowiednio 4,99 GPB / 5,99 EUR oraz 10,99 GPB / 13,49 EUR.

We wszystkich trzech krajach stali abonenci z podwyżek mogą wyjść obronną ręką i zapłacić za Netfixa mniej. Trzeba jednak zrezygnować z pakietu Basic. Jest on niedostępny w nonowych aktywacjach i zastępując go pakietem z reklamami można zaoszczędzić 5 USD / 3 GPB / 5 EUR miesięcznie.

Perspektywy na droższego Netflixa w Polsce

Netfix informuje, że w większości krajów “wstrzymał się” z podwyżkami cen. W Polsce obowiązują wiec dotychczasowe opłaty. Za Netflixa zapłacimy od 29 do 60 zł miesięcznie, ale nie jest pewne jak długo. Rok 2023 się kończy, a w przyszłym czeka nas debiut Netflixa z reklamami.

Będzie to doskonała okazja do zmian dotychczasowej oferty, a platforma stawia sprawę jasno: jest więcej warta niż płacimy. Tymczasem w porównaniu z konkurencyjnymi platformami VOD abonament Netfixa nie należy do najtańszych. Serwis nigdy nie oferował korzystnych promocji, ograniczył popularne współdzielenie kont i przyzwyczaja nas, że za najtańsze opcje dostępu płacimy rezygnacją z jakości i wygody.

Źródło: Netflix raport za 3Q 2023